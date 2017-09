Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 17 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Prova a prendermi, Youth - La giovinezza, Flight, I sogni segreti di Walter Mitty, Pino Daniele - Il tempo resterà, Gone, X-Men: Conflitto finale, Milk, La rivincita delle bionde.

Prova a prendermi (thriller, biografico, 2002, durata: 141 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Steven Spielberg con Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Martin Sheen, Nathalie Baye, Amy Adams, James Brolin.







Trama del film: Frank W. Abagnale è un uomo dalle mille identità: prima di compiere ventun anni è già stato medico, avvocato e pilota di linea. Maestro nell'arte della truffa, Frank è un falsario coi fiocchi ed è riuscito a intascare una fortuna grazie alla sua straordinaria abilità nella frode finanziaria. Per l'agente dell'FBI Carl Hanratty catturare Frank e assicurarlo alla giustizia è diventato un chiodo fisso, ma l'abile imbroglione lo batte sempre sul tempo, costringendolo a continuare l'inseguimento.

Youth - La giovinezza (drammatico, 2015, durata: 119 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Paolo Sorrentino con Michael Caine, Harvey Keitel, Rachel Weisz, Paul Dano, Jane Fonda, Alex MacQueen.







Trama del film: Youth La giovinezza, il nuovo film di Paolo Sorrentino, si svolge in un elegante albergo ai piedi delle Alpi dove Fred e Mick, due vecchi amici alla soglia degli ottant'anni, trascorrono insieme una vacanza primaverile. Fred è un compositore e direttore d'orchestra in pensione, Mick un regista ancora in attività. Sanno che il loro futuro si va velocemente esaurendo e decidono di affrontarlo insieme. Guardano con curiosità e tenerezza alla vita confusa dei propri figli, all'entusiasmo dei giovani collaboratori di Mick, agli altri ospiti dell'albergo, a quanti sembrano poter disporre di un tempo che a loro non è dato. E mentre Mick si affanna nel tentativo di concludere la sceneggiatura di quello che pensa sarà il suo ultimo e più significativo film, Fred, che da tempo ha rinunciato alla musica, non intende assolutamente tornare sui propri passi. Ma c'è chi vuole a tutti i costi vederlo dirigere ancora una volta e ascoltare le sue composizioni.



Flight (drammatico, 2012, durata: 138 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Robert Zemeckis con Denzel Washington, James Badge Dale, John Goodman, Don Cheadle, Bruce Greenwood, Kelly Reilly.







Trama del film: Denzel Washington interpreta Whip Whitaker, un esperto pilota di linea che, in seguito a una catastrofe ad alta quota, riesce miracolosamente a far atterrare il suo aereo, salvando così le vite di quasi tutti i passeggeri a bordo. Subito dopo l'atterraggio Whip viene considerato un eroe, ma con il passare del tempo sono più le domande che le risposte a sorgere riguardo chi fosse realmente responsabile dell'accaduto e cosa successe realmente su quell'aereo.



I sogni segreti di Walter Mitty (commedia, 2013, durata: 125 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Ben Stiller con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn, Adam Scott, Kathryn Hahn, Shirley MacLaine, Patton Oswal.







Trama del film: Walter Mitty è un uomo gentile e sognatore che lavora all’archivio e sviluppo negativi della rivista Life. A volte, qualunque cosa stia facendo, si incanta e sogna ad occhi aperti imprese eroiche che lo vedono protagonista. È innamorato di una donna che conosce a malapena e anche nei suoi confronti la fantasia lo porta a immaginare di salvarle il cane da un edificio in fiamme o di sedurla come un avventuriero tra i ghiacci. Un giorno i suoi sogni diventano realtà quando un importante negativo scompare e lui è costretto ad inseguire in giro per il mondo il forografo che l'ha scattato.



Pino Daniele - Il tempo resterà (documentario, 2017, durata: 108 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di Giorgio Verdelli.







Trama del film: A due anni di distanza dalla scomparsa del musicista, arriva nei cinema italiani Pino Daniele – Il Tempo Resterà, un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo con una straordinaria serie di immagini – molte delle quali mai mostrate finora -, testimonianze e performance musicali

Gone (thriller, 2012, durata: 91 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Alejandro Amenábar con Amanda Seyfried, Jennifer Carpenter, Sebastian Stan, Wes Bentley, Daniel Sunjata, Joel David Moore.







