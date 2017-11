Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Mercoledì 22 Novembre

Film in TV Stasera

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Corpi da reato, Mamma, ho perso l'aereo, Black Hawk Down, Leonard Cohen: I'm Your Man, Step Up 3D, Closed Circuit, Il debito, Matrimonio alle Bahamas. Film Stasera in TV.

Corpi da reato

(commedia, 2013, durata: 117 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Paul Feig con Sandra Bullock, Melissa McCarthy, Kaitlin Olson, Taran Killam, Thomas F. Wilson, Michael Rapaport.









Trama del Film: L'agente speciale dell'FBI, Sarah Washburn, un'investigatrice metodica con un'ottima reputazione - e un'estrema arroganza, e Melissa McCarthy in quelli dell'ufficiale di polizia di Boston, Shannon Mullins, sboccata e senza mezze misure...Vai trama del film Corpi da reato

Mamma, ho perso l'aereo

(commedia, 1990, durata: 106 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Chris Columbus con Macaulay Culkin, John Heard, Catherine O'Hara, Joe Pesci, Daniel Stern, Anna Slotky, Michael Maronna.







Trama del Film: I signori McCallister in partenza per le vacanze di Natale con la numerosa famiglia si accorgono solo dopo il decollo dell'aereo di aver dimenticato a casa il più piccolo dei suoi figli...Vai alla trama del film Mamma, ho perso l'aereo

Black Hawk Down

(drammatico, guerra, 2001, durata: 144 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Ridley Scott con Josh Hartnett, Ewan McGregor, Tom Sizemore, Eric Bana, William Fichtner, Ewen Bremner, Sam Shepard.







Trama del Film: Black Hawk Down ripercorre la vicenda di un corpo scelto di militari statunitensi inviati in Somalia, a Mogadiscio, nell'ottobre del 1993 a supporto delle operazioni di pace dell'ONU. Per mettere fine alla tremenda guerra civile che dilania il Paese, la missione prevede anche la cattura di due luogotenenti del Generale Mohamed Farrah Aidid...Vai alla trama del film Black Hawk Down

Leonard Cohen: I'm Your Man

(documentario, 2005, durata: 105 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Lian Lunson sceneggiatura di Lian Lunson.







Trama del Film: Un documentario sul leggendario cantautore Leonard Cohen con le esibizioni di tutti i musicisti che ha influenzato...Vai alla trama del film Leonard Cohen: I'm Your Man

Step Up 3D

(musicale, 2010, durata: 107 Min) in onda alle 21.10 su La 5

Un film di Jon M. Chu con Rick Malambri, Adam G. Sevani, Sharni Vinson, Alyson Stoner, Keith Stallworth, Kendra Andrews.









Trama del Film: Luke è un ballerino di strada orfano, impegnato nel disperato tentativo di non essere sfrattato dalla sua unica casa: un vecchio magazzino decadente che è invece il paradiso di tanti ballerini di strada provenienti da tutto il mondo...Vai alla trama del film Step Up 3D

Closed Circuit

(thriller, 2013, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Crowley con Eric Bana, Rebecca Hall, Ciarán Hinds, Jim Broadbent, Santi Scinelli, Riz Ahmed, Kenneth Cranham.









Trama del Film: A Londra, un attentato terroristico provoca 120 morti in un affollato mercato. La caccia all'uomo porta alla cattura dell'unico sospettato, un turco di nome Farroukh Erdogan. Quello che si preannuncia come "il processo del secolo" sta per iniziare. C'è solo un problema di ordine procedurale: il governo vorrebbe utilizzare contro l'accusato dei documenti classificati...Vai alla trama del film Closed Circuit

Il debito

(drammatico, thriller, 2011, durata: 11 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di John Madden con Helen Mirren, Ciarán Hinds, Jessica Chastain, Marton Csokas, Sam Worthington, Tom Wilkinson.









Trama del Film: Il film racconta la storia di alcuni agenti del servizio segreto israeliano, incaricati di catturare un criminale di guerra nazista: di fronte all'insuccesso dell'operazione, insabbieranno il caso...Vai alla trama del film Il debito

Matrimonio alle Bahamas

(commedia, 2007, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Claudio Risi con Massimo Boldi, Anna Maria Barbera, Enzo Salvi, Lucrezia Piaggio, Biagio Izzo, Bruno Arena, Max Cavallari, .







Trama del Film: Bob e Valentina si devono sposare, durante i preparativi del matrimonio si incontrano le famiglie dei due ragazzi. I Di Girolamo, italoamericani molto snob ed i Colombo, una famiglia media capitanata dal tassista Cristoforo e la moglie Rosy, pasticcioni dal cuore tenero...Vai alla trama del film Matrimonio alle Bahamas

Altri film in onda stasera in tv

Programmi in TV Stasera

Il Commissario Montalbano

(Fiction) in onda alle 21.30 su Rai 1

Cast: Luca Zingaretti, Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo, Davide Lo Verde, Marcello Perracchio, Katharina Boehm, Isabell Sollman







Su una spiaggia viene rinvenuto il cadavere di una donna, uccisa da un colpo di pistola alla testa. Senza documenti il corpo non è riconoscibile, solo un tatuaggio a forma di farfalla aiuterà le ricerche. Si scoprirà infatti essere un marchio di riconoscimento per un gruppo di ragazze dell’Est, obbligate alla prostituzione. Le indagini porteranno anche all’associazione benefica ‘La buona volontà’, un gruppo solidale creato per supportare le prostitute, ma che non convince il commissario Montalbano.

Chi l'ha visto?

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai 3

Condotto da: Federica Sciarelli







Nella puntata di Chi l'ha visto? in onda stasera, Federica Sciarelli si concentrerà ancora una volta sulla scomparsa di Renata Rapposelli, poi la storia di Luisa. La ragazza, in cerca dei suoi genitori naturali, ha ricevuto una lettera – di cui scopriremo stasera il contenuto - proprio dopo l’appello lanciato in trasmissione.

Il Segreto

(Soap) in onda alle 21.10 su Canale 5







Doppio appuntamento oggi, mercoledì 22 novembre 2017: Francisca è certa sia stato Carmelo - obbligato da Cristobal - a piazzare l'ordigno esplosivo che probabilmente ha provocato la morte di Raimundo. L’uomo fortunatamente è ancora vivo, ma riversa in condizioni critiche. Francisca è pronta a prendersi cura di lui, ma Emilia non si fida e addirittura la denuncia.

The comedians

(Show) in onda alle 21.30 su TV8

Conduttori: Claudio Bisio, Frank Matano







La serie – già al secondo appuntamento - segue le vicende di Claudio e Frank, durante la realizzazione del loro spettacolo comico "Claudio & Frank Show".

Radio Italia Live – Francesco Gabbani

(Musica) in onda alle 21.15 su NOVE







Gabbani proporrà un assaggio di quello che è stato il suo tour estivo iniziato il 19 giugno da Verona e conclusosi il 30 settembre dopo 44 concerti in giro per l'Italia.

E’ uno sporco lavoro

(Docureality) in onda alle 21.10 su DMax

Conduttore: Chef Rubio







Qui Rubio affronterà uno dei lavori più antichi del mondo, quello del boscaiolo, per poi passare successivamente alla lavorazione del legno all’interno di un’antica segheria di fine Ottocento a Saint Oyen. Nella seconda giornata si dedicherà invece alla viticoltura e alle fatiche che si celano dietro la produzione del vino nella zona di Saint-Denis.

