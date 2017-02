Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 12 Febbraio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Kate & Leopold, Argo, Basilicata coast to coast, Guardia del corpo, Smetto quando voglio, Pronti a morire, Enigma.

Kate & Leopold (sentimentale, 2001, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di James Mangold con Meg Ryan, Hugh Jackman, Liev Schreiber, Breckin Meyer, Natasha Lyonne.







Trama del film: Un esperimento scientifico mal riuscito trasporta nel presente il duca Leopold direttamente dal 19° secolo. Kate, fidanzata di uno degli scienziati, viene incaricata di occuparsi di lui mentre il team degli studiosi cerca di trovare come riportarlo indietro nel tempo. Un giro turistico di New York sarà galeotto per la coppia di amanti fuori del tempo.

Argo (commedia,drammatico, 2012, durata: 120 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Ben Affleck con Ben Affleck, John Goodman, Alan Arkin, Bryan Cranston, Kyle Chandler.







Trama del film: Il 4 novembre 1979, mentre la rivoluzione iraniana raggiungeva l'apice, un gruppo di militanti entra nell'Ambasciata USA in Tehran e porta via 52 ostaggi. In mezzo al caos, sei americani riescono a fuggire e si rifugiano a casa dell'Ambasciatore del Canada. Ben sapendo che si tratta solo di questione di tempo prima che i sei vangano rintracciati e molto probabilmente uccisi, Tony Mendez, un agente della CIA specialista in azioni d'infiltrazione, mette in piedi un piano rischioso per farli scappare dal paese. Un piano così inverosimile che potrebbe accadere solo nei film.



Basilicata coast to coast (commedia, 2010, durata: 105 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Rocco Papaleo con Alessandro Gassmann, Paolo Briguglia, Max Gazzè, Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno.







Trama del film: Basilicata coast to coast è una commedia musicale, un viaggio denso di imprevisti e di incontri inaspettati che porta una combriccola di musicisti a mettersi in viaggio per partecipare al Festival del teatro-canzone di Scanzano Jonico, attraversando a piedi la Basilicata, dal Tirreno allo Ionio, lungo il tragitto che dà il titolo al film. Il viaggio avrà per tutti un valore terapeutico. Basilicata coast to coast è una commedia corale, picaresca e canterina, malinconica e stralunata, che tra gag esilaranti, sagaci dialoghi e amare constatazioni di vita, prende quota per crescere ininterrottamente fino all'epilogo a sorpresa.

Guardia del corpo (sentimentale, drammatico, 1992, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Mick Jackson con Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl.







Trama del film: Frank Farmer, un ex agente della CIA che si è dedicato alla più redditizia professione di guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella rockstar e attrice Rachel Marron, per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Dapprima riluttante, Farmer si fa convincere, e cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la principesca villa di Rachel e del figlio Fletcher. Farmer ben presto si scontra con il carattere arrogante della donna.

Smetto quando voglio (commedia, 2014, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Rai 4

Un film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti.







Trama del film: In Smetto quando voglio, Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all'università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex colleghi, che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini della società, facendo chi il benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di poker. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per scalare la piramide malavitosa.

Pronti a morire (western, 1995, durata: 103 Min) in onda alle 21.30 su La7

Un film di Sam Raimi con Sharon Stone, Gene Hackman, Russell Crowe, Leonardo DiCaprio, Tobin Bell, Mark Boone Junior.







Trama del film: Ellen, una pistolera solitaria, giunge nella cittadina di Redemption, dominata dal perfido Herod. Costui organizza ogni anno un torneo tra pistoleri, al vincitore del quale andrà una cospicua quantità di dollari. Ellen si iscrive dopo aver salvato la vita a Cort. Tra i concorrenti spiccano Kid, figlio di Herod, col quale Ellen si concede una notte brava; Ace Hanlom, abile anche con le carte; Scars, uno strano individuo uscito di galera; il nero Cantrell segretamente pagato dagli abitanti di Redemption per liberarli dal tiranno; il pellerossa Cavallo Pezzato. Ogni ora, quando l'orologio batte il primo colpo, i pistoleri si affrontano. Dopo le eliminatorie gli scontri divengono all'ultimo sangue.

Enigma (thriller, 2001, durata: 117 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Michael Apted con Dougray Scott, Kate Winslet, Saffron Burrows, Jeremy Northam, Nikolaj Coster-Waldau, Tom Hollander.

Trama del film: Nel marzo del 1943, in piena guerra, il matematico inglese Tom Jericho viene investito di una missione di vitale importanza per le sorti del conflitto. I tedeschi hanno infatti di colpo cambiato i codici con il quale comunicavano con i propri sottomarini nell'Atlantico ed ora un grande convoglio che trasporta uomini e mezzi dagli Stati Uniti in Gran Bretagna è in grave pericolo. Jericho, appassionato decifratore di codici, dovrà riuscire nell'impresa di svelare i misteri del codice tedesco. Il matematico, però, deve risolvere un altro mistero: Claire, la donna di cui è innamorato, è di colpo scomparsa dal centro di ascolto proprio quando le autorità sospettano la presenza di una spia nazista.

E inoltre:

Il regno del fuoco alle 21.20 su Nove

Miami Supercops - I poliziotti dell'ottava strada alle 21.15 su Rete 4

Agente 007, dalla Russia con amore alle 21.20 su Rai Movie

Tutte le Serie TV in onda stasera