Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Sabato 25 Novembre

Io ci sono

(drammatico, biografico, 2016, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Rai 1

Un film di Luciano Manuzzi con Cristiana Capotondi, Alessandro Averone, Mariella Valentini, Denis Fasolo, Sara D'Amario.







Trama del Film: La sera del 16 aprile 2013 Lucia Annibali viene aggredita con dell'acido da un uomo incappucciato. La donna non ha bisogno di farsi domande per sapere chi cè dietro quel gesto: Luca Varani, un giovane avvocato con il quale aveva avuto una relazione tormentata ..Vai trama del film Io ci sono

JFK - Un caso ancora aperto

(thriller, 1991, durata: 188 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Oliver Stone con Kevin Costner, Kevin Bacon, Tommy Lee Jones, Laurie Metcalf, Gary Oldman, E.J. Morris, Cheryl Penland.







Trama del Film: Il procuratore distrettuale che si occupa delle indagini sull'assassinio di John Fitzgerald Kennedy non è convinto della colpevolezza esclusiva del killer materiale...Vai trama del film JFK - Un caso ancora aperto

Shrek Terzo

(animazione, 2007, durata: 92 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Chris Miller, Raman Hui con le voci italiane di Renato Cecchetto, Nanni Baldini, Antonio Banderas, Selvaggia Quattrini.







Trama del Film: Quando Shrek ha sposato Fiona, l’ultima cosa a cui pensava era di diventare Re. Ma quando suo suocero, Re Harold, improvvisamente inizia a gracidare, Shrek effettivamente rischia di dover salire al trono e prendere il suo posto. A meno che, insieme ai suoi fidati compagni Ciuchino e Gatto con gli Stivali, non riesca a trovare un degno sostituto per governare il Regno di Molto Molto Lontano...Vai alla trama del film Shrek Terzo

I mostri

(commedia, 1963, durata: 118 Min) in onda alle 21.25 su Iris

Un film di Dino Risi con Ugo Tognazzi, Vittorio Gassman, Ricky Tognazzi, Franco Castellani, Lando Buzzanca, Mary Mannelli.







Trama del Film:Venti episodi che ruotano intorno alla città di Roma durante i primi anni sessanta. Tutte le storie sono interpretate da Ugo Tognazzi e Vittorio Gassman...Vai alla trama del film I mostri

Star Trek: Generazioni

(fantascienza, 1994, durata: 117 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di David Carson con Patrick Stewart, Jonathan Frakes, Brent Spiner, LeVar Burton, Michael Dorn, Gates McFadden, Marina Sirtis.







Trama del Film: Nel XXIV secolo circolano tra i pianeti poderose astronavi: la più celebre è la "Enterprise", gloriosa nave vanto della flotta, sulla quale viaggia l'ex capitano James T. Kirk, ora in pensione. La nave capta una richiesta di aiuto da parte di alcune navi mercantili in difficoltà...Vai alla trama del film Star Trek: Generazioni

Ulisse - Il piacere della scoperta

(Documentario) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Alberto Angela







Scopriremo la storia di Moby Dick seguendo la baleniera Essex e percorrendo i due più grandi oceani del pianeta. Attraverseremo l'oceano Atlantico fino alle gelide acque di Capo Horn, uno dei tratti di mare più difficili al mondo, per poi toccare alcune delle sperdute isole del Pacifico meridionale, come le Galapagos, con la loro straordinaria natura incontaminata.

Tu si que vales

(Show) in onda alle 21.10 su Canale 5

Cast: Belen Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Giudici: Maria De Filippi, Gerry Scotti e Rudy Zerbi







Torna in prima serata su Canale 5 il programma dedicato ai talenti. Persone con doti speciali, in qualsiasi disciplina, non solo nel canto e nel ballo, si sottopongono al giudizio di tre giudici i quali possono scegliere di approvare la loro esibizione e accendere la luce verde che corrisponde alla frase Tu si que vales (Tu si che vali)!

Sara

(Inchieste) in onda alle 21.20 su Nove







Ripercorriamo la storia di Sara Di Pietrantonio, la ragazza di 22 anni data alle fiamme dopo essere stata brutalmente uccisa dal suo ex fidanzato il 28 maggio 2017.

