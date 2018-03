Stasera in TV: i Film di Oggi Domenica 18 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Scent of a Woman - Profumo di donna, Two Much - Uno di troppo, Il rapporto Pelican, Lo chiamavano Jeeg Robot, Horror Movie, The Tourist, Il marchese del Grillo.

Scent of a Woman - Profumo di donna (drammatico, 1992, durata: 144 Min) in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Martin Brest con Al Pacino, Chris O'Donnell, Gabrielle Anwar, Richard Venture, Philip Seymour Hoffman, Rochelle Oliver, Bradley Whitford.







Trama del film: Di modesta famiglia, Charlie Simms è riuscito a frequentare un college elitario a Baird, vivono a Boston. Per guadagnare un po' di dollari, il giovane accetta di tener compagnia per un week-end a Frank Slade, un anziano colonnello, la cui nipote, con marito e figli, vuole passare altrove il Giorno del Ringraziamento. Prima di entrare in servizio, Charlie insieme ad un amico, George Willis Jr., ha assistito ai preparativi di uno scherzo contro il preside, che viene inondato da un liquido colorato. Il preside apre una inchiesta ed esige dai due testimoni i nomi dei colpevoli: se non li avrà, Charlie perderà la borsa di studio per Harward. Quanto a George, nulla potrà capitargli, perché il padre è uno dei finanziatori della Scuola. Intanto, i primi approcci con il colonnello sono difficili: Slade è cieco, scorbutico, beone ed aggressivo, parla solo di servizio militare e disciplina. In più, partiti i parenti, egli decide di divertirsi. Con l'aiuto di Charlie il colonnello vola a New York e prende una suite al Waldorf Astoria, noleggia una limusine con l'autista e frequenta ristoranti di lusso. Una notte, di ritorno da una fugace avventura, tenta di spararsi, perché si sente invecchiato e deluso. Charlie è solo, non ha accanto a se né padre, né patrigno (un bottegaio dell'Oregon), ma insiste nel non voler denunciare, a costo di compromettere il proprio avvenire. Ma ecco presentarsi il colonnello Slade, che esaltando i ragazzi onesti e non delatori e ridimensionando quelli fortunati, strappa l'applauso degli allievi ed un verdetto favorevole dei professori.

Two Much - Uno di troppo (commedia, 1995, durata: 122 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Fernando Trueba con Antonio Banderas, Melanie Griffith, Daryl Hannah, Danny Aiello, Joan Cusack, Eli Wallach, Gabino Diego







Trama del film: Art Dodge, gallerista in ambasce a Miami Beach, tenta di far qualche dollaro vendendo quadri di poco valore a vedove facoltose fingendo inesistenti acquisti del loro defunto marito. La vispa segretaria Gloria, in credito di numerosi stipendi, lo aiuta per simpatia, nell'attesa vana che lui la consideri come un essere umano. Ma quando Art tenta di vendere un quadro del pittore emergente Manny alla vedova di un mafioso, per lui incominciano i guai, anche perché Gene Palletto, il figlio, è deciso a fargliela pagare cara. Art scampa agli sgherri del padrino nascondendosi nel coupé di Betty Kerner, una donna straricca e vanesia, già due volte ex moglie di Gene. Tra Art e Betty nasce un sentimento e Betty comunica subito ad amici e parenti l'intenzione di sposare Art, perplesso ma tutto sommato disposto al matrimonio d'affari che risolverebbe la sua precaria situazione bancaria. Ma costui scorge un mattino nella doccia la sorella di Betty, l'intellettuale Liz, di cui si invaghisce. Visto che suscita ben poco interesse in lei e saputo che ama i tipi intellettuali con occhiali e aria romantica, decide di inventarsi un fantomatico gemello, Bart...

Il rapporto Pelican (thriller, 1993, durata: 141 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Alan J. Pakula con Julia Roberts, Denzel Washington, Sam Shepard, John Heard, Tony Goldwyn, James Sikking, William Atherton.







Trama del Film: In una stanza d'albergo di Washington, Darby Shaw aspetta. C'è una sola certezza nella sua vita: quella di essere viva. Ha assistito a un omicidio, il secondo nel giro di una settimana. Per giorni ha trovato rifugio nelle strade del Quartiere Francese di New Orleans, ma Darby sente che gli assassini le stanno col fiato addosso. La donna ha deciso di fidarsi di uno sconosciuto, Gray Grantham, un reporter. Darby rivelerà al reporter le ipotesi avanzate nel suo rapporto sugli attentati ai giudici della corte Suprema, sul personaggio che tira le fila di questa vicenda e sulle coperture di cui gode negli alti ranghi governativi. Darby spera che Grantham si renda conto che non si tratta di uno scherzo. E forse, può darsi che entrambi riusciranno a sopravvivere.

