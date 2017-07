Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 2 Luglio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Spia - A Most Wanted Man, Jackie & Ryan, The Italian Job, Insomnia, Sister Act una svitata in abito da suora, Bella addormentata, The Boondock Saints - Giustizia finale, Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello.

La Spia - A Most Wanted Man (thriller, 2014, durata: 122 Min) in onda alle 21.05 su Rai 3

Un film di Anton Corbijn con Rachel McAdams, Philip Seymour Hoffman, Robin Wright, Willem Dafoe, Daniel Bruehl, Nina Hoss.







Trama del film: Il boxer Melik Oktay e sua madre, entrambi residenti turchi-musulmani ad Amburgo, incontrano una persona per strada che si fa chiamare Issa. I due, senza saperlo, innescano una catena di eventi che coinvolgono le agenzie di intelligence di tre paesi. Issa, che afferma di essere uno studente musulmano di medicina, è, in realtà un terrorista ricercato e il figlio del colonnello dell'Armata Rossa Grigori Karpov, la cui notevole eredità è tenuta nascosta in una banca di Amburgo.



Jackie & Ryan (drammatico, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Ami Canaan Mann con Katherine Heigl, Ben Barnes, Emily Alyn Lind, Sheryl Lee, Clea DuVall.







Trama del film: Ryan è un moderno cantante folk che gira l'America col suo zaino ed un banjo. Accantona momentaneamente i suoi sogni di diventare musicista di successo quando incontra Jackie, una ex cantante country che sta lottando per la custodia di sua figlia. Insieme, uniti dalla passione per la musica, i due formano una coppia improbabile. Il film è girato nello Utah.

The Italian Job (azione, 2003, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di F. Gary Gray con Mark Wahlberg, Charlize Theron, Edward Norton, Seth Green, Jason Statham, Mos Def, Donald Sutherland







Trama del film: Dopo avere sottratto un fantastico e sorvegliatissimo tesoro in lingotti d'oro da un palazzo veneziano, Charlie e la sua banda, formata dal complice "interno" Steve, dal genio del computer Lyle, dall'autista Handsome Rob, dall'esperto di esplosivi Left-Ear e dal veterano scassinatore di casseforti John Bridger, devono arrendersi all'evidenza: uno di loro li ha traditi. Altro che dividersi il malloppo! Bisogna prima recuperarlo. Qui entra in scena Stella, una bellissima scassinatrice dai nervi d'acciaio che si unisce a Charlie e alla sua banda per inseguire il traditore in California. Il nuovo piano prevede di manipolare il sistema di controllo del traffico di Los Angeles creando il più gigantesco ingorgo della storia di quella città...

Insomnia (thriller, 2002, durata: 118 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Christopher Nolan con Al Pacino, Robin Williams, Hilary Swank, Maura Tierney, Martin Donovan, Paul Dooley, Nicky Katt, Jonathan Jackson.







Trama del film: Will Dormer è un detective della polizia inviato in un paesino dell'Alaska per investigare sull'omicidio di una ragazza. Accidentalmente Dormer uccide il suo collega con un colpo di pistola e, invece di ammettere la sua colpa, si costruisce un alibi. Nel frattempo i sensi di colpa aumentano mentre è impegnato a risolvere l'omicidio della ragazza. Ellie Burr, una detective locale, intanto conduce per conto suo le indagini sulla morte del collega...

Sister Act una svitata in abito da suora (commedia, 1992, durata: 102 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Emile Ardolino con Whoopi Goldberg, Maggie Smith, Kathy Najimy, Wendy Makkena, Mary Wickes, Harvey Keitel.







Trama del film: Involontaria testimone di un omicidio compiuto dal boss suo ex-amante, Deloris, cantante nei night club, denuncia il crimine a un poliziotto che, per proteggerla, la nasconde in un convento travestita da suora. Sulle prime, alle prese con la tonaca, il refettorio, la cella e tutti gli altri rituali del chiostro, la novizia appare un po' disorientata. Ma poi, poco per volta, ci prende gusto e trasforma lo scalcagnato coro di suorine del convento in uno straordinario "ensemble" vocale, che riempie di nuovo la chiesa di fedeli.

Bella addormentata (drammatico, 2012, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Marco Bellocchio con Toni Servillo, Isabelle Huppert, Alba Rohrwacher, Michele Riondino, Pier Giorgio Bellocchio, Maya Sansa.







Trama del film: Un senatore deve scegliere se votare per una legge che va contro la sua coscienza o non votarla, disubbidendo alla disciplina del partito, mentre sua figlia Maria, attivista del movimento per la vita, manifesta davanti alla clinica dove è ricoverata Eluana.Roberto, con il fratello, è schierato nell'opposto fronte laico. Un "nemico" di cui Maria si innamora. Altrove, una grande attrice cerca nella fede e nel miracolo la guarigione della figlia, da anni in coma irreversibile, sacrificando così il rapporto con il figlio. Infine la disperata Rossa che vuole morire, ma un giovane medico di nome Pallido si oppone con tutte le forze al suo suicidio. E contro ogni aspettativa, alla fine del film, un risveglio alla vita...

The Boondock Saints - Giustizia finale (azione, 1999, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Troy Duffy con Willem Dafoe, Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, David Della Rocco, Billy Connolly, David Ferry.







Trama del film: Il giorno di San Patrizio. Una chiesa di Boston. La Messa della mattina. Mentre il prete dispensa la benedizione, i due fratelli irlandesi, Connor e Murphy Mc Manus, si incamminano verso l'altare per baciare i piedi del Redentore. Più tardi sono al lavoro, in una fabbrica di confezionamento di carne fresca, la sera stessa si rilassano con un pò di birra al solito pub. Il mattino seguente, il detective dell'FBI Paul Smeker è chiamato sul luogo dell'omicidio di due mafiosi russi, Vladdy e Checov. Si trova di fronte gli agenti del Dipartimento di Polizia di Boston del tutto disorientati, valuta la scena del crimine e deduce rapidamente la situazione. Sebbene i poliziotti ridacchiano sotto i baffi sull'omosessualità di Smeker, non possono far a meno di stupirsi delle capacità del detective. Nel frattempo Connor e Murphy ricoverati in ospedali, per le ferite riportate nello scontro con Vladdy e Checov, decidono di costituirsi e ricostruiscono con Smeker gli eventi della sera precedente.

Il Signore degli Anelli: La Compagnia dell'Anello (fantasy, 2001, durata: 178 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Peter Jackson con Elijah Wood, Sean Astin, Billy Boyd, Dominic Monaghan, Viggo Mortensen, Ian McKellen, Orlando Bloom, John Rhys-Davies.







Trama del film: Tre Anelli ai Re degli Elfi sotto il cielo che risplende, Sette ai Principi dei Nani nelle lor rocche di pietra, Nove agli Uomini Mortali che la triste morte attende, Uno per l'Oscuro Sire chiuso nella reggia tetra nella Terra di Mordor, dove l'Ombra nera scende. Un Anello per domarli, un Anello per trovarli, Un Anello per ghermirli e nel buio incatenarli, Nella Terra di Mordor, dove l'ombra cupa scende.

E inoltre

Cleopatra alle 21.10 su La7

L'ipnotista alle 21.10 su Rai 4

Un'estate ai Caraibi alle 21.15 su Italia 1

Assassins alle 21.15 su Rete 4

Audace colpo dei soliti ignoti alle 21.20 su Rai Movie

Tutti i Programmi Stasera in TV in prima e seconda serata