Stasera in TV: Film e Programmi di Oggi Domenica 19 Novembre

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Forrest Gump, The Punisher, Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor, Marilyn, Operazione Valchiria, Man of Tai Chi, L'ultimo dei mohicani. Film Stasera in TV.

Forrest Gump

(drammatico, commedia, 1994, durata: 142 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Robert Zemeckis con Tom Hanks, Robin Wright, Gary Sinise, Mykelti Williamson, Sally Field, Haley Joel Osment.







Trama del Film: Seduto sulla panchina ad un bus-stop di Savannah, Forrest Gump ricorda la sua infanzia di bimbo con problemi mentali e fisici. Solo la mamma lo accetta per quello che è, e solo la piccola Jenny Curran lo fa sedere accanto a sé sull'autobus della scuola....Vai alla trama del film Forrest Gump

The Punisher

(azione, thriller, 2004, durata: 124 Min) in onda alle 21.20 su Nove

Un film di Jonathan Hensleigh con Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Harring, Will Patton, Samantha Mathis, Kevin Nash.







Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor

(drammatico, 1991, durata: 113 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di Joel Schumacher con Julia Roberts, Campbell Scott, Vincent D'Onofrio, Colleen Dewhurst, David Selby, Alex Trebek, Erin Vallely.







Trama del Film: Hilary O'Neil, un'avvenente giovane di cultura elementare, dopo aver sperimentato la convivenza con un uomo del quale ha scoperto l'infedeltà, desiderosa di essere ecomicamente indipendente, riesce a farsi assumere come infermiera dal miliardario californiano Richard Geddes per assistere il ventottenne figlio di questi, Victor, da dieci anni ammalato di leucemia e soggetto a terribili periodiche crisi causate dalla cura chemioterapica...Vai alla trama del film Scelta d'amore - La storia di Hilary e Victor

Marilyn

(biografico, 2011, durata: 99 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Simon Curtis con Michelle Williams, Kenneth Branagh, Julia Ormond, Eddie Redmayne, Dougray Scott, Judi Dench, Pip Torrens.









Trama del Film: Nel 1956, fresco di studi compiuti in scuole come Eton e Oxford, Colin Clarke lavorava come assistente di Sir Lawrence Olivier sul set del film Il principe e la ballerina, nel quale Marilyn Monroe – appena sposatasi con Arthur Miller - recitava al fianco del grande attore inglese...Vai alla trama del film Marilyn

Operazione Valchiria

(drammatico, storico, 2008, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Bryan Singer con Tom Cruise, Kenneth Branagh, Carice van Houten, Eddie Izzard, Bill Nighy, Terence Stamp.







Trama del Film: 1944: tornato in Germania dalla campagna d'Africa, dove è stato ferito gravemente, il colonnello Claus von Stauffenberg, un aristocratico tedesco, si unisce alla Resistenza ed entra a far parte dell'operazione Vakyrie, un piano che mira alla presa del potere da parte di un governo ombra una volta morto Hitler...Vai alla trama del film Operazione Valchiria

Man of Tai Chi

(azione, 2013, durata: 125 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Keanu Reeves con Keanu Reeves, Tiger Hu Chen, Karen Mok.









Trama del Film: A Pechino un giovane esperto di arti marziali dovrà affrontare sacrifici e decisioni difficili....Vai alla trama del film Man of Tai Chi

L'ultimo dei mohicani

(avventura, 1992, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Michael Mann con Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May, Steven Waddington, Wes Studi.







Trama del Film: Nel 1757, durante la sanguinosa guerra anglo-francese nelle colonie americane dove alcune tribù indiane sono alleate degli inglesi e altre dei francesi, in una impenetrabile foresta, prossima alla zona del conflitto, tre uomini danno la caccia ad un cervo...Vai alla trama del film L'ultimo dei mohicani

Altri film in onda stasera in tv

East is East in onda alle 21.15 su Cielo

in onda alle 21.15 su Cielo Earthstorm in onda alle 21.10 su Italia 2

in onda alle 21.10 su Italia 2 Paradiso perduto in onda alle 21.00 su Cine Sony

Programmi in TV Stasera

Che tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 20.35 su Rai 1







Conversazioni "one to one" tra Fabio Fazio e i protagonisti del mondo della politica, della cultura, dello spettacolo e dello sport che verranno a raccontarsi e a raccontare il mondo di oggi con i suoi cambiamenti, le novità, i contrasti.

Rosy Abate

(Miniserie) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini.







Stasera in prima serata su Canale 5, la seconda puntata della miniserie che vede protagonista Rosy Abate, la mafiosa di Squadra Antimafia, interpretata da Giulia Michelini. Rosy è distrutta, Francesco non c'è più, è stato ucciso mentre cercava di aiutarla nell’affare con i Marsigliesi e i fratelli Mirko e Stefano Sciarra sono fuggiti con la droga. Determinata a scoprire dove si trova Leonardino, Rosy si mette sulle tracce degli Sciarra. In Francia, però, il potente boss Jean Bastelica ha saputo della morte del figlio Simon e vuole giustizia, quindi hanno non uno, ma due problemi da affrontare.

Le Iene

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Cast: Ilary Blasi, Teo Mammuccari







Programma di approfondimento ed inchiesta che si concentra sull'attualità italiana e internazionale, condito con provocazioni satiriche, servizi-denuncia e dissacranti interviste, si caratterizza per uno stile irriverente e trasgressivo.

Non è l'arena

(Attualità) in onda alle 20.35 su La7

Conduce: Massimo Giletti







Il programma de La 7 condotto da Massimo Giletti al timone per tanti anni de L'Arena, prende spunto appunto da questo programma proponendo fatti di cronaca legati al mondo della politica. Nella puntata di oggi vedremo la regista Lina Wertmüller in un'intervista rilasciata a Chiara Privitera sul fenomeno delle molestie nel mondo del cinema.