Lo chiamavano Jeeg Robot (azione, drammatico, 2015, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Gabriele Mainetti con Claudio Santamaria, Luca Marinelli, Ilenia Pastorelli, Francesco Formichetti, Salvatore Esposito.



Lo chiamavano Jeeg Robot: Secondo trailer ufficiale - HD



Trama del film: Enzo Ceccotti entra in contatto con una sostanza radioattiva. A causa di un incidente scopre di avere un forza sovraumana. Ombroso, introverso e chiuso in se stesso, Enzo accoglie il dono dei nuovi poteri come una benedizione per la sua carriera di delinquente. Tutto cambia quando incontra Alessia, convinta che lui sia l'eroe del famoso cartone animato giapponese Jeeg Robot d'acciaio.

Horror Movie (commedia, parodia, 2011, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Bo Zenga con Steve Howey, Diora Baird, Kenan Thompson, Leslie Nielsen, Desi Lydic, Kit Zenga.



Horror Movie: trailer italiano in esclusiva



Trama del Film: Dopo Scary Movie, arriva una nuova parodia dei più famosi film horror degli ultimi tempi. Stan e la sua gang di svitati arrivano in una desertica cittadina della California la notte di Halloween e si ritrovano a dover combattere i sei mostri più famosi dell'horror moderno: Freddie Krueger, Jason Vorhees, Michael Myers, Chucky – la bambola assassina, Pinhead e Leatherface.

The Tourist (thriller, 2010, durata: 103 Min), in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Florian Henckel von Donnersmarck con Johnny Depp, Angelina Jolie, Paul Bettany, Rufus Sewell, Timothy Dalton, Ralf Moeller, Raoul Bova.



The Tourist: il trailer del film con Angelina Jolie e Johnny Depp



Trama del film: Frank è un turista americano che si trova in vacanza in Italia per cercare di lasciarsi alle spalle un passato di delusioni sentimentali, ma mai avrebbe potuto immaginare che questo viaggio avrebbe sconvolto la sua vita. Tutto inizia quando conosce Elise, una donna travolgente e misteriosa, e ne resta folgorato. Ma l'incontro è tutt'altro che casuale e, inseguendo una potenziale storia d'amore, Frank si troverà presto invischiato e travolto in una spirale di intrighi e pericoli, sullo sfondo di una Venezia mozzafiato.

Il marchese del Grillo (commedia, 1981, durata: 105 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Mario Monicelli con Alberto Sordi, Paolo Stoppa, Pietro Tordi, Leopoldo Trieste, Jacques Herlin, Isabella Bernardi, Andrea Bevilacqua.







Trama del film: Il Marchese Onofrio del Grillo Duca di Bracciano, guardia nobile e Cameriere segreto di sua Santità Pio VII, è il tipico rappresentante della nobiltà romana dei primi dell'Ottocento. Il marchese del Grillo vive in una casa da fiaba, circondato da personaggi altrettanto fiabeschi che vivono ognuno in un mondo a sé stante e che difficilmente riescono ad inserirsi nella realtà: una madre affezionata, ma ostile e conservatrice; una parente povera di nome Genuflessa, innamorata segretamente di lui; una sorella sposata e con un figlio. Per fuggire alla noia il Marchese del Grillo si mescola spesso al popolo, frequentando bettole e osterie, e proprio al termine di una di queste serate trova un ubriaco, certo Gasperino, carbonaio di professione, che è il suo perfetto sosia. Spinto dal gusto della beffa, Onofrio lo raccoglie e lo porta a casa; qui metterà su una geniale farsa tanto da far passare il povero Gasperino per il Marchese del Grillo anche agli occhi dei suoi stessi parenti.

Altri film in onda questa sera:

Una moglie per papà (commedia), in onda alle 21.10 su La5

Don Camillo e l'onorevole Peppone (commedia) in onda alle 21.15 su Rete 4

Momenti di gloria (drammatico) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Ti amerò... fino ad ammazzarti (commedia) in onda alle 21.30 su LA7D