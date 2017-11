Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Giovedì 23 Novembre

Film in TV Stasera

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Whiplash, Smetto quando voglio 2 - Masterclass, Il socio, Innocenti bugie, Il conte di Montecristo. Film Stasera in TV.

Whiplash

(drammatico, 2014, durata: 105 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4

Un film di Damien Chazelle con Miles Teller, J.K. Simmons, Melissa Benoist, Paul Reiser, Austin Stowell, Jayson Blair, Kavita Patil, Kofi Siriboe.









Trama del Film: In Whiplash, diretto da Damien Chazelle, Andrew Neiman è un batterista jazz di 19 anni, che sogna la grandezza ma del tutto incerto che il suo sogno diventerà mai realtà. Ossessionato dal fallimento di suo padre come scrittore, Andrew è deciso a diventare il migliore nel più prestigioso Conservatorio di musica del paese. ...Vai alla trama del film Whiplash

Smetto quando voglio 2 - Masterclass

(commedia, 2017, durata: 118 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di Sydney Sibilia con Edoardo Leo, Valerio Aprea, Paolo Calabresi, Libero De Rienzo, Stefano Fresi, Lorenzo Lavia, Pietro Sermonti.









Trama del Film: La banda dei ricercatori di Smetto quando voglio è tornata. Anzi, non è mai andata via. Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso in Smetto quando voglio 2 Masterclass è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l'ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda...Vai alla trama del film Smetto quando voglio 2 - Masterclass

Eden Lake

(horror, 2008, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di James Watkins con Kelly Reilly, Michael Fassbender, Jack O'Connell, Finn Atkins, Thomas Turgoose.







Trama del Film: L'insegnante di scuola materna Jenny e il suo ragazzo Steve partono per un romantico week-end. Steve, che sta pensando di chiedere alla ragazza di sposarlo, trova uno scenario idillico che gli sembra adatto per l'occasione: un lago lontano circondato da una foresta e apparentemente deserto. La loro pace, però, viene interrotta quando una banda di giovani poco raccomandabili...Vai alla trama del film Eden Lake

Il socio

(thriller, 1993, durata: 154 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Sydney Pollack con Tom Cruise, Gene Hackman, Jeanne Tripplehorn, Holly Hunter, Ed Harris, Hal Holbrook, David Strathairn.







Trama del Film: Mitch McDeere, un laureato con lode di Harvard che rinuncia alle offerte di importanti studi legali di New York per entrare a far parte di uno studio legale di esperti in diritto commerciale in una piccola città del Tennesse, Memphis che gli offre condizioni di lavoro irrinunciabili. Lo studio gli procura una Mercedes, estingue i prestiti ottenuti per poter affrontare l'università e predispone un mutuo per la sua prima casa, una prestigiosa villa. Mitch non impiega molto a scoprire che lo studio legale in questione non è quello che sembra...Vai alla trama del film Il socio

Innocenti bugie

(commedia, azione, 2010, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di James Mangold con Cameron Diaz, Tom Cruise, Peter Sarsgaard, Paul Dano, Maggie Grace, Marc Blucas, Viola Davis, Jordi Mollà,.









Trama del Film:Una solitaria casalinga della provincia americana vede la sua esistenza sconvolta dopo aver conosciuto quello che pensa essere l'uomo della sua vita...Vai alla trama del film Innocenti bugie

Il conte di Montecristo

(drammatico, avventura, 2002, durata: 131 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Kevin Reynolds con Guy Pearce, James Caviezel, Henry Cavill, Dagmara Dominczyk, James Frain, Richard Harris, Michael Wincott.







Trama del Film: Il giovane capitano Edmond Dantès sta per sposare la bella Mercedes quando, vittima di un complotto ordito dal suo migliore amico Fernand Montego - che vuole la donna tutta per sé - viene ingiustamente imprigionato nei pressi di Marsiglia, nell'Isola di Chateau d'If. Nella terribile prigione Edmond resta per tredici lunghi anni...Vai alla trama del film Il conte di Montecristo

Altri film in onda stasera in tv

Paradiso perduto in onda alle 21.10 su Cine Sony

in onda alle 21.10 su Cine Sony Le comiche in onda alle 21.10 su Italia 2

Programmi in TV Stasera

Sirene

(Fiction) in onda stasera alle 21.25 su Rai 1

Cast: Valentina Bellè, Maria Pia Calzone, Ornella Muti, Luca Argentero, Denise Tantucci, Massimiliano Gallo, Michele Morrone, Monica Nappo, Rosy Franzese, Teresa Saponangelo, Andrea Lia Domizio, Lorena Cacciatore, Vincenzo Crea, Yari Gugliucci, Fabrizia Sacchi







