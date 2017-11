Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Martedì 21 Novembre

Film in TV Stasera

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La prima volta di mia figlia, The Tree of Life, Freeheld - Amore, Giustizia, Uguaglianza, 2012, Vizi di Famiglia, Gli spietati, Sansone. Film Stasera in TV.

La prima volta di mia figlia

(commedia, 2015, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Riccardo Rossi con Riccardo Rossi, Anna Foglietta, Fabrizia Sacchi, Stefano Fresi, Benedetta Gargari









Trama del Film: Alberto, un medico della mutua, maniaco dell'ordine, separato da dieci anni e totalmente dedito - emotivamente ed affettivamente - alla figlia quindicenne, Bianca. Un giorno uguale a tutti gli altri della sua vita completamente organizzata, metodica e ordinata, arriva un fulmine a ciel sereno: legge di nascosto sul diario di Bianca che la sua bambina sta per fare l'amore per la prima volta...Vai alla trama del film La prima volta di mia figlia

The Tree of Life

(drammatico, 2011, durata: 139 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Terrence Malick con Sean Penn, Brad Pitt, Joanna Going, Fiona Shaw, Tom Townsend, Jessica Chastain, Jackson Hurst.









Trama del Film: E' la storia di una famiglia del Midwest negli anni cinquanta attraverso lo sguardo del figlio maggiore, Jack, nel suo viaggio personale dall'innocenza dell' infanzia alle disillusioni dell' età adulta in cui cerca di tirare le somme di un rapporto conflittuale con il padre...Vai alla trama del film The Tree of Life

Freeheld - Amore, Giustizia, Uguaglianza

(drammatico, 2015, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Peter Sollett con Ellen Page, Julianne Moore, Steve Carell, Michael Shannon, Josh Charles, Luke Grimes, Mary Birdsong.









Trama del Film: La lotta inizia quando la coppia sta vivendo un momento di trasformazione. Hester, pluridecorata detective del New Jersey, che si è improvvisamente e profondamente innamorata di Stacie, riceve una terribile notizia: ha un cancro ai polmoni in stadio avanzato...Vai alla trama del film Freeheld - Amore, Giustizia, Uguaglianza

2012

(fantascienza, azione, 2009, durata: 158 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Roland Emmerich con Amanda Peet, John Cusack, Chiwetel Ejiofor, Thandie Newton, Danny Glover.









Trama del Film: Secoli fa, i maya ci hanno lasciato il loro calendario con una chiara data di conclusione e tutto quello che implica questa scelta. Da allora, gli astrologi hanno analizzato questa profezia, i numerologi hanno trovato dei modelli che la annunciano, i geologi sostengono che è un evento atteso sulla Terra e anche gli scienziati governativi non possono negare il cataclisma...Vai alla trama del film 2012

Vizi di Famiglia

(commedia, drammatico, 2005, durata: 97 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Rob Reiner con Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo, Richard Jenkins, Mena Suvari







Trama del Film: Rob Reiner dirige questa commedia romantica che racconta la storia di Sarah, una giovane donna che in procinto di sposarsi, decide di tornare nella sua casa di origine a Pasadena in cerca di risposte sulla sua esistenza...Vai alla trama del film Vizi di Famiglia

Gli spietati

(western, 1992, durata: 131 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Clint Eastwood con Clint Eastwood, Gene Hackman, Morgan Freeman, Richard Harris, Anna Thomson, Frances Fisher.







Trama del Film: Nel 1880 a Big Wiskey, nel Wyoming, la prostituta Delilah Fitzgerald viene sfregiata da un cow boy, con la connivenza di un amico. Lo sceriffo Little Bill Daggett anziché arrestarli, come vogliono le prostitute, li multa in natura, obbligandoli solamente a consegnare cinque cavalli al proprietario del bordello come risarcimento....Vai alla trama del film Gli spietati

Sansone

(family, 2010, durata: 87 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Tom Dey con le voci italiane di Enzo Ghinazzi, Paolo Marchese, Valentina Carnelutti, Emiliano Ragno.









Trama del Film: Per Phil e Debbie Winslow trasferirsi dal Kansas a Orange County è un grosso miglioramento. Per il loro enorme cane Sansone, però, lo spostamento significa mutare il proprio stile di vita...Vai alla trama del film Sansone

Programmi in TV Stasera

La strada di casa

(Fiction) in onda alle 21.25 su Rai 1

Cast<_3a_ alessio="" _boni2c_="" lucrezia="" lante="" della="" _rovere2c_="" thomas="" _trabacchi2c_="" sergio="" rubini="">







Fausto Morra è tornato a vivere a casa con Gloria, dove è stato affidato alle cure della psicologica, la dottoressa Madrigali. L’uomo però non riesce proprio ad accettare alcune cose che stanno accadendo intorno a lui, come la rivoluzione della sua azienda guidata dal figlio Lorenzo. Inoltre, a confermare il suo passato tutt’altro che limpido è la scoperta di aver avuto una amante. Ma è grazie alla donna che verrà a conoscenza del come sia riuscito a salvare dal disastro la sua azienda.

Stasera Casa Mika

(Show) in onda alle 21.20 su Rai 2

Conduttore: Mika







Ultima puntata per il One Man show condotto da Mika. Un varietà d'altri tempi che ha visto il cantante raccontarsi in compagnia di gente comune e colleghi famosi. Gli ospiti di stasera: Carla Bruni, Fedez, Claudio Bisio, Gilberto Gil, Anna Valle, Concetta Mattei.

CartaBianca

(Approfondimento) in onda alle 21.15 su Rai 3

Conduttore: Bianca Berlinguer







Tra i temi caldi trattati dal programma di Rai3 guidato da Bianca Berlinguer, troveremo: la vittoria del Movimento 5 Stelle ad Ostia con Giuliana Di Pillo, un traguardo importante visto che si tratta del primo Municipio di Roma commissariato per mafia. Si parlerà anche di pensioni e si tornerà sull’argomento delle molestie sessuali nel mondo dello spettacolo.

Napoli Vs Shakhtar Donetsk

(Calcio) in onda alle 20.40 su Canale 5







Reduce dal doppio ko contro il City, il Napoli di Sarri è obbligato a battere al San Paolo lo Shakthar Donetsk per restare in corsa per la qualificazione al prossimo turno.

Le Iene Show

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Conduttori: Ilary Blasi con Teo Mammucari e la Gialappa's Band







Stasera, martedì 21 novembre, in prima serata su Italia 1 tornano Le Iene Show guidate da Ilary Blasi e Teo Mammucari. Scopriremo chi sarà questa volta vittima degli scherzi delle terribili Iene, la scorsa settimana è toccato all’ex velina Giulia Calcaterra e all’ex corteggiatore di Uomini e Donne Mariano Catanzaro.

Di Martedì

(Attualità) in onda alle 21.10 su La 7

Conduttore: Giovanni Floris







Torna l’appuntamento de La7 con Di Martedì, il programma condotto da Giovanni Floris. Gli ospiti della puntata di oggi, 21 novembre, saranno Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos e Massimo Giannini, editorialista de La Repubblica

