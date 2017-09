Stasera in TV: i Film di oggi Domenica 10 Settembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Cast Away, The Counselor - il procuratore, Jerry Maguire, Runner Runner, Cocoon, l'energia dell'universo, Chef - La ricetta perfetta, X-Men, Benvenuti al Sud.

Cast Away (avventura, 2000, durata: 143 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Trama del film: Chuck Noland, ingegnere della Federal Express, la cui vita personale e professionale è scandita dall'orologio, dai ritmi frenetici e dai continui spostamenti, spesso senza preavviso, che lo allontanano dalla sua fidanzata Kelly. La maniacale organizzazione dell'esistenza di Chuck s'interrompe di colpo quando si ritrova su un'isola deserta, tagliato fuori dal mondo, nelle condizioni ambientali più desolate e desolanti che si possano immaginare. Privato di ogni contatto umano e delle comodità della vita quotidiana, Chuck deve procurarsi le cose più elementari per sopravvivere: acqua, cibo e riparo.

The Counselor - il procuratore (thriller, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Trama del film: La storia è quella di un lanciatissimo avvocato che vede il suo successo e la sua vita andare progressivamente in pezzi quando, per curiosità e presunzione di poterne uscire quando vuole, entra nel mondo della droga. Protagonista è, infatti, un avvocato in cerca di liquidi dopo aver chiesto alla sua fidanzata di sposarlo e che accetta la proposta di un conoscente legato alla malavita di portare 20 milioni di dollari di cocaina dal Messico negli Stati Uniti. Ad aiutarlo ci sarà un poco di buono interpretato da Brad Pitt.



Jerry Maguire (commedia, 1996, durata: 135 Min) in onda alle 21.10 su Cine Sony

Trama del film: Jerry Maguire è uno dei più brillanti agenti della Sports Management International, che ha sotto contratto grandi stelle dello sport americano. Fidanzato con la giornalista d'assalto Avery Bishop, vede tutto in funzione dell'ambizione e del guadagno. Un giorno, in occasione di una convention della società, prepara di getto, nell'arco di una notte, una relazione sul lavoro futuro che prevede la riduzione del numero dei clienti a vantaggio di una miglior attenzione a ciascuno di essi. Il tono del testo non piace ai dirigenti, che subito licenziano Maguire. Questi, al momento di andare via, abbandonato da tutti, trova l'inaspettata solidarietà della segretaria Dorothy, una ragazza madre un po' introversa conquistata dalle idee di Jerry, e del giocatore di football Rod Tidwell, figura di secondo piano che, unico, decide di affidarsi a lui per curare la propria carriera.

Runner Runner (thriller, 2013, durata: 91 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Trama del film: Lo studente universitario Richie, convinto di essere stato imbrogliato, parte per il Costa Rica per regolare i conti con il magnate del gioco d'azzardo Ivan Block. Ma Block lo seduce pospettandogli facili guadagni, e Richie è allettato dalle sue promesse fino a quando non apprende l'inquietante verità che riguarda il suo "benefattore". Quando l'FBI lo costringe a collaborare per scovare Block, Richie dovrà affrontare la sua partita più rischiosa e riuscire a manipolare i due opposti poteri che lo stanno accerchiando.



Cocoon, l'energia dell'universo (avventura, fantascienza 1997, durata: 195 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Trama del film: Cento secoli fa, gli Antareani venuti dagli spazi siderali crearono nell'Atlantide una loro base. Scomparso quel territorio, venti di essi, sacrificatisi per assicurare l'imbarco su di una astronave al maggior numero possibile dei loro compagni, sparirono negli abissi del mare. Oggi Walter, un anziano e solido antareano, viene nel nostro mondo (con due giovanotti ed una ragazza, tutti della sua gente, ma tutti di fattezze umane) per recuperare quegli esseri perduti. Noleggia quindi per un mese un bel battello adibito alla pesca di altura condotto da un bravo pilota - Jack Bonner - e, per lo stesso periodo di tempo, una piscina, che si trova in un padiglione del parco di una ricca casa di riposo per anziani. Giornalmente Walter ed i suoi sono in mare, finché tirano su dalle profondità dell'oceano delle specie di enormi massi incrostati di conchiglie e coralli, per depositarli accuratamente nella piscina in parola. Ma nella casa di riposo ci sono tre vecchi - Art, Ben e Joe - per nulla disposti a rinunciare ai tuffi ed alle nuotate ristoratrici. Così vanno di nascosto alla piscina e cominciano a chiedersi donde vengano e che mai siano quegli strani reperti.

Chef - La ricetta perfetta (commedia, 2014, durata: 114 Min) in onda alle 21.20 su Rai 3

Trama del film: Quando lo chef Carl Casper perde improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa a causa del dispotico proprietario del ristorante, si ritrova a decidere cosa fare della sua vita. Ritrovandosi a Miami, insieme alla sua ex moglie, il suo amico e suo figli, lo chef Carl apre un chiosco ambulante. Durante il viaggio, Carl torna al suo passato per ritrovare la passione per la cucina e l'entusiasmo per la vita e l'amore.



X-Men (fantascienza, 2000, durata: 104 Min) in onda alle 21.15 su Italia 1

Trama del film: Ciclope, Jean Grey e Tempesta sono i figli dell'atomo, il prossimo anello nella catena evolutiva. Ognuno di loro - nato da una mutazione genetica - ha un potere particolare: gli occhi di Ciclope emettono un raggio di energia che può scavare un buco nelle montagne. La forza di Jean è sia telecinetica che telepatica. Tempesta può manipolare ogni forma di condizione metereologica. Nonostante gli X-men siano avversati da quanti non accettano la loro diversità, essi, guidati dal professor Charles Xavier, hanno imparato ad utilizzare i loro poteri per il bene dell'umanità. La loro prossima battaglia è contro Magneto, un vecchio amico e collega del professore convinto che esseri umani e mutanti non possano convivere e che i mutanti siano gli eredi del futuro del mondo.

Benvenuti al Sud (commedia, 2010, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Trama del film: Alberto, responsabile dell'ufficio postale di una cittadina della Brianza, sotto pressione della moglie Silvia, è disposto a tutto pur di ottenere il trasferimento a Milano. Anche fingersi invalido per salire in graduatoria. Ma il trucchetto non funziona e per punizione viene trasferito in un paesino della Campania, il che per un abitante del nord equivale a un vero e proprio incubo. Rivestito di pregiudizi, Alberto parte da solo alla volta di quella che ritiene la terra della camorra, dei rifiuti per le strade e dei "terroni" scansafatiche. Con sua immensa sorpresa, Alberto scoprirà invece un luogo affascinante, dei colleghi affettuosi, una popolazione ospitale e un nuovo e grande amico, il postino Mattia.

D'Amore e d'ombra alle 21.15 su Cielo

Arac Attack - Mostri a otto zampe alle 21.10 su Italia 2

Nuovo cinema Paradiso alle 21.10 su Rai Storia

Closed Circuit alle 21.05 su Rai 4

Un ragazzo d'oro alle 21.20 su Rai Movie

Operazione sottoveste alle 21.20 su La7

