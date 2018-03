Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 25 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Flight, Professione Assassino, L'amore non va in vacanza, Shine, Il primo uomo, Tutto tutto niente niente, La ragazza delle balene.

Flight (drammatico, 2012, durata: 138 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Robert Zemeckis con Denzel Washington, James Badge Dale, John Goodman, Don Cheadle, Bruce Greenwood.



Flight: Il trailer italiano del film con Denzel Washington



Trama del film: Whip Whitaker è un esperto pilota di linea che, in seguito a una catastrofe ad alta quota, riesce miracolosamente a far atterrare il suo aereo, salvando così le vite di quasi tutti i passeggeri a bordo. Subito dopo l'atterraggio Whip viene considerato un eroe, ma con il passare del tempo sono più le domande che le risposte a sorgere riguardo chi fosse realmente responsabile dell'accaduto e cosa successe realmente su quell'aereo.

Professione Assassino (thriller, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Simon West con Jason Statham, Ben Foster, Donald Sutherland, Mini Anden, Christa Campbell, Jeff Chase.



Professione Assassino: Il trailer italiano del film



Trama del film: Il racconto di un nome, quello di Georg Elser, dimenticato dai libri di storia nonostante a lui vada attribuito il tentativo di cambiarne il capitolo più drammatico. L'impresa realmente tentata da questo semplice carpentiere di campagna, l'eliminazione di Adolf Hitler in data 8 novembre 1939, fallì per appena 13 minuti. Dopo mesi di preparativi, Elser piazza un ordigno esplosivo a orologeria all'interno della birreria di Monaco che ospiterà il discorso del fuhrer, con l'intenzione di debellare in un colpo solo i vertici della macchina nazista insieme con il più folto gruppo di sostenitori. Programmata la bomba, prova a dileguarsi in Svizzera ma viene riconosciuto alla frontiera e immediatamente arrestato. Solo più tardi viene a sapere che il congegno è esploso tredici minuti dopo che Hitler ha lasciato il locale. Attraverso i ricordi della sua giovinezza a Costanza, il film ripercorre le ragioni e le circostanze che condussero Elser alla maturazione delle idee antinaziste e alla risolutiva pianificazione dell'attentato.

L'amore non va in vacanza (sentimentale, 2006, durata: 138 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Nancy Meyers con Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law, Jack Black, Eli Wallach, Rufus Sewell, Edward Burns, Miffy Englefield.







Trama del film: Tradite dai loro uomini e sfortunate in amore, due donne che non si conoscono e che vivono in continenti diversi, una è americana e l'altra è inglese, s'incontrano su internet e decidono di scambiarsi la casa per le vacanze, chissà che un po' d'aria nuova e il trovarsi in un paese diverso non le aiuti a fare nuove conoscenze e magari trovare quella fortuna in amore che sino a quel momento ad entrambe ha voltato le spalle...

Shine (musicale, sentimentale, 1996, durata: 105 Min), in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Scott Hicks con Geoffrey Rush, Armin Mueller-Stahl, Noah Taylor, Lynn Redgrave, Justin Braine, Sonia Todd.







Trama del Film: Il giovane David Helfgott inizia lo studio del pianoforte in maniera ossessiva per colpa del padre che lo vuole musicista di successo. Finisce internato in una clinica psichiatrica. Ne uscirà, ritrovando la sua arte, grazie all'amore dell'astrologa Gillian.

Il primo uomo (drammatico, 2011, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Gianni Amelio con Michel Cremades, Jacques Gamblin, Michael Batret, Maya Sansa, Jean-Benoit Souilh, Nicolas Lublin.



Il primo uomo: Il trailer del film di Gianni Amelio



Trama del film: Tra i rottami dell'auto sulla quale Albert Camus trovò la morte il 4 gennaio del 1960, fu rinvenuto un manoscritto con correzioni, varianti e cancellature: la stesura originaria e incompiuta de Il primo uomo, sulla quale la figlia Catherine, dopo un meticoloso lavoro filologico, ricostruì il testo pubblicato nel 1994. E' una narrazione forte, commovente e autobiografica, che molto ci dice del suo autore, della sua formazione e del suo pensiero. Attraverso le impressioni e le emozioni del protagonista che, nel desiderio di ritrovare il ricordo del padre morto nella prima guerra mondiale, torna in Algeria per incontrare chi l'aveva conosciuto, Camus ripercorre parte della propria vita.

Tutto tutto niente niente (commedia, 2012, durata: 107 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Giulio Manfredonia con Antonio Albanese, Paolo Villaggio, Nicola Rignanese, Fabrizio Bentivoglio, Lunetta Savino.



Tutto tutto niente niente: Il trailer ufficiale del film



Trama del Film: Perché Cetto La Qualunque, Rodolfo Favaretto e Frengo Stoppato finiscono in carcere? E, soprattutto, perché riescono a uscirne? Qual è il destino che li unisce? C'è qualcuno che trama nell'ombra? O costui preferisce farlo in piena luce? Tre storie, tre personaggi con un destino che li accomuna: la politica con la "p" minuscola. Cetto La Qualunque, il politico “disinvolto” che abbiamo imparato a conoscere, questa volta alle prese con una travolgente crisi politica e sessuale (in lui le due cose viaggiano sempre di pari passo). Rodolfo Favaretto, che rincorre il sogno secessionista di un nordista estremo, e che per vivere e combattere la crisi commercia in migranti clandestini. Frengo Stoppato, un uomo stupefacente, in tutti i sensi, che torna dal suo buen retiro incastrato da una madre ingombrante, con un sogno semplice semplice: riformare la chiesa e guadagnarsi la beatitudine. Un ritratto folle ma non troppo dell'Italia di questi anni, in una girandola di situazioni paradossali e travolgenti. In realtà, forse, è semplicemente: neorealismo.

La ragazza delle balene (drammatico, 2002, durata: 104 Min), in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Niki Caro con Keisha Castle-Hughes, Rawiri Paratene, Vicky Haughton, Cliff Curtis.







Trama del film: In un piccolo villaggio della costa della Nuova Zelanda, i Maori affermano di discendere da Paikea, colei che viaggia sul dorso della balena. Da oltre 1000 anni, il figlio maschio che nasce dalla stirpe del Capo, diventa l'erede al titolo. E' giunto il momento. Il figlio maggiore del capo, Porourangi, diventa padre di due gemelli, un maschio e una femmina. Sfortunatamente, però, il bambino e la madre muoiono durante il parto. Sopravvive solo la femmina, che viene chiamata Pai…

Altri film in onda questa sera:

Don Camillo monsignore ma non troppo (commedia), in onda alle 21.15 su Rete 4

Disaster Movie (commedia) in onda alle 21.10 su Italia 2

I due carabinieri (commedia) in onda alle 21 su Iris

Michael (drammatico) in onda alle 21 su Cine Sony