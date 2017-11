Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Venerdì 24 Novembre

Film in TV Stasera

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La verità sta in cielo, Poveri ma ricchi, Love is all you need, Due cuori e una provetta, The Skeleton Key, L'ultima alba, 21, Io, Robot. Film Stasera in TV.

La verità sta in cielo

(drammatico, 2016, durata: 94 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Roberto Faenza con Riccardo Scamarcio, Maya Sansa, Greta Scarano, Valentina Lodovini, Shel Shapiro, Luciano Roffi.









Trama del Film: Il 22 giugno 1983 una ragazza di 15 anni, Emanuela Orlandi, sparisce dal centro di Roma e non farà più ritorno. E' figlia di un commesso pontificio e ben presto si capisce che la sparizione coinvolge diversi poteri forti, dal Vaticano alla Banda della Magliana fino a Mafia Capitale...Vai alla trama del film La verità sta in cielo

Poveri ma ricchi

(commedia, 2016, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Fausto Brizzi con Christian De Sica, Enrico Brignano, Lucia Ocone, Anna Mazzamauro, Lodovica Comello.









Trama del Film: I Tucci sono una famiglia povera di un piccolo paese del Lazio. Padre, madre, una figlia vanitosa e un figlio genio, costretto a fingersi idiota per stare al passo con la famiglia. Con loro vivono anche il cognato, botanico ma nullafacente, e la nonna, patita di serie TV. Un giorno accade qualcosa di completamente inaspettato...Vai alla trama del film Poveri ma ricchi

Love is all you need

(commedia, 2012, durata: 116 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Susanne Bier con Pierce Brosnan, Trine Dyrholm, Molly Blixt Egelind, Sebastian Jessen, Paprika Steen, Kim Bodnia, Ciro Petrone.









Trama del Film: Astrid e Patrick sono una giovane coppia che sta per sposarsi a Sorrento: l'arrivo delle loro famiglia porta con sé numerosi problemi. La madre di Astrid, Ida, è una parrucchiera col cancro che è stata appena lasciata dal marito...Vai alla trama del film Love is all you need

Due cuori e una provetta

(commedia, 2010, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Josh Gordon, Will Speck con Jennifer Aniston, Jason Bateman, Juliette Lewis, Patrick Wilson, Jeff Goldblum, Caroline Dhavernas.









Trama del Film: Kassie splendida 40enne single e di successo convoca il suo migliore amico Wally per annunciargli che aspetta un bambino...o meglio che lo aspetterà presto: ha infatti deciso di smettere di sperare di trovare l'uomo giusto e di accontentarsi del "donatore" giusto...Vai alla trama del film Due cuori e una provetta

The Skeleton Key

(horror, 2005, durata: 104 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Iain Softley con Kate Hudson, Gena Rowlands, Peter Sarsgaard, John Hurt, Joy Bryant, Jen Apgar, Forrest Landis.









Trama del Film: Caroline ha venticinque anni e, dopo aver assistito alla morte di suo padre senza tentare di fare qualcosa per lui, ha lasciato il suo lavoro di manager di gruppi rock e si è totalmente fatta assorbire da un altro tipo di impiego che consiste nel prendersi cura di persone disagiate che hanno subito danni o maltrattamenti, e di malati terminali. Caroline si trasferisce in Louisiana...Vai alla trama del film The Skeleton Key

L'ultima alba

(drammatico, 2003, durata: 121 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Antoine Fuqua con Bruce Willis, Chad Smith, Monica Bellucci, Cole Hauser, Fionnula Flanagan, Tom Skerritt, Paul Francis.







Trama del Film: A.K. Waters, comandante di una squadra speciale, è a capo di una missione nella giungla nigeriana. In questo luogo pericoloso...Vai alla trama del film L'ultima alba

21

(drammatico, 2008, durata: 125 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Robert Luketic con Kevin Spacey, Kate Bosworth, Laurence Fishburne, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Jacob Pitts, Liza Lapira.









