Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 26 Novembre

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Hachiko - Il tuo migliore amico, The Impossible, Segreti di famiglia, Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line, L'immortale, Indovina chi sposa mia figlia, Marina. Film Stasera in TV.

Hachiko - Il tuo migliore amico

(drammatico, 2009, durata: 106 Min) in onda alle 21.20 su Nove

Un film di Lasse Hallström con Richard Gere, Joan Allen, Jason Alexander, Cary-Hiroyuki Tagawa, Erick Avari, Davenia McFadden.









Trama del Film: Film drammatico basato sulla storia vera di un fedele cane di nome Hachiko. Questo amico molto speciale accompagnava ogni giorno il suo padrone, professore universitario, alla stazione ferroviaria e ritornava a prenderlo quando rientrava dalla giornata lavorativa. Purtroppo il suo padrone un giorno morì di arresto cardiaco mentre era all'università. Hachiko fedelmente ritornò alla stazione il giorno successivo...Vai alla trama del film Hachiko - Il tuo migliore amico

The Impossible

(drammatico, 2012, durata: 107 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura, Tom Holland.









Trama del Film: Maria, Henry e i loro tre figli cominciano le vacanze invernali in Thailandia, per trascorrere alcuni giorni in un paradiso tropicale. Ma la mattina del 26 dicembre, mentre la famiglia si rilassa in piscina dopo una notte trascorsa a festeggiare il Natale, un terrificante boato si solleva dal centro della terra...Vai trama del film The Impossible

Segreti di famiglia

(drammatico, 2015, durata: 109 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Joachim Trier con Jesse Eisenberg, Isabelle Huppert, Gabriel Byrne, Amy Ryan, Ruby Jerins, David Strathairn.









Trama del Film: ​Una grande mostra a New York celebra la fotografa di guerra Isabelle Reed, scomparsa in un incidente d'auto tre anni prima. Per organizzare l'archivio materno, il figlio maggiore Jonah torna nella casa di famiglia, ritrovando il fratello adolescente, Conrad...Vai alla trama del film Segreti di famiglia

Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line

(biografico, 2005, durata: 135 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di James Mangold con Joaquin Phoenix, Reese Witherspoon, Ginnifer Goodwin, Robert Patrick, Shelby Lynne, Dan Beene.







Trama del Film: La storia del giovane Johnny Cash e del suo turbolento rapporto d'amore con June Carter Cash. La storia ha inizio in Arkansas durante l'epoca della Depressione e mostra le origini del suono di Cash, quando era ancora semplicemente il figlio di un mezzadro...Vai alla trama del film Quando l'Amore Brucia l'Anima - Walk The Line

L'immortale

(thriller, 2010, durata: 115 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Richard Berry con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs, Joey Starr, Richard Berry, Philippe Magnan.









Trama del Film: Charly Matteï ha chiuso con il suo passato da fuorilegge. Da 3 anni conduce una vita tranquilla dedicandosi alla moglie e ai due figli. Ma una mattina viene abbandonato nel parcheggio del vecchio porto di Marsiglia con 22 pallottole nel corpo...Vai alla trama del film L'immortale

Indovina chi sposa mia figlia

(commedia, 2009, durata: 96 Min) in onda alle 21.10 su Rete 4

Un film di Neele Leana Vollmar con Christian Ulmen, Mina Tander, Lino Banfi, Maren Kroymann, Sergio Rubini, Gundi Ellert, Peter Prager.









Trama del Film: Jan e Sara vivono in Germania e sono una coppia di futuri sposi. Lui è tedesco mentre lei è figlia di un emigrato pugliese, Antonio Marcipane. Per accontentare tutti, Jan accetta di convolare a nozze nel paesino del meridione d'Italia...Vai alla trama del film Indovina chi sposa mia figlia

Marina

(drammatico, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Stijn Coninx con Matteo Simoni, Luigi Lo Cascio, Donatella Finocchiaro, Cristiaan Campagna, Evelien Bosmans.









Trama del Film: Sud Italia, 1948. Rocco ha dieci anni quando il padre, Salvatore, decide di emigrare in Belgio per lavorare in una miniera di carbone. L'ambiente grigio della zona mineraria, i gelidi inverni, una lingua e una cultura straniera rendono, però, la nuova vita di Rocco più difficile del previsto...Vai alla trama del film Marina

Altri film in onda stasera in tv

Il negoziatore in onda alle 21.15 su Paramount Channel

in onda alle 21.15 su Paramount Channel I figli della mezzanotte in onda alle 21.10 su Rai Movie

Programmi in TV Stasera

Che tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 20.35 su Rai 1







Tra gli ospiti di stasera di Che tempo che fa, vedremo Silvio Berlusconi, pronto a scendere in campo in vista delle elezioni della prossima primavera.

Rosy Abate

(Miniserie) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini.







Rosy riesce a scovare i fratelli Sciarra. In punto di morte, Stefano gli rivela il nascondiglio del figlio Leonardo: si trova a Roma. Rosy si reca subito nella capitale, ma ad attenderla non sarà solo il bambino, ma anche una triste sorpresa. Il figlio, che vive con i fratelli Regina e Roberto Mainetti, non si ricorda assolutamente di lei.

Le Iene

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Cast: Ilary Blasi, Teo Mammuccari







Programma di approfondimento ed inchiesta che si concentra sull'attualità italiana e internazionale, condito con provocazioni satiriche, servizi-denuncia e dissacranti interviste. Nella puntata di stasera: Giulio Golia è andato in Colombia per conoscere la prima famiglia composta da tre mariti, riconosciuta ufficialmente dal Governo. Si tornerà inoltre a parlare degli effetti del disastro di Chernobyl, e del progetto “cibo pulito”.

Non è l'arena

(Attualità) in onda alle 20.35 su La7

Conduce: Massimo Giletti







Il programma de La 7 condotto da Massimo Giletti, al timone per tanti anni de L'Arena, prende spunto appunto dallo show di Rai1 proponendo fatti di cronaca legati al mondo della politica. Nella puntata di oggi torneremo a parlare delle molestie denunciate nel mondo del cinema e del divorzio Lario-Berlusconi.

