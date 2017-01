Stasera in TV: Film e Serie TV di oggi Martedì 31 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Philomena, Il Pescatore di sogni, Total Recall - Atto di forza, King Kong, Un marito di troppo, Spiderwick - le cronache.

Tra le Serie TV in onda in prima serata: Supergirl (Italia 1, 21.10), The Flash (Italia 1, 22.00), Un passo dal cielo (Rai Premium, 21.20), Grey's Anatomy (La7D, 21.20), The Mentalist (Top Crime, 21.10).

Tutte le Serie TV in onda stasera in prima e seconda serata su canali free del Digitale terrestre, su Mediaset Premium e su Sky

Philomena (drammatico, 2013, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Stephen Frears con Judi Dench, Steve Coogan, Charlie Murphy.







Trama del film: Irlanda, 1952. Philomena Lee, ancora adolescente, resta incinta. Cacciata dalla famiglia, viene mandata al convento di Roscrea. Per ripagare le religiose delle cure che le prestano prima e durante il parto, Philomena lavora nella lavanderia del convento e può vedere suo figlio Anthony un'ora sola al giorno. A tre anni Anthony le viene strappato e viene dato in adozione ad una coppia di americani. Per anni Philomena cercherà di ritrovarlo. Cinquant'anni dopo incontra Martin Sixmith, un disincantato giornalista, e gli racconta la sua storia. Martin la convince allora ad accompagnarlo negli Stati Uniti per andare alla ricerca di Anthony.



Il Pescatore di sogni (drammatico, commedia, 2001, durata: 107 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Lasse Hallström con Ewan McGregor, Emily Blunt, Amr Waked.







Trama del film: Il dottor Alfred Jones, è uno scienziato introverso che lavora per il Ministero della Pesca e dell'Agricoltura britannico. Il suo mondo, fatto di un lavoro ormai monotono e un matrimonio stagnante, è improvvisamente messo sottosopra quando si ritrova, suo malgrado, coinvolto in un progetto escogitato da uno stravagante sceicco che sogna di realizzare qualcosa di apparentemente impossibile: introdurre la pesca al salmone negli aridi altipiani dello Yemen. Quando alla risoluta portavoce del Primo Ministro inglese, Patricia Maxwell, alla disperata ricerca di una buona notizia sul Medio Oriente per distogliere l'attenzione dall’ultimo fallimento mediatico, giunge voce del piano dello sceicco il Governo britannico decide improvvisamente di sposare il progetto. Il razionale dottor Jones viene a poco a poco conquistato dal carismatico sceicco e dalla sua visione mistica del mondo, e si prende una cotta per la sua assistente, Harriet Chetwode-Talbot, che lo porterà a prendere delle decisioni importanti per cambiare la sua vita.

Total Recall - Atto di forza (fantascienza, 2012, durata: 118 Min) in onda alle 21.20 su TV8

Un film di Len Wiseman con Colin Farrell, Kate Beckinsale, Jessica Biel, Bill Nighy, Bryan Cranston, John Cho, Bokeem Woodbine, Steve Byers.







Trama del film: Per l'operaio Douglas Quaid, nonostante una moglie bellissima che ama, i viaggi mentali offerti dalla Rekall sono la vacanza sogno per sfuggire alle tante frustrazioni della sua quotidianità. Le memorie di una super spia sarebbero proprio quel che fa al caso suo. Quando però la procedura cui si sottopone va in tilt, Quaid si ritrova ad essere un uomo braccato, in fuga dalla polizia controllata dal Cacelliere, leader del Mondo Libero. Finirà assieme a una ribelle, in cerca del capo della Resistenza e del modo di fermare il Cancelliere. Progressivamente, la distinzione tra realtà e fantasia diverrà sempre più impalpabile.



King Kong (avventura, 2005, durata: 108 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Peter Jackson con Naomi Watts, Jack Black, Adrien Brody, Andy Serkis, Jamie Bell, Kyle Chandler, Lobo Chan.







Trama del film: 1930. Una troupe cinematografica capitanata da uno spericolato documentarista finisce per errore su un'isola ricoperta da una giungla impenetrabile, e l'unica donna della troupe, viene rapita dagli abitanti del luogo e offerta in sacrificio al gigantesco gorilla.

Un marito di troppo (commedia, 2008, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Griffin Dunne con Uma Thurman, Colin Firth, Jeffrey Dean Morgan, Sam Shepard, Isabella Rossellini.







Trama del film: Una psicologa esperta in problemi affettivi scopre, alla vigilia del proprio matrimonio, di essere già ufficialmente sposata con uno sconosciuto, a causa di un errore burocratico. Ora deve trovare il suo "marito di troppo" e convincerlo a divorziare...

Spiderwick - le cronache (fantasy, 2008, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Mark Waters con Freddie Highmore, Sarah Bolger, Nick Nolte, Mary-Louise Parker, David Strathairn.







Trama del film: Basato sulla serie di libri best-seller scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black. Cose strane iniziano ad accadere quando la famiglia Grace (composta dalla mamma, Jared, suo fratello gemello Simon, e la sorella Mallory) lasciano New York e si trasferiscono in una grande casa malandata che apparteneva al loro pro-pro-zio Arthur Spiderwick. Incapaci di spiegare le misteriose sparizioni e incidenti che accadono con sempre più frequenza la famiglia incolpa Jared. Quando lui, Simon e Mallory cercano di scoprire quello che sta veramente accadendo saranno travolti dal fantastico mondo della casa Spiderwick e delle creature che ci vivono.

E inoltre:

Lui e lei alle 21.05 su Tv 2000

Jimmy Bobo - Bullet to the Head alle 21.05 su Rai 4

The Guardian alle 21.15 su Rete 4

Diverso da chi? alle 21.15 su Nove

I berretti verdi alle 21.00 su Iris