Trama del Film: Ben Campbell è un timido e brillante studente di matematica che, avendo bisogno di pagarsi gli studi, trova nel gioco d’azzardo la soluzione ai suoi problemi finanziari. Grazie alle sue doti Ben viene reclutato in un team formato dagli studenti più dotati del college, team che svolge un’attività tanto particolare quanto redditizia...Vai alla trama del film 21

Io, Robot

(fantascienza, 2004, durata: 115 Min) in onda alle 21.20 su Italia 1

Un film di Alex Proyas con Will Smith, Bridget Moynahan, Bruce Greenwood, Chi McBride, Alan Tudyk, James Cromwell, Peter Shinkoda.







Trama del Film: Il detective Del Spooner è chiamato a investigare sulla morte del dottor Miles Hogenmiller, un brillante scienziato della U.S. Robotics che stava lavorando a un nuovo tipo di robot, chiamato 'Sonny', dotato di un cervello simile a quello umano...Vai alla trama del film Io, Robot

Altri film in onda stasera in tv

Programmi in TV Stasera

Tale e quale Show

(Show) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1

(Condotto da): Carlo Conti







Torna il Tale e Quale Show con la semifinale che decreterà il Campione 2017 del programma. Dopo la vittoria di Marco Carta infatti sta andando in onda la seconda parte che mette a confronto sul palco i 3 migliori uomini e le 3 migliori donne di questa edizione e i migliori 6 dell’anno scorso.

L'Ispettore Coliandro

(Telefilm) in onda stasera alle 21.20 su Rai 2

Cast: G. Morelli, G. Soleri, V. Logan







Stagione 6 - Ultima Puntata

Trama: E’ seguendo la Buffarini nelle valli di Comacchio che Coliandro assiste impotente ad una gara clandestina di moto in cui uno dei due centauri perde il controllo e provoca la morte dell’altro. Intanto il bel maresciallo Linda, dà il benvenuto al nostro ispettore. Insieme dovranno affrontare un boss della zona, Ivano, pronto a vendicarsi.

Quarto Grado

(Inchieste) in onda alle 21.15 su Rete 4

Condotto da: Gianluigi Nuzzi, Alessandra Viero







Nella puntata di quarto grado in onda stasera, i riflettori saranno puntati sul caso di David Rossi – il capo della Comunicazione di Monte dei Paschi di Siena precipitato dalla finestra della sede della banca il 6 marzo 2013 e ancora, su quello di Renata Rapposelli, la pittrice ritrovata senza vita a Tolentino. Seguiremo poi le tracce di Svetlana Balica, 44enne moldava la cui denuncia per scomparsa è stata presentata poco dopo la morte del marito.

Fratelli di Crozza

(Show) in onda alle 21.25 su Nove

Condotto da: Maurizio Crozza







Sul palco di “Fratelli di Crozza” l’artista genovese, con la sua satira unica e inimitabile, parlerà dei segreti fiscali del Governo italiano e della clamorosa inchiesta della Procura di Milano sulla spy-story all’ombra del Ministero dell’Economia. Oltre ai personaggi inediti di questa nuova stagione, tornerà anche Silvio Berlusconi per rivolgere un discorso agli anziani.

Gomorra

(Serie) in onda alle 21.15 su Sky Atlantic

Cast: Marco D'Amore, Fortunato Cerlino, Maria Pia Calzone, Salvatore Esposito, Marco Palvetti, Domenico Balsamo, Enzo Sacchettino, Elena Starace.







Torna in prima serata su Sky Atlantic, con il terzo e quarto appuntamento della terza stagione di Gomorra. Ciro si è trasferito in Bulgaria ma non ha cambiato vita, l'immortale entrerà subito in attrito con i nuovi compagni. Intanto Genny, è sempre più intenzionato ad accrescere il suo impero su Napoli e per questo si allea con una banda di giovani, ma i vecchi capi di zona non sono d'accordo.

Camorriste

(Miniserie) in onda alle 22.55 su Crime+Investigation

Condotto da: Maurizio Crozza







La docu-serie Camorriste, dopo il successo della prima stagione, che ha registrato ascolti record, torna a dare la parola ad alcune donne che sono state figure di spicco della camorra.

Le Capitane

(Docu-reality) in onda alle 23.00 su Spike







Da venerdì, 24 novembre 2017, su Spike, sbarca un nuovo appuntamento. È in arrivo Le Capitane, il docu-reality sulle WAGS (Wives and girlfriend), ovvero mogli e fidanzate di sportivi famosi, soprattutto calciatori.

