Stasera in TV: Film di Oggi Venerdì 29 Dicembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Maleficent, Real Steel, Basic Instinct, Crank 2, Cocoon, l'energia dell'universo, Fausto & Furio: Nun potemo perde, Boygirl - questione di...sesso.

Maleficent (fantasy, 2014, durata: 97 Min), in onda alle 21.25 su Rai 1.

Un film di Robert Stromberg con Angelina Jolie, Elle Fanning, Juno Temple, India Eisley, Sharlto Copley, Sam Riley, Imelda Staunton.









Trama del Film: La rilettura della Bella Addormentata dal punto di vista della cattiva, Malefica. Una bella e giovane donna dal cuore puro con impresssionanti ali nere, Malefica vive una vita idilliaca immersa nella pace della foresta del regno, fino a quando, un giorno, un esercito di invasori umani minaccia l'armonia di quei luoghi. Malefica diventa la più fiera protettrice delle sue terre, ma rimane vittima di uno spietato tradimento, ed è a questo punto che il suo cuore comincia a tramutarsi un pietra. Decisa a vendicarsi, Malefica affronta una battaglia epica con il re degli umani e, alla fine, lancia una maledizione contro la piccola Aurora. Quando la bambina cresce, Malefica capisce che Aurora rappresenta la chiave per farle trovare la vera felcità e riportare la pace nel regno.

Real Steel (azione, drammatico, fantascienza, 2011, durata: 127 Min), in onda alle 21.20 su Rai 2.

Un film di Shawn Levy con Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo, Kevin Durand, Anthony Mackie, Hope Davis, James Rebhorn.









Trama del Film: Immaginate un'epoca in un futuro non lontano (2020) in cui gli appassionati di boxe sono ormai stanchi di assistere a match in cui semplici esseri umani si prendono a pugni. E' un'epoca in cui il pubblico è sempre più assetato di violenza e di massacri, e non si accontenta più delle performance limitate di atleti in carne ed ossa. E' un mondo in cui la boxe si è evoluta al punto tale in cui non ci sono più uomini sul ring, bensì robot che si affrontano senza alcuna regola. Concetti come l'abilità, l'eleganza, il talento e la professionalità appartengono ormai al passato. I fan cercano ormai solo la potenza incontrollata di colpi fatali, allo scopo della totale distruzione dell'avversario.

Basic Instinct (thriller, 1992, durata: 127 Min), in ona alle 21.15 su Rete 4.

Un film di Paul Verhoeven con Michael Douglas, Sharon Stone, Jeanne Tripplehorn, George Dzundza, Dorothy Malone, Benjamin Movton.







Trama del Film: La rockstar Johnny Boz viene trovato morto nel suo letto, ucciso con un rompighiaccio. Il detective Nick Curran, che ha un passato di droga ed alcolismo ormai superato, si occupa del caso. I primi sospetti cadono su Catherine Tramell, una bella ed affascinante scrittrice che era stata vista diverse volte in compagnia di Johnny Boz. La psichiatra Beth Gardner, che è anche l'ex ragazza di Nick, scopre che il delitto di Johnny è identico ad uno descritto in uno dei romanzi della Tramell...

Crank 2 (thriller, 2009, durata: 165 Min), in onda alle 21.15 su Spike.

Un film di Mark Neveldine, Brian Taylor con Jason Statham, Amy Smart, Dwight Yoakam, Bai Ling, Efren Ramirez, Clifton Collins Jr., Corey Haim.







Trama del Film: Questo secondo film di Crank vede Chelios alle prese con un boss della mafia cinese che gli ha letteralmente rubato il cuore e lo ha sostituito con un macchinario che richiede periodiche scosse elettriche per continuare a funzionare.

Cocoon, l'energia dell'universo (drammatico, fantascienza, 1985, durata: 117 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Un film di Ron Howard con Brian Dennehy, Steve Guttenberg, Jack Gilford, Maureen Stapleton, Jessica Tandy, Gwen Verdon, Herta Ware.







Trama del Film: Chris e Annie vivono a Knapely, un tranquillo villaggio dello Yorkshire. Sono amiche da una vita nonostante il temperamento diverso, ed entrambe sono membri del Women's Institute locale, che tra le varie attività organizza raccolte di fondi per beneficenza. Quando il marito di Annie muore di leucemia, Chris ha l'idea di raccogliere soldi per l'ospedale del paese tramite un calendario un po' particolare...

Fausto & Furio: Nun potemo perde (commedia, 2015, durata: 88 Min), in onda alle 21.25 su Italia 1.

Un film di Lucio Gaudino con Maurizio Battista, Enzo Salvi, Stefano Ambrogi, Maria Del Monte, Ernesto Mahieux, Maurizio Mattioli.









Trama del Film: Fausto e Furio sono due sbandati romani, uno è dedito al gioco d'azzardo mentre l'altro tira avanti con lavori precari e mal pagati. Morti i rispettivi padri, proprietari e soci di un'officina meccanica, i figli ereditano l'attività, ma non sanno portarla avanti. Con l'aiuto di un misterioso esperto di motori, i due amici allo sbaraglio riusciranno a rilanciare l'azienda paterna. Purtroppo, però, oltre all'officina, Fausto e Furio hanno ereditato anche il debito contratto dai loro genitori con un boss della malavita locale, una somma che si aggira intorno ai duecentomila euro

Boygirl - questione di...sesso (commedia, 2006, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su La 5.

Un film di Nick Hurran con Kevin Zegers, Samaire Armstrong, Sharon Osbourne, Maury Chaykin, Mpho Koaho, Sherry Miller.







Trama del Film: Woody Deane e Nell Bedworth sono nemici giurati. Woody è il quarterback principale della squadra di football della Westdale Bay High School. Ha tutto quello che potrebbe desiderare: bello, forte personalità, abilità atletica ed estrema popolarità. Si avvicina l’Homecoming Game e Woody deve essere selezionato per una squadra universitaria. O viene preso in un’università o finirà col lavorare nel negozio di accessori da cucina del padre, il "Chi spadella gode". Qualsiasi cosa il futuro gli riservi, Woody ha comunque l’approvazione ed il supporto dei genitori, Della e Stan.

Altri Film in onda questa sera:



Gremlins 2: La nuova stirpe (fantasy), in onda alle 21.10 su Italia 2

Nine Months - imprevisti d'amore (commedia), in onda alle 21.10 su Rai Movie

I nuovi eroi (arti-marziali), in onda alle 21 su Iris

Spider-Man 3 (azione), in onda alle 21 su Cine Sony

Un povero ricco (commedia), in onda alle 21.10 su La7

Spanglish (commedia), in onda alle 21.30 su Nove