Trama del film: Tornando a casa una sera e trovando il letto di sua sorella vuoto, Jill Parrish è convinta che il serial killer che l'aveva rapita due anni prima sia tornato. Gli investigatori della polizia non le credono e Jill è si vede costretta ad affrontare la situazione da sola.

X-Men: Conflitto finale (azione, fantascienza, 2006, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Un film di Brett Ratner con Patrick Stewart, Hugh Jackman, Halle Berry, Famke Janssen, Ian McKellen, Rebecca Romijn, Kelsey Grammer.







Trama del film: Il capitolo culminante della trilogia cinematografica degli X-Men, una "cura" per i mutanti minaccia di alterare il corso della Storia. Per la prima volta, i mutanti possono scegliere: mantenere la loro unicità, sebbene questa li isoli dal resto dell'umanità, oppure rinunciare ai propri poteri e diventare delle persone qualunque. Gli opposti punti di vista di Charles Xavier, leader dei mutanti e assertore della tolleranza, e di Magneto, che crede nella sopravvivenza del più forte, sono messi alla prova ultima - scatenare una guerra che ponga fine a tutte le guerre.

Milk (biografico, 2008, durata: 128 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Gus Van Sant con Sean Penn, Emile Hirsch, James Franco, Josh Brolin, Diego Luna, Brandon Boyce, Kelvin Yu, Lucas Grabeel.







Trama del film: Harvey Milk. L'attivista del movimento dei diritti degli omosessuali. Amico. Amante. Unificatore. Politico. Combattente. Icona. Ispiratore. Eroe. La sua vita ha cambiato la storia, e il suo coraggio ha cambiato la vita di tante persone. Nel 1977, Harvey Milk è stato eletto supervisor (consigliere comunale) a San Francisco, divenendo il primo omosessuale dichiarato ad avere accesso a una importante carica pubblica in America. La sua vittoria non è stata solo una vittoria per i diritti dei gay, ma ha aperto la strada a coalizioni trasversali nello schieramento politico

Benvenuti al Nord (commedia, 2012, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Siani, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi, Valentina Lodovini, Giacomo Rizzo.







Trama del film: In Benvenuti al Nord, Alberto e Mattia, sono in crisi con le rispettive mogli. Silvia detesta Milano a causa delle polveri sottili e dell'ozono troposferico e accusa Alberto di pensare solo al lavoro e poco a lei. Intanto Mattia, il solito irresponsabile, vive con la moglie Maria e il figlio Edinson a casa della madre, lavora poco e proprio non riesce a pronunciare la parola "mutuo". Mattia suo malgrado finirà a lavorare a Milano, incastrato dall'ingenuità dei suoi amici che lo affidano alle cure di Alberto. L'impatto del napoletano con la città sarà terribile: partito con un giubbotto fendinebbia il povero Mattia finirà col rovinare la sua vita e quella dell'amico Alberto. Ma, piano piano, i pregiudizi inizieranno a sciogliersi...

La rivincita delle bionde (commedia, 2001, durata: 96 Min) alle 21.30 su LA7D

Un film di Robert Luketic con Reese Witherspoon, Luke Wilson, Matthew Davis, Selma Blair, Victor Garber, Jennifer Coolidge, Holland Taylor.







Trama del film : Eletta 'Miss Giugno' nel calendario del suo campus, la bionda Elle Woods viene improvvisamente lasciata dal suo fidanzato Warner che sta per trasferirsi ad Harvard. Per dimostrare al ragazzo che sotto le sue forme e la sua cascata di capelli biondi c'è comunque un cervello che funziona, Elle si iscrive alla stessa facoltà di giurisprudenza, assumendosi la responsabilità di indagare su un caso di omicidio nell'esclusiva Beverly Hills.

E inoltre

L'Amant Magnifique alle 21.15 su Cielo

Passenger 57 - Terrore ad alta quota alle 21.10 su Italia 2

Michael alle 21.10 su Cine Sony

Indovina chi viene a cena? alle 21.20 su La7

