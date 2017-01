Stasera in TV: Film e Serie TV di oggi Martedì 24 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: La bella e la bestia, 007 Skyfall, Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi, Ancora tu!, Quattro matrimoni e un funerale, Uomini di Dio.

Tra le Serie TV in prima serata sui canali in chiaro: Supergirl (Italia 1, 21.10), The Flash (Italia 1, 22.00), Grey's Anatomy (La7D, 21.20), The Mentalist (Top Crime, 21.10).

La bella e la bestia (fantasy, 2014, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Christophe Gans con Léa Seydoux, Vincent Cassel, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Sara Giraudeau.







Trama del film: La Bella e la Bestia è l'adattamento cinematografico di un grande classico della letteratura mondiale. 1810. Dopo il naufragio delle sue navi, un mercante caduto in disgrazia si rifugia in campagna con i suoi sei figli. Tra di loro c’è la più giovane Belle. Durante un faticoso viaggio, il mercante scopre il regno magico della Bestia, il quale lo condannerà a morte per avergli rubato una rosa, destinata proprio a Belle. Sentendosi responsabile della terribile sorte che si abbatte sulla sua famiglia, Belle decide si sacrificarsi al posto del padre. Al castello della Bestia, però, non è la morte che attende Belle, bensì una vita dolorosa, dove si uniscono momenti di magia, allegria e malinconia. Ogni sera, all’ora di cena, Belle e la Bestia s’incontrano. Imparano a conoscersi come due estranei diversi in tutto: mentre la Bestia deve respingere i suoi slanci amorosi, Belle tenta di svelare i suoi misteri e del suo regno. Una volta calata la notte, però, dei sogni le rivelano poco a poco il passato della Bestia.



007 Skyfall (azione, 2013, durata: 143 Min) in onda alle 21.05 su Rai 4

Un film di Sam Mendes con Daniel Craig, Judi Dench, Javier Bardem, Ralph Fiennes, Naomie Harris.







Trama del film: La lealtà di James Bond verso M è messa a dura prova quando il passato della donna torna a perseguitarla. E mentre l'M6 è sotto attacco, l'agente 007 deve scovare e distruggere la minaccia a tutti i costi, anche personali.

Two Weeks Notice - Due settimane per innamorarsi (sentimentale, 2002, durata: 100 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Marc Lawrence (II) con Hugh Grant, Sandra Bullock, Alicia Witt, Mark Feuerstein, Dana Ivey, Robert Klein, Heather Burns.







Trama del film: George Wade, affascinante e favolosamente ricco, ha bisogno di un nuovo avvocato per la società che gestisce insieme al fratello Howard, la Wade Corporation. D'abitudine George assume belle avvocatesse con scarso talento, che alla fine combinano qualche guaio. Quando Lucy Kelson, brillante avvocatessa ambientalista laureata ad Harvard, si presenta a George intenzionata ad impedire che la sua società demolisca il Community Center per costruire una serie di condomini, George, su pressione di Howard che vuole per la società un avvocato competente, decide di assumerla.

Ancora tu! (commedia, 2010, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Andy Fickman con Kristen Bell, Sigourney Weaver, Kristin Chenoweth, Betty White, Jamie Lee Curtis, Odette Annable.







Trama del film: La rampante esperta di Pubbliche Relazioni Marni torna nella sua casa d'origine per partecipare alle nozze di suo fratello maggiore ma scopre che questi sta per sposare la sua acerrima rivale dei tempi del liceo, la quale, però, ha comodamente "dimenticato" le problematiche vicende del passato. E come se non bastasse, anche la zia della sposa, una spumeggiante frequentatrice del jet set, è costretta a confrontarsi con la sua ex nemica dei tempi della scuola: la madre di Marni. Le quattro donne sfoderano le unghie e riaccendono antichi rancori, in questa stravagante commedia che dimostra come tutto può cambiare.

Quattro matrimoni e un funerale (commedia, 1994, durata: 116 Min) in onda alle 21.20 su Rai Movie

Un film di Mike Newell con Hugh Grant, James Fleet, Simon Callow, Kristin Scott Thomas, Andie MacDowell.

Trama del film: Il giovane Charles è un curioso tipo, simpatico e di vivo spirito, molte donne lo adorano, ma lui non si decide a sposarsi. Nell'ambito dei suoi tanti amici si susseguono gaie cerimonie nuziali e Charles spesso fa da testimone. Ad uno dei matrimoni, Charles conosce Carrie, un'americana bella, elegante e disinvolta. I due si piacciono: hanno un rapido incontro d'amore, lui rimane sconvolto, poi riprende la sua vita da scapolo. I matrimoni si susseguono e anche Carrie decide di sposarsi, con grande delusione di Charles...

Uomini di Dio (drammatico, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Xavier Beauvois con Lambert Wilson, Michael Lonsdale, Olivier Rabourdin, Sabrina Ouazani.







Trama del film: Un monastero in mezzo alle montagne aglerine negli anni 1990... Otto monaci cristiani francesi vivono in perfetta armonia con i loro fratelli musulmani. Progressivamente la situazione cambia. La violenza e il terrore integralista si propapagano nella regione. Nonostante l'incombente minaccia che li circonda, i monaci decidono di restare al loro posto, costi quel che costi.

E inoltre:

Caos alle 21.15 su TV8

Papà diventa nonno alle 21.10 su Tv 2000

I cowboys alle 21.00 su Iris

Spy Kids: Missione 3D - Game Over alle 21.10 su Paramount Channel

Maximum Risk - Massimo rischio alle 21.10 su Italia 2

Tutte le Serie TV in onda stasera in prima e seconda serata su canali free del Digitale terrestre, su Mediaset Premium e su Sky