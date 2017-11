Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Lunedì 20 Novembre

Film in TV Stasera

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro, 300 - L'alba di un Impero, Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto, Il vizietto, La Nostra Vacanza in Scozia, Ocean's Thirteen, Jane Eyre, Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre. Film Stasera in TV.

The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro

(azione, avventura,, 2014, durata: 152 Min) in onda alle 21.20 su Rai 2

Un film di Marc Webb con Andrew Garfield, Emma Stone, Paul Giamatti, Jamie Foxx, Dane DeHaan, Sally Field, Denis Leary, Martin Sheen.









Trama del Film: Da sempre la battaglia più importante per Spider-Man è quella interiore: il conflitto tra l’ordinaria vita di Peter Parker e le enormi responsabilità di Spider-Man. Ma in "The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro" una minaccia più grande è in agguato...Vai alla trama del film The Amazing Spider-Man 2: Il potere di Electro

300 - L'alba di un Impero

(azione, drammatico, 2014, durata: 102 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Noam Murro con Callan Mulvey, Eva Green, Rodrigo Santoro, Sullivan Stapleton, Jamie Blackley, Yigal Naor, Farshad Farahat.









Trama del Film: Tratto dall'ultimo romanzo a fumetti di Frank Miller, Xerxes e raccontato nello stesso stile visivo di 300, questo nuovo capitolo della saga epica sposta l'azione su un nuovo campo di battaglia - il mare- dove il generale greco Temistocle tenta di unire tutto il suo popolo, alla testa di una carica che cambierà il corso della guerra...Via trama del film 300 - L'alba di un Impero

Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto

(drammatico, 2015, durata: 104 Min) in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Bill Condon con Ian McKellen, Laura Linney, Hattie Morahan, Patrick Kennedy, Hiroyuki Sanada, Roger Allam, Milo Parker.









Trama del Film: Il film racconta la storia del più famoso detective del mondo sotto una luce nuova e diversa. 1947, Sherlock Holmes, ormai anziano, si è ritirato nella sua fattoria sulla costa inglese, dove trascorre gli ultimi anni della vita allevando api, in compagnia di una governante e del giovane figlio di lei, Roger...Vai alla trama del film Mr. Holmes - Il mistero del caso irrisolto

Il vizietto

(commedia, 1978, durata: 100 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Edouard Molinaro con Ugo Tognazzi, Michel Serrault, Michel Galabru, Claire Maurier, Remi Laurent, Benny Luke, Carmen Scarpitta.







Trama del Film: L'italiano Renato Baldi vive da vent'anni con il francese Albin, detto Zazà, insieme al quale gestisce, a Saint Tropez, un "night" per travestiti, "La Cage aux Folles". I due, che non nascondono la loro omosessualità, vivono come marito e moglie. Nel passato dell'italiano, però, c'è stata una brevissima avventura etero-sessuale, dalla quale gli è nato un figlio, Laurent...Vai alla trama del film Il vizietto

La Nostra Vacanza in Scozia

(drammatico, commedia, 2014, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Andy Hamilton, Guy Jenkin con Rosamund Pike, David Tennant, Billy Connolly, Ben Miller, Amelia Bullmore, Emilia Jones.









Trama del Film: Da tempo separati in casa, Abi e Doug mettono su un'allegra commediola familiare nel tentativo di nascondere la crisi, e partecipare come un nucleo unito e felice al settantacinquesimo compleanno del nonno...Vai alla trama del film La Nostra Vacanza in Scozia

Ocean's Thirteen

(azione, 2007, durata: 122 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Steven Soderbergh con George Clooney, Ellen Barkin, Brad Pitt, Matt Damon, Andy Garcia, Don Cheadle, Bernie Mac.







Trama del Film: Prima erano undici, poi sono diventati dodici e adesso che sono tredici, sono ancora più decisi a tentare l'impossibile: sbancare nuovamente i Casinò di Las Vegas....Vai alla trama del film Ocean's Thirteen

Jane Eyre

(drammatico, 1995, durata: 113 Min) in onda alle 21.05 su Tv 2000

Un film di Franco Zeffirelli con William Hurt, Charlotte Gainsbourg, Joan Plowright, Anna Paquin, Geraldine Chaplin, Billie Whitelaw







Trama del Film: Jane Eyre fugge da Thornfield House, la residenza dove lavora come governante per il ricco Edward Rochester. L'isolamento e l'austerità del luogo, oltre alla freddezza di Mr. Rochester, hanno infatti lasciato in segno sulla giovane Jane...Vai alla trama del film Jane Eyre

Uno sceriffo extraterrestre... poco extra e molto terrestre

(avventura, fantasy, 1979, durata: 95 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Michele Lupo con Bud Spencer, Raimund Harmstorf, Cary Guffey, Joe Bugner, Gigi Bonos, Harold E. Finch, Giulio Maculani.









Trama del Film: Nella cittadina di Newnan (Georgia), in seguito a un inesplicabile black-out, la popolazione vive in allarme per la convinzione che degli extraterrestri si aggirino nella zona. Trovato lo sceriffo locale rivestito di tuta per la raccolta di miele presso il South Lake, lo prendono per marziano; in realtà lo stesso Sceriffo s'imbatte in un ragazzetto che dice di chiamarsi H-725 e di provenire dalla costellazione di Vega....Vai alla trama del film no sceriffo extraterrestre...poco extra e molto terrestre

Altri film in onda stasera in tv

Programmi in TV Stasera

Scomparsa

(Fiction) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1







La nuova serie poliziesca con Giuseppe Zeno e Vanessa Incontrada, che andrà in onda da stasera 20 novembre, si concentrerà sul caso di due ragazzine scomparse inaspettatamente da San Benedetto del Tronto. A seguire le indagini sarà il commissario Nemi, il quale tenterà anche di stare vicino alle rispettive famiglie, in particolare alla mamma di Camilla, una psicologa divorziata di nome Nora. L’uomo dovrà però presto fare i conti con alcuni importanti segreti celati dalla donna.

Report

(Attualità) in onda alle 21.15 su Rai3

Conduttore: Sigfrido Ranucci







Sigfrido Ranucci propone diverse inchieste giornalistiche sugli scandali italiani e internazionali, insieme alla collaborazione di un gruppo di videogiornalisti freelance indipendenti. Per questo quarto appuntamento si parlerà di sbarchi, di morti e di quello che purtroppo sta accadendo nel nostro Mediterraneo. Poi un po' di leggerezza, tornando a parlare di Prosecco.

Grande Fratello Vip

(Reality) in onda alle 21.10 su Canale 5

Conduttore: Ilary Blasi







Nell’ultimo serale andato in onda, quello dello scorso lunedì 13 novembre, abbiamo scoperto che Giulia De Lellis è la prima finalista, mentre ad abbandonare la casa più spiata di Italia è stato Jeremias Rodriguez Stasera in nomination troviamo 4 Vip: Cecilia, Cristiano, Ignazio e Ivana. Chi la spunterà?

Che fuori tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 23.20 su Rai 1

Conduttori: Massimo Gramellini e Fabio Fazio







Puntata del lunedì del "Che tempo che fa". Fabio Fazio e Massimo Gramellini analizzeranno insieme i fatti d'attualità mescolando informazione e intrattenimento con ospiti, in studio o in collegamento.

Tutti i Programmi di Stasera in TV