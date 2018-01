Stasera in TV: Film di Oggi Venerdì 12 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La Pazza Gioia, A spasso nel bosco, Tammy, Shark 3D, In the Name of the King, Out of Time, Outcast.

La Pazza Gioia (commedia, drammatico, 2016, durata: 118 Min), in onda alle 21.15 su Rai3.

Un film di Paolo Virzì con Valeria Bruni Tedeschi, Micaela Ramazzotti, Valentina Carnelutti, Tommaso Ragno, Bob Messini.









Trama del Film: Beatrice Morandini Valdirana è una chiacchierona istrionica, sedicente contessa e a suo dire in intimità coi potenti della Terra. Donatella Morelli è una giovane donna tatuata, fragile e silenziosa, che custodisce un doloroso segreto. Sono tutte e due ospiti di una comunità terapeutica per donne con disturbi mentali, entrambe classificate come socialmente pericolose. Il film racconta la loro imprevedibile amicizia, che porterà ad una fuga strampalata e toccante, alla ricerca di un po’ di felicità in quel manicomio a cielo aperto che è il mondo dei sani.

A spasso nel bosco (avventura, 2015, durata: 92 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Ken Kwapis con Robert Redford, Nick Nolte, Emma Thompson, Kristen Schaal, Nick Offerman, Mary Steenburgen.









Trama del Film: Bryson, un uomo dell'Iowa, torna a casa dopo vent'anni trascorsi in Inghilterra. Il suo obiettivo è quello di dedicarsi all'Appalachian Trail, un percorso di 3.500 km che va dalla Georgia al Maine; ad affiancarlo un suo caro amico.

Tammy (commedia, 2014, durata: 90 Min), in onda alle 21.10 su La 5.

Un film di Ben Falcone con Melissa McCarthy, Susan Sarandon, Mark Duplass, Allison Janney, Dan Aykroyd, Kathy Bates.







Trama del Film: Il film racconta di una donna la cui vita cade a pezzi quando viene licenziata e scopre che il marito ha un'amante. Per lasciarsi tutto alle spalle si imbarca in un viaggio on-the-road, portando con se la madre diabetica, alcolizzata e sboccata.

Shark 3D (horror, azione, 2012, durata: 93 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Kimble Rendall con Xavier Samuel, Phoebe Tonkin, Sharni Vinson, Alice Parkinson, Julian McMahon, Alex Russell.









Trama del Film: Una mostruosa onda provocata da uno tsunami si abbatte sulla costa australiana, radendo al suolo la città e inghiottendo il supermercato, il parcheggio e tutto quello che si trova nel mezzo. I pochi sopravvissuti riemergono a fatica dalla melma e tentano di mettersi in salvo arrampicandosi sugli scaffali, ma la scena che si presenta davanti ai loro occhi è raccapricciante: l’acqua continua a salire portando con sé detriti e cadaveri mentre i cavi elettrici penzolano pericolosamente a pochi centimetri dall’acqua. E come se questo non bastasse, alcuni voraci squali bianchi iniziano ad attaccare tutto ciò che si muove.

In the Name of the King (fantasy, 2007, durata: 127 Min), in onda alle 21.15 su Spike.

Un film di Uwe Boll con Jason Statham, Leelee Sobieski, John Rhys-Davies, Ron Perlman, Claire Forlani, Kristanna Loken.









Trama del Film: La vita di un semplice contadino e gran lavoratore di nome Farmer sta per cambiare per sempre. Una banda di assassini, i Krug - brutali energumeni guidati da un demoniaco stregone - arriva a Stonebridge, dando inizio a un vortice di violenza: saccheggiano il villaggio, uccidono alcuni abitanti, tra cui anche il figlio di Farmer, e rapiscono sua moglie Solana. Farmer, pur essendo sempre stato pacifico e amorevole, spinto dal dolore, decide di vendicarsi e, assieme al suo mentore Norick e suo cognato Bastian, si muove all'inseguimento dell'esercito Krug per liberare Solana

Out of Time (thriller, 2003, durata: 105 Min), in onda alle 21 su Iris.

Un film di Carl Franklin con Denzel Washington, Eva Mendes, Sanaa Lathan, Dean Cain, John Billingsley, Robert Baker, Alex Carter.







Trama del Film: Matt è il comandante della polizia nella cittadina di Banyan Key, in Florida. È un gran lavoratore ed è bravo nella sua professione, tanto da essersi meritato il rispetto dei suoi colleghi e la stima dei suoi concittadini. Ma quando Banyan Key viene sconvolta da un atroce duplice omicidio e Matt inizia ad investigare, la sua vita comincia ad essere sconvolta. Man mano che vengono trovati degli indizi, tutti questi portano ad indicare Matt come principale sospettato...

Outcast (azione, 2014, durata: 110 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Nick Powell con Hayden Christensen, Nicolas Cage, Andy On, Liu Yifei, Fernando Chien, Byron Lawson.







Trama del Film: Quando l'erede del trono Imperiale diventa il bersaglio del disprezzato e vecchio fratello che vuole solo assassinarlo, la sua unica speranza è riposta nella sorella e nell’aiuto riluttante di un crociato stanco della guerra. Arken dovrà sconfiggere i suoi demoni personali e confidare nell'aiuto del leggendario Crociato Gallian, diventato un bandito, per ritornare ad essere il principe del trono che gli spetta.

Altri film in onda questa sera:



Animali feriti (drammatico), in onda alle 21.15 su Cielo.

Wolf - La belva è fuori (drammatico), in onda alle 21 su Cine Sony