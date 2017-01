Stasera in TV: Film e Serie TV di oggi Mercoledì 25 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Storia di una ladra di libri, Match Point, Sherlock Holmes, Diverso da chi?, Prima o poi mi sposo, L'uomo nell'ombra.

Tra le Serie TV in prima serata: Law & Order: Unità Speciale (Top Crime, 21.10), iZombie (Premium Action, 21.15), Blindspot (Premium Crime, 21.15), The Night Shift (Premium Stories, 21.15), The Affair (Sky Atlantic, 21.15), Z Nation (Axn Sci-Fi, 21.00)

Storia di una ladra di libri (drammatico, 2014, durata: 131 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Brian Percival con Geoffrey Rush, Emily Watson, Sophie Nelisse, Nico Liersch, Joachim Paul Assböck, Ben Schnetzer.







Trama del film: Storia di una ladra di libri è ambientato nella Germania della Seconda Guerra Mondiale. Protagonista è Liesel, una vivace e coraggiosa ragazzina affidata dalla madre incapace di mantenerla, ad Hans Hubermann, un uomo buono e gentile, e alla sua irritabile moglie Rosa. Scossa dalla tragica morte del fratellino, avvenuta solo pochi giorni prima, e intimidita dai “genitori” appena conosciuti, Liesel fatica ad adattarsi sia a casa che a scuola, dove viene derisa dai compagni di classe perché non sa leggere. Con grande determinazione, è tuttavia decisa a cambiare la situazione e trova un valido alleato nel suo papà adottivo che, nel corso di lunghe notti insonni, le insegna a leggere il suo primo libro, Il manuale del becchino, rubato al funerale del fratello.



Match Point (drammatico, 2004, durata: 124 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Woody Allen con Jonathan Rhys Meyers, Scarlett Johansson, Matthew Goode, Emily Mortimer, Penelope Wilton.







Trama del film: Chris Wilton, giovane maestro di tennis di umili origini, trova lavoro in un club esclusivo dei quartieri alti di Londra. Ben presto nasce un'amicizia tra lui e Tom Hewett, giovane ragazzo dell'alta società Londinese con il quale condivide la passione per l'Opera Lirica. Chris comincia a frequentare la famiglia Hewett e seduce Chloe, sorella di Tom. Mentre sta per sposare Chloe e cambiare vita entrando nell'alta società, incontra l'affascinante Nola, giovane aspirante attrice americana nonché fidanzata di Tom...

Sherlock Holmes (giallo, thriller, 2009, durata: 134 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Guy Ritchie con Robert Downey Jr., Jude Law, Rachel McAdams, Mark Strong, Eddie Marsan.







Trama del film: Nuovo adattamento cinematografico dei racconti di Arthur Conan Doyle, diretto da Guy Ritchie, che rivoluziona look e comportamenti del celebre ispettore e del suo fidato assistente Watson. Il nuovo Sherlock è un donnaiolo, ama fare a pugni ed ha un problema col gioco d'azzardo. La trama del film non è tratta da un singolo racconto di Conan Doyle, ma è una storia originale, in cui Holmes dovrà combattere un nuovo nemico e svelare un pericoloso complotto che potrebbe distruggere il Paese.



Diverso da chi? (commedia, 2008, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Umberto Carteni con Luca Argentero, Claudia Gerini, Filippo Nigro, Francesco Pannofino, Antonio Catania.







Trama del film: Piero, brillante trentacinquenne gay, è “fidanzato in casa” con Remo e vive in una città del nord-est. Per testimoniare il “diritto alla diversità” partecipa alle primarie del centrosinistra ma, per una serie di eventi imponderabili, le vince e si trova ad essere candidato sindaco, tra i pregiudizi degli avversari e lo sgomento del suo partito. Come può un gay diventare sindaco nel “profondo nord”? Per bilanciarlo gli affiancano Adele, moderata tutta d’un pezzo, contraria persino al divorzio, un simbolo vivente dei valori tradizionali conosciuta come “la furia centrista”. L’inizio della campagna è un’ecatombe: Piero e Adele litigano su tutto. Ma Remo, più romantico, capisce le donne e fornisce al compagno consigli su come ingraziarsi Adele. Piero inizia a “corteggiare politicamente” la sua vice fino a trovare un accordo ma la situazione gli sfugge di mano e i due vengono travolti da un’attrazione irresistibile.

Prima o poi mi sposo (commedia, 2001, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Adam Shankman con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers.







Trama del film: Mary Fiore è la più formidabile organizzatrice di matrimoni a San Francisco ma non ha tempo per l'amore che pure sogna. Mentre festeggia il suo accordo commerciale più remunerativo, l'organizazione del matrimonio di un magnate di Internet, viene salvata dalla collisione con un cassonetto della spazzatura da un un uomo meraviglioso con cui passa un'incantevole serata. E' pronta a ricredersi sull'amore quando scopre che è lui lo sposo delle nozze che sta organizzando. Intanto suo padre sta preparandole un matrimonio combinato con Massimo Lanzetta, appena arrivato dalla Sicilia. Mary dovrà scegliere tra ragione e sentimento.

L'uomo nell'ombra (thriller, 2010, durata: 131 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Roman Polanski con Ewan McGregor, Pierce Brosnan, Eli Wallach, Kim Cattrall, Olivia Williams, Tom Wilkinson.







Trama del film: L'ex Primo Ministro britannico Adam Lang è alle prese con la stesura della sua autobiografia. Dopo la tragica morte di un suo collaboratore che lo aiutava, decide di assoldare un ghostwriter che possa scrivere il libro per lui. Il ghostwriter incaricato parte quindi alla volta di Martha's Vineyard, dove Lang si è stabilito con la moglie ed il suo staff. Arrivato sull'isola, lo scrittore verrà coinvolto in un complesso gioco di potere, che metterà a rischio la sua stessa vita.

E inoltre:

Belly of the Beast alle 21.10 su Italia 2

Lightning Strikes alle 21.15 su Cielo

Taxxi 3 alle 21.20 su TV8

Un weekend da bamboccioni 2 alle 21.10 su Paramount Channel

Tutte le Serie TV in onda stasera in prima e seconda serata su canali free del Digitale terrestre, su Mediaset Premium e su Sky