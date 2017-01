Stasera in TV: Film e Serie TV di oggi Lunedì 23 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali in chiaro: Lo Hobbit: La desolazione di Smaug, Pan - Viaggio sull'isola che non c'è, Il sesto senso, The Burning Plain, Le verità nascoste, Lady Henderson presenta. Tra le Serie TV in prima serata sui canali in chiaro: I bastardi di Pizzofalcone (Rai1 alle 21.25), CSI (alle 21.10 su Italia 1), American Crime Story (Rai4 alle 21.05).

Lo Hobbit: La desolazione di Smaug (fantasy, 2013, durata: 161 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Benedict Cumberbatch, Ian McKellen, Evangeline Lilly, Luke Evans, Richard Armitage, Elijah Wood, Orlando Bloom, Cate Blanchett.







Trama del film: Lo Hobbit: La Desolazione di Smaug è il proseguimento delle avventure del personaggio di Bilbo Baggins, in viaggio con il Mago Gandalf ed i tredici Nani, guidati da Thorin Scudodiquercia, in un'epica battaglia per la riconquista della Montagna Solitaria ed il perduto Regno dei Nani di Erebor. Dopo essere sopravvissuti all'inizio del loro viaggio inaspettato, la Compagnia continua ad andare verso Est, incontrando lungo la strada Beorn il cambia pelle ed uno sciame di ragni giganti, nella minacciosa foresta di Mirkwood. Dopo essere sfuggiti alla cattura da parte dei pericolosi Elfi della Foresta, i Nani arrivano a Lake-town e finalmente alla Montagna Solitaria, dove si troveranno ad affrontare il pericolo più grande - la creatura più terrificante di ogni altra - che non solo metterà a dura prova il loro coraggio, ma anche i limiti della loro amicizia ed il senso del viaggio stesso: il Drago Smaug.



Pan - Viaggio sull'isola che non c'è (fantasy, avventura, 2015, durata: 111 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Joe Wright con Hugh Jackman, Amanda Seyfried, Rooney Mara, Garrett Hedlund, Nonso Anozie, Levi Miller, Cara Delevingne.







Trama del film: Peter è un dodicenne biricchino con una insopprimibile vena ribelle, ma nel triste orfanotrofio di Londra dove ha vissuto tutta la vita queste qualità non sono ben viste. In una notte incredibile Peter viene trasportato dall'orfanotrofio dentro un mondo fantastico, popolato da pirati, guerrieri e fate, chiamato Neverland. E lì si ritrova a vivere straordinarie avventure e a combattere battaglie all'ultimo sangue nel tentativo si svelare l'identità segreta di sua madre, che lo aveva abbandonato tanto tempo prima, ed anche il suo posto in questa terra magica. In una squadra formata dalla guerriera Giglio Tigrato e dal suo nuovo amico di nome James Hook, Peter deve sconfiggere lo spietato pirata Barbanera per salvare Neverland e scoprire il suo vero destino, diventare l'eroe che sarà conosciuto per sempre con il nome di Peter Pan.



Il sesto senso (horror, 1999, durata: 107 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di M. Night Shyamalan con Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Collette, Olivia Williams, Mischa Barton, Bruce Norris.







Trama del film: Malcolm è uno psicologo infantile molto stimato. La sera in cui è a casa con la moglie a leggere la targa onorifica che la città di Filadelfia ha voluto regalargli, dal bagno arriva un rumore. Vincent, da bambino paziente del dottore ed oggi adulto, ritiene di aver subito un torto di cui vuole vendicarsi. Estrae una pistola, spara a Malcolm e poi a se stesso. L'autunno seguente Malcolm deve occuparsi del caso del piccolo Cole, nove anni, ossessionato da spaventose apparizioni di spiriti. Malcolm ha un primo colloquio con lui in chiesa, poi i due si rivedono a casa, dove la mamma Lynn cerca di tenere il figlio più protetto possibile. Dopo una reticenza iniziale, Malcolm acquista la fiducia di Cole, che gli confida esattamente le sue sensazioni: sia quando è fuori sia quando è a casa, Cole 'vede' anime tormentate di morti che si materializzano nelle sue vicinanze.

The Burning Plain (drammatico, 2008, durata: 147 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Guillermo Arriaga con Charlize Theron, Kim Basinger, Jennifer Lawrence, José María Yazpik, Joaquim de Almeida.







Trama del film: Il film esplora le misteriose connessioni tra diversi personaggi separati dal tempo e dallo spazio. Mariana, una ragazza di 16 anni, sta cercando di rimettere in sesto le vite dei suoi genitori in una cittadina messicana di confine. Sylvia, una donna di Portland, deve affrontare un'odissea emotiva per cancellare un peccato del suo passato. Gina e Nick, una coppia alle prese con una relazione clandestina, e Maria, una giovane ragazza che cerca di aiutare i suoi genitori a trovare redenzione, perdono e amore.

Le verità nascoste (thriller, 2000, durata: 126 Min) in onda alle 21.10 su La7

Un film di Robert Zemeckis con Harrison Ford, Michelle Pfeiffer, Diana Scarwid, Joe Morton, James Remar.







Trama del film: New England, Stati Uniti. Il matrimonio del dottor Norman Spencer con la bellissima moglie Claire fila alla perfezione, nonostante una relazione extra coniugale consumata l'anno precedente all'insaputa della moglie. All'improvviso Claire nella loro casa comincia a sentire strane voci e a vedere l'immagine spettrale di una giovane donna. Norman all'inizio pensa che si tratti di paranoie poi si rende conto che la cosa non può essere sottovalutata.

Lady Henderson presenta (commedia, 2005, durata: 103 Min) in onda alle 21.20 su LA7D

Un film di Stephen Frears con Judi Dench, Bob Hoskins, Will Young, Christopher Guest, Kelly Reilly, Thelma Barlow, Anna Brewster.

Trama del film: Ispirato ad una storia vera ambientata a Londra alla fine degli anni 30, "Lady Henderson presenta" racconta la storia del Windmill Theatre, della proprietaria del teatro Laura Henderson e del suo manager Vivian Van Damm. Questa bizzarra coppia di impresari teatrali passò alla storia per avere mostrato nudi femminili al pubblico inglese quando la nazione era in guerra, e una simile iniziativa poteva ancora creare scandalo. In realtà furono ricordati per avere regalato inaspettati momenti di gioia alla città di Londra, in un momento in cui il morale della popolazione era seriamente provato dai ripetuti bombardamenti. Oggi, dalle ceneri dello storico Windmill Theatre è nato un locale di lap-dance.

E inoltre:

Die Hard - Duri a morire alle 21.10 su Italia 2

Conspiracy - Soluzione finale alle 21.15 su Cielo

Il buono, il brutto, il cattivo alle 21.20 su Rai Movie

XXX alle 21.10 su Paramount Channel

Tutte le Serie TV in onda stasera in prima e seconda serata su canali free del Digitale terrestre, su Mediaset Premium e su Sky