Stasera in TV: Film di Oggi Venerdì 5 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Cenerentola, Il sapore del successo, Little Miss Sunshine, Cose nostre - Malavita, Cobra, Gothika, Castelli di carta, For a Good Time Call.

Cenerentola (family, commedia, fantasy, 2015, durata: 112 Min), in onda alle 21.25 su Rai1.

Un film di Kenneth Branagh con Lily James, Hayley Atwell, Cate Blanchett, Richard Madden, Helena Bonham Carter, Stellan Skarsgard.









Trama del Film: Il film Disney Cenerentola racconta la storia di una giovane ragazza figlia di un mercante. Dopo la morte di sua madre, suo padre si risposa e lei, per dimostrargli il suo affetto, accoglie in casa la matrigna e le sue figlie, Anastasia e Genoveffa. Ma quando improvvisamente suo padre muore, Cenerentola si ritrova alla mercé di tre donne gelose e malvage. Relegata alla stregua di una serva coperta di cenere e stracci, Cenerentola potrebbe facilmente perdere ogni speranza. Invece, nonostante le crudeltà di cui è vittima, desidera solo onorare le parole pronunciate da sua madre sul letto di morte, che le raccomandava di "avere coraggio ed essere gentile"

Il sapore del successo (drammatico, commedia, 2015, durata: 101 Min), in onda alle 21.30 su Rai3.

Un film di John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley.









Trama del Film: Lo chef Adam Jones aveva tutto, e l'ha perduto. Rockstar dei fornelli da due stelle Michelin e dalle pessime abitudini, l'ex enfant terrible della ristorazione parigina era famoso per l'improvvisazione estrema alla continua ricerca del brivido nella creazione di esplosioni di gusto. Per aprire un suo ristorante e guadagnare l'inafferrabile terza stella Michelin avrà però bisogno del meglio del meglio dalla sua parte, compresa la bella Helen.

Little Miss Sunshine (commedia, drammatico, 2006, durata: 101 Min), in onda alle 21.15 su Paramount Channel.

Un film di Jonathan Dayton, Valerie Faris con Greg Kinnear, Toni Collette, Steve Carell, Alan Arkin, Abigail Breslin, Paul Dano, Beth Grant, Justin Shilton, Marc Turtletaub.







Trama del Film: La famiglia Hoover parte per viaggio attraverso la California: il padre Richard, la madre Sheryl e suo fratello , il figlio Dwayne il nonno affronteranno un viaggio tragicomico in uno scalcinato furgone Volkswagen per portare la piccola Olive alla finale di un concorso di bellezza.

Cose nostre - Malavita (drammatico, thriller, 2013, durata: 112 Min), in onda alle 21.15 su Rai Movie.

Un film di Luc Besson con Robert De Niro, Michelle Pfeiffer, Tommy Lee Jones, Dianna Agron, Jon Freda, Dominic Chianese, Domenick Lombardozzi.









Trama del Film: Il film racconta la storia dei Manzonis, una nota famiglia di mafiosi costretta a trasferirsi in Normandia, sotto la tutela del programma protezione testimoni. Nonostante siano apparentemente fuori pericolo e quindi liberi di vivere la loro nuova vita, i Manzonis non riescono ad abbandonare le loro vecchie abitudini e decidono di gestire le cose "a modo loro".

Cobra (azione, 1986, durata: 83 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4.

Un film di George P. Cosmatos con Sylvester Stallone, Brigitte Nielsen, Andrew Robinson, Marco Rodriguez, David Rasche, Reni Santon.







Trama del Film: L'agente anti-terrorismo Marion Cobretti detto il "Cobra", del reparto "gasati" (cioè folli e maniaci), è utilizzato dalla Polizia di Los Angeles come extrema ratio per interventi disperati. Dopo una serie di delitti efferati compiuti appunto da una banda di maniaci, la giovane Ingrid, un'avvenente fotomodella, presente casualmente a uno di quei crimini, e sfuggita casualmente alla strage - quindi possibile e scomodo teste - gli diviene in qualche modo di aiuto per individuare la banda dei responsabili. Il loro capo la cerca per eliminarla come teste, armato di un allucinante coltello-tuttofare, ma il "cobra" si assume la protezione della ragazza...

Gothika (horror, 2003, durata: 95 Min), in onda alle 21.05 su Cine Sony.

Un film di Mathieu Kassovitz con Halle Berry, Robert Downey Jr., Charles S. Dutton, John Carroll Lynch, Bernard Hill, Penélope Cruz.







Trama del Film: La dottoressa Miranda Grey viene accusata dell'omicidio di suo marito, direttore del Woodward Penitentiary for Women, dove anche lei lavora come psichiatra criminale. Lei non ricorda di aver commesso il crimine di cui è accusata e man mano che cerca di scoprire la verità e guadagnare la libertà viene ostacolata da un misterioso spirito vendicativo...

Altri film in onda questa sera:



For a Good Time, Call... (commedia), in onda alle 21.10 su La5.

Castelli di carta (drammatico, sentimentale), in onda alle 21.15 su Cielo.

Nomad (guerra), in onda alle 21.10 su La7

Vikinghi (avventura), in onda alle 21.15 su Spike

Flash Gordon (fantasy), in onda alle 21.10 su Italia 2

Don Camillo e i giovani d'oggi (commedia), in onda alle 21.05 su Tv 2000

Timeline (thriller), in onda alle 21 su Iris