E’ giunto il giorno delle nozze tra Salvatore e Francesca, ma è anche quello - per Marica e le altre sirene - di tornare nelle profondità marine. Un inatteso accadimento sconvolge però il corso delle cose, l’incantesimo fatto da Yara a Salvatore si rompe all’improvviso: il ragazzo guarda finalmente Yara con lucidità e si scopre innamorato, scopre anche però tutta la verità e si sente ingannato e tradito. Nel frattempo la Maldini si precipita dalle sirene: per le creature marine c’è pochissimo tempo per mettersi in salvo.

Nemo - nessuno escluso

(Attualità) in onda alle 21.20 su Rai 2

Condotto da: Valentina Petrini, Enrico Lucci







Nemo - nessuno Escluso, il programma di inchiesta condotto da Valentina Petrini ed Enrico Lucci, si focalizzerà stasera su tre temi principali: il viaggio in Sicilia per sondare le reazioni alla morte di Totò Riina; il reportage dalla Tunisia sulle nuove rotte dell’immigrazione; l’esplorazione della Roma violenta che si consuma nei sotterranei della capitale.

Le tre rose di Eva 4

(Fiction) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Anna Safroncick, Roberto Farnesi, Luca Capuano, Giorgia Wurth, Karin Proia, Licia Nunez, Rocco Giusti, Victoria Larchenko, Luca Ward.







Il Colonnello Astori e Cristina rendono la vita molto difficile a Villalba. Aurora dà la colpa a Fabio per il problema della diga e la mappa ritrovata è una prova schiacciante. Intanto Fabio accetta che Edoardo sposi Fiamma purché favorisca la famiglia Astori una volta diventato sindaco. Veronica non vuole cedere su Edoardo e lo scontro arriva alle estreme conseguenze. Alessandro e Aurora nutrono dei sospetti anche sul Colonnello e vanno a controllare, ma Fabio sorprende tutti mettendosi contro suo zio. Aurora, stupita, cambia atteggiamento verso Fabio. Intanto, Tessa ha un malore e viene ricoverata grazie al pronto intervento di Vittorio Astori.

Colorado

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Condotto da: Paolo Ruffini, Federica Nargi, Gianluca Fubelli







Torna oggi, giovedì 23 novembre 2017, in prima serata su Italia 1 l'appuntamento con la 19esima edizione di Colorado. Tra le esibizioni della serata spiccano quelle dei PanPers con i loro interrogatori in versione poliziesca; Antonio Ornano perso nel solito supermercato; Barbara Foria nei panni della crudele Scianel di Gomorra. Ospite della serata è il rapper Shade.

Piazza Pulita

(Attualità) in onda alle 21.10 su La7

Condotto da: Corrado Formigli







La prossima campagna elettorale si giocherà su immigrazione, banche, giovani e lavoro. Saranno questi i temi al centro della puntata di Piazzapulita di oggi tra comuni italiani alla prova dell’accoglienza, stato di salute dell’economia e un viaggio tra giovani “sdraiati” o in cerca fortuna all’estero. Tra gli ospiti di Corrado Formigli: il finanziere Davide Serra; Claudio Bisio; il condirettore di Repubblica Tommaso Cerno; Mia Ceran e il direttore de La Verità Maurizio Belpietro.

X Factor

(Show) in onda alle 21.15 su Sky Uno

Condotto da: Alessandro Cattelan







Nella prima manche gli 8 concorrenti rimasti in gara presentano i loro inediti, ben 4 sono stati scritti proprio dai cantanti. La seconda manche è invece incentrata sulla modalità ‘megamedley’ ovvero 10 minuti di musica senza interruzioni, a tema “Artists’ top sellers”, ossia le hit di maggiore successo di grandi artisti italiani e internazionali. Ospiti della serata i Negroamaro.

Maurizio Costanzo Show

(Talk Show) in onda alle 23.35 su Canale 5

Condotto da: Maurizio Costanzo







Sul palco del Maurizio Costanzo Show: Belen che pare abbia appena rotto con Andrea Iannone, suo fratello Jeremias Rodriguez appena uscito dalla Casa del Grande Fratello, Renzo Arbore, il pianista e compositore Giovanni Allevi, Giobbe Covatta e Andrea Pucci, l’attrice Giovanna Rei e la giornalista del Tg Uno Adriana Pannitteri.

Tutti i Programmi di Stasera in TV