Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 19 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Intervista col vampiro, Gravity, Mission, Australia, Spanglish, The Bourne Supremacy.

Intervista col vampiro (horror, 1994, durata: 122 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Neil Jordan con Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst, Stephen Rea, Antonio Banderas, Christian Slater, John McConnell.







Trama del film: A San Francisco alle soglie del 2000 il giornalista Mallory viene avvicinato da Louis De Point Du Lac, vampiro dal 1791, quando era un proprietario terriero presso New Orleans. Ridotto alla disperazione per la perdita della moglie e della figlioletta viene iniziato alla sua tenebrosa e ferina esistenza da Lestat, collega di origini parigine, che cerca invano di far superare al discepolo l'innata repulsione per l'omicidio. Una bimba orfana, Claudia, viene "adottata" dai due e si rivela feroce quant'altri mai. La nascita degli Stati Uniti moderni e l'arrivo di un flusso immigratorio consente al trio di saziare la sua fame di sangue e di avventura. Claudia, che odia Lestat, gli fa bere sangue di morto, poi i due gettano il vampiro agonizzante nella palude, ma questi risorge cibandosi di un caimano: solo il fuoco sembra fermarlo. Louis e Claudia fuggono in Europa, dove si mettono alla ricerca delle radici della maledizione.

Gravity (thriller, fantascienza, 2013, durata: 90 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Alfonso Cuarón con George Clooney, Sandra Bullock.







Trama del film: La brillante dottoressa Ryan Stone è alla sua prima missione spaziale, mentre l'astronauta Matt Kovalsky è all'ultimo volo prima della pensione. Quella che per loro doveva essere una passeggiata spaziale di routine si trasforma in una catastrofe. Lo shuttle viene distrutto e loro si ritrovano soli nell'assordante silenzio dell'universo. Fluttuanti nell'oscurità e privi di qualunque contatto con la Terra non hanno apparentemente alcuna chance di sopravvivere anche per via dell'ossigeno che va esaurendosi. Forse l'unico modo per sperare di tornare a casa è quello di addentrarsi nello spazio infinito.



Mission (drammatico, 1986, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Roland Joffé con Robert De Niro, Jeremy Irons, Ray McAnally, Aidan Quinn, Cherie Lunghi, Ronald Pickup, Chuck Low, Liam Neeson.







Trama del film: Tra il 1608 ed il 1767 in una vastissima plaga incuneata tra i fiumi Paranà ed Uruguay - oggi argentini - si tenne il famoso "sacro esperimento", rimasto celebre nella storia del vecchio Paraguay. Lo tentarono alcuni coraggiosi gesuiti, armati solo della loro fede indomita e di una grande cultura, per evangelizzare le tribù dei Guarany e proteggerle da umiliazioni e razzie loro imposte dai Regni di Spagna e del Portogallo, che si erano spartiti i territori in questione. Nelle "riduzioni" - così si chiamarono i centri attivati dai Soci della Compagnia di Gesù, tra foreste e corsi d'acqua imponenti - gli indigeni appresero a lavorare ed a vivere pacificamente in un sistema comunitario, per l'epoca assolutamente anomalo. Ma le "riduzioni" non potevano andare a genio né a Madrid, né a Lisbona. Spagnoli e portoghesi videro pericoli di ogni sorta e, soprattutto, la fine delle lucrose incette e compravendite di mano d'opera a buon mercato.

Australia (avventura, 2008, durata: 165 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, Hugh Jackman, David Wenham, Brian Brown, Jack Thompson.







Trama del film: Ambientato nell'Australia settentrionale alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, il film racconta le vicende di un'aristocratica che eredita un ranch. Quando i magnati del bestiame inglesi tentano di impadronirsi della sua terra, unisce le sue forze a quelle di un rude mandriano per condurre 2000 capi di bestiame attraverso centinaia di chilometri di terra desolata.

Spanglish (sentimentale, 2004, durata: 110 Min) in onda alle 21.05 su LA7D

Un film di James L. Brooks con Adam Sandler, Téa Leoni, Paz Vega, Cloris Leachman, Shelbie Bruce, Sarah Steele, Ian Hyland, Victoria Luna.







Trama del film: Flor arriva a Los Angeles. Viene dal Messico insieme a sua figlia Cristina, in fuga dal loro mondo, in cerca di lavoro e di una vita migliore. Viene assunta da John e Deborah Clasky come governante, ma il suo spirito d'adattamento deve fare i conti con le barriere linguistiche, con lo sbocciare della femminilità di sua figlia e con l'eccentrico stile di vita dei nuovi datori di lavoro...

The Bourne Supremacy (azione, 2004, durata: 120 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Paul Greengrass con Matt Damon, Franka Potente, Brian Cox, Julia Stiles, Karl Urban, Gabriel Mann.







Trama del film: Torna Jason Bourne, stavolta accusato ingiustamente dell'omicidio del vice premier cinese e chiamato a investigare su chi è il vero colpevole che ha usato la sua identità.

E inoltre:

Il ponte del dragone alle 21.15 su Cielo

Le mie grosse grasse vacanze greche alle 21.15 su Rai 4

Amori & incantesimi alle 21.10 su La5

Doomsday alle 21.10 su Italia 2

Tutte le Serie TV in onda stasera