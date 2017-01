Stasera in TV: Film e Serie TV di oggi Venerdì 27 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Smetto quando voglio, Schindler's List - La lista di Schindler, I Mercenari 2, In amore niente regole, Jakob il bugiardo, Bad teacher: una cattiva maestra.

Tra le Serie TV in onda in prima serata: Criminal Minds (Rai4, alle 21.05), Person of Interest (Top Crime, alle 21.10), The Night Shift (Premium Stories, alle 21.15), Scream Queens (Fox, alle 21.00), NCIS: Los Angeles (Axn, alle 21.00). Tutte le Serie TV in onda stasera in prima e seconda serata su canali free del Digitale terrestre, su Mediaset Premium e su Sky

Smetto quando voglio (commedia, 2014, durata: 129 Min) in onda alle 21.10 su Rai 3

Un film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valeria Solarino, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Pietro Sermonti.







Trama del film: In Smetto quando voglio, Pietro Zinni ha trentasette anni, fa il ricercatore ed è un genio. Ma questo non è sufficiente. Arrivano i tagli all'università e viene licenziato. Cosa può fare per sopravvivere un nerd che nella vita ha sempre e solo studiato? L'idea è drammaticamente semplice: mettere insieme una banda criminale come non se ne sono mai viste. Recluta i migliori tra i suoi ex colleghi, che nonostante le competenze vivono ormai tutti ai margini della società, facendo chi il benzinaio, chi il lavapiatti, chi il giocatore di poker. Macroeconomia, Neurobiologia, Antropologia, Lettere Classiche e Archeologia si riveleranno perfette per scalare la piramide malavitosa.



Schindler's List - La lista di Schindler (drammatico, 1993, durata: 195 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Steven Spielberg con Liam Neeson, Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall, Jonathan Sagall, Embeth Davidtz.







Trama del film: Cracovia, 1939. L'industriale tedesco Oskar Schindler, bella presenza e temperamento avventuroso, manovrando i vertici nazisti tenta di rilevare un fabbrica per produrre pignatte e marmitte. Già reclusi nel ghetto di Podgorze, ed impossibilitati a commerciare, alcuni ebrei vengono convinti da Schindler a fornire il denaro per rilevare l'edificio: li ripagherà impiegandoli nella fabbrica, pagandoli con utensili da scambiare e sottraendoli al campo di lavoro comandato dal sadico criminale tedesco Amon Goeth. Dopo aver ricevuto la breve visita di Emilie, la moglie che subito torna in Moravia vista la vita di libertino impenitente del marito, Schindler, sempre più nelle grazie dell'alto comando nazista e di Goeth, costruisce un campo per i suoi operai, dove le milizie non possono entrare senza la sua autorizzazione. Infine, scatenatosi lo sterminio, decide di attivare, dando fondo a tutte le sue risorse finanziarie, una fabbrica di granate nella natia Brinnlitz.

I Mercenari 2 (azione, 2012, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Simon West con Sylvester Stallone, Jason Statham, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis, Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris.







Trama del film: I Mercenari sono tornati, e questa volta è una questione molto personale. Barney Ross, Lee Christmas, Yin Yang, Gunnar Jensen,Toll Road ed Hale Caesar - con i nuovi membri Billy the Kid e Maggie - si riuniscono quando Mr. Church arruola I Mercenari per un lavoro apparentemente semplice. Il compito si presenta come uno stipendio facile per Barney e la sua banda di vecchia scuola. Ma quando le cose vanno male e uno di loro viene brutalmente ucciso, gli Expendables sono costretti a cercare vendetta in territorio ostile, dove tutto e tutti sono contro di loro.



In amore niente regole (commedia, 2008, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di George Clooney con George Clooney, Renée Zellweger, John Krasinski, Jonathan Pryce, Stephen Root, Wayne Duvall.







Trama del film: 1925: Dodge Connolly, leggenda del football americano non più giovanissimo, vede la sua squadra in serie difficoltà dopo il ritiro del loro sponsor. Carter Rutherford è un eroe della I Guerra Mondiale con un gran talento per il football e fama di uomo integerrimo e generoso. Connolly crede di trovare in Rutherford la soluzione di tutti i suoi problemi, ma a guastare tutto arriva Lexie Littleton, detective ficcanaso decisa a scoprire la verità sul troppo perfetto passato del giovane atleta.

Jakob il bugiardo (drammatico, 1999, durata: 114 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di Peter Kassovitz con Robin Williams, Hannah Taylor-Gordon, Eva Igo, Istvan Balint, Justus Von Dohnanyi.







Trama del film: Durante la seconda guerra mondiale, in un piccolo ghetto ebraico della Polonia occupata, Jakob Heim, proprietario di un caffè chiuso da tempo, ascolta per caso un bollettino radio proibito che annuncia alcuni successi dell'esercito sovietico sui nazisti. Il giorno dopo comunica queste notizie a due amici ormai in preda allo sconforto. Le voci si allargano anche agli altri e ben presto circola la notizia che Jacob possieda un radio, crimine grave punibile anche con la morte. Tuttavia la voglia di speranza prevale sulla paura, e ogni mattina gli abitanti del ghetto chiedono di conoscere le novità. Jakob, incapace di deluderli, fa trapelare finti bollettini di guerra, inventa avvenimenti e situazioni incoraggianti. Anche i tedeschi infine vengono a sapere dell'esistenza di questa radio.

Bad teacher: una cattiva maestra (commedia, 2011, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Jake Kasdan con Cameron Diaz, Justin Timberlake, Jason Segel, Eric Stonestreet, Lucy Punch.

Trama del film: Un'insegnante, fidanzata con un uomo danaroso, viene distratta quando nella sua scuola giunge un affascinante supplente.



E inoltre:

Beverly Hills Cop II - Un piedipiatti a Beverly Hills II alle 21.10 su Italia 2

Monsieur Batignole alle 21.05 su Tv 2000

Rosenstrasse alle 21.20 su Rai Movie