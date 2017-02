Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 19 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Io & Marley, Amore con interessi, Una bionda tutta d'oro, Lucy, Prima o poi mi sposo, Eragon, Non c'è due senza quattro.

Io & Marley (sentimentale, 2008, durata: 115 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di David Frankel con Owen Wilson, Jennifer Aniston, Alan Arkin, Kathleen Turner, Eric Dane, Nathan Gamble.







Trama del film: Poiché la loro prima notte di nozze è rovinata da una nevicata, i neo sposini John and Jenny Grogan decidono di lasciare il freddo Michigan e di trasferirsi al Sud per cominciare la loro nuova vita a West Palm Beach, in Florida. Ottengono entrambi un lavoro da giornalisti in due quotidiani concorrenti, comprano una casa e cominciano a muoversi tra le difficoltà di un nuovo matrimonio, di nuove carriere e la possibilità di allargare la famiglia. Perplesso sul fatto di essere preparato a diventare padre, John confessa le sue paure al suo amico Sebastian, che gli fornisce una soluzione perfetta: John dovrebbe regalare a Jenny un cucciolo. E così arriva Marley. Nel giro di poco tempo, i Grogans si ritrovano per casa un enorme labrador pieno di energia che distrugge tutto.



Amore con interessi (commedia, 1993, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Barry Sonnenfeld con Michael J. Fox, Patrick Breen, Dianne Brill, Louis Cantarini, John Cunningham.







Trama del film: Doug Ireland è l'uomo dei miracoli! E' un gioco da ragazzi avere due poltronissime per lo spettacolo più applaudito ed "esaurito" di Broadway e fare atterrare un elicottero sul letto per consentire al cliente di arrivare in tempo ad un appuntamento improrogabile ... Doug rende possibile anche l'impossibile. Gli basta alzare il telefono e si spalancano le porte dei ristoranti più esclusivi e nello Yankee Stadium, ancorché vuoto, risuona la voce di colui che ha sempre sognato di cantarvi l'inno nazionale! Doug è il portiere del "Bradbury", uno degli alberghi più esclusivi di New York.Ma anche lui ha un sogno nel cassetto: costruire un hotel di lusso tutto suo. Lasciandosi alle spalle l'atmosfera dorata dell'hotel e i mille capricci dei suoi ricchi clienti che si affanna ad esaudire, ogni sera Doug torna alla grigia realtà di un monolocale, dove l'unico miracolo è quello di far quadrare il misero bilancio davanti alla cena comprata alla rosticceria cinese sotto casa. Finalmente un giorno la fortuna sembra sorridergli: incontra un facoltoso uomo d'affari disposto ad anticipare i soldi in cambio di un piacere.

Una bionda tutta d'oro (avventura, 1993, durata: 106 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Russell Mulcahy con Kim Basinger, Zach English, Deborah Hobart, Val Kilmer, Raynor Scheine.







Trama del film: Karen McCoy rapina banche. E' una delle migliori. Tradita dal socio, un gangster senza scrupoli, ha passato gli ultimi sei anni in prigione per una rapina non riuscita. Dopo aver scontato la sua pena, ancora sotto sorveglianza, Karen ha tutte le intenzioni di rigare dritto, ricominciare una nuova vita recuperando suo figlio, che grazie al suo ex marito crede che lei sia morta. Dopo essere stata rilasciata, Karen incontra un piccolo truffatore J.T. Barker, che è a conoscenza del suo glorioso passato. J.T. che di glorioso non ha proprio nulla, vede in lei l'opportunità che cercava. Nonostante Karen sia lusingata da tanta ammirazione, rifiuta categoricamente di ritornare ad una vita disonesta..

Lucy (azione, 2014, durata:89 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Luc Besson con Scarlett Johansson, Morgan Freeman, Choi Min-sik, Amr Waked, Mason Lee.







Trama del film: Un thriller d'azione che racconta la storia di una donna casualmente coinvolta in loschi affari ma comunque in grado di prendersi la rivincita sui propri ricattatori, trasformandosi in una spietata guerriera capace di superare ogni logica umana.

Prima o poi mi sposo (commedia, 2001, durata: 103 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Adam Shankman con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers.







Trama del film: Mary Fiore è la più formidabile organizzatrice di matrimoni a San Francisco ma non ha tempo per l'amore che pure sogna. Mentre festeggia il suo accordo commerciale più remunerativo, l'organizazione del matrimonio di un magnate di Internet, viene salvata dalla collisione con un cassonetto della spazzatura da un un uomo meraviglioso con cui passa un'incantevole serata. E' pronta a ricredersi sull'amore quando scopre che è lui lo sposo delle nozze che sta organizzando. Intanto suo padre sta preparandole un matrimonio combinato con Massimo Lanzetta, appena arrivato dalla Sicilia. Mary dovrà scegliere tra ragione e sentimento.

Eragon (fantasy, 2006, durata: 108 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Stefen Fangmeier con Ed Speleers, Jeremy Irons, Sienna Guillory, Robert Carlyle, John Malkovich, Djimon Hounsou.







Trama del film: L'avventura epica di un ragazzo, Eragon, che con l'aiuto di un drago scoprirà di avere un incredibile destino. Un film tratto dal bestseller di Christopher Paolini.

Non c'è due senza quattro (commedia, 1984, durata: 99 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Enzo Barboni con Bud Spencer, Terence Hill, Jose' Van De Kamp, C.V. Wood Jr., Nello Pazzafini.

Trama del film: Due ricchissimi uomini d'affari brasiliani, dovendo firmare un favoloso contratto ed avendo paura di essere fatti fuori dalla spietata concorrenza, si rivolgono alla più strana delle agenzie, organizzatissima a livello mondiale la quale si impegna per trovare dei sosia, da ingaggiare a carissimo prezzo per il breve tempo richiesto. È così che i due cugini Sebastiano ed Antonio Coimbra incontrano Wonder e Vance, rispettivamente un sassofonista ancora sotto la sorveglianza del direttore di un carcere ed uno spericolato "cascatore"...

E inoltre:

Agente 007, missione Goldfinger alle 21.20 su Rai Movie

Earthstorm alle 21.10 su Italia 2

