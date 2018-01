Stasera in TV: Film di Oggi Sabato 6 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Alice in Wonderland, Gravity, Medicus, Imogene - Le disavventure di una newyorkese, Garfield - Il film, Zohan, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri, Macbeth.

Alice in Wonderland (fantasy, avventura, 2010, durata: 110 Min) in onda alle 21.05 su Rai2

Trama del film: La diciannovenne Alice, dopo tanti anni torna nel mondo incantato da lei visitato quando era bambina; lì ritrova i suoi indimenticabili amici d'infanzia: il Coniglio Bianco, Pinco Panco e Panco Pinco, Toperchio, il Brucaliffo, lo Stregatto, e ovviamente, il Cappellaio Matto. Alice intraprende una nuovo, fantastico viaggio alla ricerca del suo destino e per porre fine al terrorizzante regno della Regina Rossa

Gravity (fantascienza, thriller, 2013, durata: 90 Min), in onda alle 21 su Iris.

Trama del Film: La brillante dottoressa Ryan Stone è alla sua prima missione spaziale, mentre l'astronauta Matt Kovalsky è all'ultimo volo prima della pensione. Quella che per loro doveva essere una passeggiata spaziale di routine si sta però trasformando in una catastrofe. La vita della dottoressa Ryan Stone è infatti appesa a un filo, il cavo che la tiene agganciata all'astronauta navigato Matt Kowalski, col quale sta andando alla deriva nello spazio aperto. Un'improvvisa tempesta di detriti, causata dalla distruzione di un satellite spia da parte di un missile russo, ha danneggiato infatti irreparabilmente lo Shuttle e ucciso i compagni d'equipaggio, risparmiando loro che in quel momento si trovavano all'esterno per un'operazione di manutenzione del telescopio spaziale Hubble, condannandoli a vagare tra le stelle con l'ossigeno in esaurimento e senza possibilità di comunicare con Houston.

Medicus (avventura, storico, 2013, durata: 150 Min), in onda alle 20.30 su Rai 3.

Trama del Film: Basato sul romanzo di Noah Gordon il film racconta la storia di Rob Cole, un ragazzo rimasto orfano e senza un soldo in una città mineraria dell'Inghilterra dell'XI secolo, quando la madre muore per via di una misteriosa malattia. Giurando a se stesso di diventare un medico e sconfiggere la morte, Rob si reca a Isfahan, in Persia, per diventare un allievo del grande maestro Ibn Sina...

Imogene - Le disavventure di una newyorkese (commedia, 2012, durata: 103 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Trama del Film: Kristin Wiig è Imogene, giovane scrittrice e commediografa newyorkese, un tempo promettente e ora in pieno fallimento. Oltre a dover gestire la difficile transizione da astro nascente a meteora, Imogene viene lasciata dal fidanzato, che lei tenta di riconquistare, invano, fingendo il suicidio. Con una carriera e una vita sentimentale che hanno toccato il fondo e con l'obbligo imposto dal suo psichiatra di restare per 72 ore sotto tutela di una persona che può prendersene cura, Imogene è costretta a fare l'umiliante ritorno alla casa natale nel New Jersey dove vivono l'eccentrica madre e il fratello minore. A complicare ulteriormente le cose, Imogene trova la sua camera da bambina occupata da uno strano tipo e un estraneo che dorme nel letto di sua madre.

Garfield - Il film (animazione, 2004, durata: 80 Min), in onda alle 21.15 su Italia 1.

Trama del Film: Il gatto Garfield non è più l'unico adorato animale di casa. A minacciare il suo territorio arriva Odie, un cucciolo di cane. Ma quando Odie viene rapito, il gattone rosso si sente responsabile della sua sparizione, smette di oziare e parte alla ricerca del suo coinquilino...

Zohan (commedia, 2008, durata: 113 Min), in onda alle 21.10 su Cine Sony.

Trama del Film: Zohan è un agente israeliano del Mossad, stanco della vita che conduce. Così fingerà di essere morto per potersi trasferire a New York e coronare finalmente il suo sogno: diventare un parrucchiere. Tuttavia, non tutto andrà secondo i suoi piani.

Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo: il mare dei mostri (avventura, fantasy, 2013, durata: 109 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Trama del Film: Nel secondo capitolo della celebre saga - Percy Jackson - figlio di Poseidone, insieme agli amici Chase e Tyson, cercherà di rubare ai Ciclopi il Vello d'oro per curare la barriera magica che protegge Campo Mezzosangue, notevolmente indebolita. La causa di questo indebolimento è una misteriosa malattia che ha colpito il pino che si trova al confine e grazie al quale il campo viene isolato dalle invasioni dei nemici. L'impresa sarà epica e costringerà Percy e i suoi amici a intraprendere un pericoloso viaggio attraverso il Mare dei mostri.

Macbeth (drammatico, storico, 2015, durata: 113 Min), in onda alle 21.15 su TV8.

Trama del Film: Macbeth, Barone di Glamis, valoroso e fedele generale dell'esercito del re Duncan di Scozia, ha ucciso il traditore Macdonwald a capo delle forze ribelli in una sanguinosa battaglia. Percorrendo il campo di battaglia insieme al suo compagno Banquo, Macbeth incontra tre donne che gli predicono che lui diverrà signore di Cawdor e re di Scozia, mentre Banquo sarà il capostipite di una dinastia di re. Entrambi gli uomini sono scossi dalle profezie ricevute dalle tre donne, sebbene sul momento non gli diano eccessivamente peso. Angus e Ross, due nobili scozzesi, raggiungono il campo di battaglia per trasmettere a Macbeth i ringraziamenti del Re per il coraggio dimostrato in battaglia e per conferirgli il titolo di Barone di Cawdor: colui che deteneva prima il titolo è stato ucciso per tradimento contro la corona.

