Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 12 Marzo

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi, Sanctum 3D, È nata una star?, Sex tape - Finiti in rete, The Bourne Identity, Planet of the Apes - Il Pianeta delle Scimmie.

Lemony Snicket - Una serie di sfortunati eventi (avventura, fantasy, 2004, durata: 108 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Brad Silberling con Jim Carrey, Meryl Streep, Emily Browning, Liam Aiken, Kara Hoffman, Shelby Hoffman, Timothy Spall.







Trama del film: Le disavventure di Emily, Klaus e Sunny Baudelaire hanno inizio quando, a causa di un incendio, perdono i loro genitori e la loro casa. Vengono così affidati a una serie di abominevoli tutori decisi a mettere le mani sulla loro eredità. Primo tra tutti il malvagio Conte Olaf...

Sanctum 3D (azione, thriller, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Alister Grierson con Richard Roxburgh, Alice Parkinson, Rhys Wakefield, Daniel Wyllie, Christopher James Baker.







Trama del film: Il thriller d'avventura Sanctum 3D, del produttore esecutivo tre volte premio Oscar, James Cameron, racconta la storia di una squadra di speleologi che esplorano caverne sottomarine situate nel sistema di grotte più insidioso, inesplorato e meno accessibile al mondo. Una tempesta tropicale li obbliga a cercare rifugio all'interno di una grotta, molto in profondità. Lì devono combattere contro acque vorticose, in una situazione claustrofobica e di panico, mentre cercano una via di fuga che li possa condurre verso il mare.



È nata una star? (commedia, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Lucio Pellegrini con Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo, Pietro Castellitto, Michela Cescon, Gisella Burinato, Cristina Odasso.







Trama del film: Una mattina Lucia trova nella buca delle lettere un video accompagnato da un biglietto. Non riesce a crederci: quello in copertina è suo figlio Marco. Il film ha un titolo non proprio edificante ed è vietato ai minori. Si, insomma, Marco a quanto pare ha un talento nascosto e l'ha messo a frutto cimentandosi come pornostar. Lucia deve dirlo a Fausto, suo marito, e insieme dovranno parlarne con il ragazzo.

Sex tape - Finiti in rete (commedia, 2014, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Jake Kasdan con Cameron Diaz, Jason Segel, Jack Black, Rob Corddry, Rob Lowe.







Trama del film: Jay e Annie sono una coppia con figli, sposata da ormai dieci anni. Per rinvigorire il proprio rapporto - perché no? – decidono di registrare un video hot, in cui sperimentare, in una maratona di tre ore, tutte le posizioni di The Joy of Sex. L'idea sembra brillante, l'unico problema è che il filmato sparisce e i due devono imbarcarsi in una folle corsa per recuperarlo, prima che finisca nelle mani sbagliate e diventi di pubblico dominio. Una corsa contro il tempo per ritrovare, non solo il video, ma anche per salvare la loro reputazione e, ancora più importante, il loro matrimonio.

The Bourne Identity (azione, 2002, durata: 119 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Doug Liman con Matt Damon, Franka Potente, Chris Cooper, Clive Owen, Brian Cox, Adewale.







Trama del film: La storia inizia con il salvataggio in mare aperto, da parte dell'equipaggio di un peschereccio italiano, di un uomo che ha perso la memoria. Tutto ciò di cui il moribondo è rimasto in possesso sono le pallottole che si ritrova conficcate nella schiena e il numero di un conto in una banca svizzera impresso sulla coscia. Privo di un nome e di un passato, lo sconosciuto dimostra però straordinarie capacità con le lingue, nei combattimenti e nell'autodifesa. Disorientato e diffidente, egli tenta in tutti i modi di scoprire la propria identità e il motivo per cui la sua vita ha preso una piega tanto pericolosa. In una cassetta di sicurezza a Zurigo, l'uomo trova numerosi passaporti, una notevole quantità di denaro contante, una pistola automatica e un nome...

Planet of the Apes - Il Pianeta delle Scimmie (fantascienza, 2004, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Tim Burton con Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti, Estella Warren, Cary-Hiroyuki.







Trama del film: Un pilota compie un atterraggio di emergenza su uno strano pianeta, e si trova immerso in un luogo brutale e primordiale, dove a comandare sono le scimmie, mentre gli esseri umani sono perseguitati e ridotti in schiavitù dai tirannici primati.

E inoltre:

Legittima offesa - While She Was Out alle 21.15 su Cielo

Agente 007, al servizio segreto di sua maestà alle 21.20 su Rai Movie

Arrivederci, ragazzi alle 21.10 su Rai Storia

Tutte le Serie TV in onda stasera