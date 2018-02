Stasera in TV: Film di Oggi Sabato 24 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Non c'è più religione, L'esorcista, Kung Fu Panda, Donnie Brasco, L'ultimo dei mohicani, The Keeper, Nascosto nel buio.

Non c'è più religione (commedia, 2016, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Rai1

Un film di Luca Miniero con Claudio Bisio, Alessandro Gassmann, Angela Finocchiaro, Nabiha Akkari, Giovanni Esposito



Non c'è più religione: Il Trailer ufficiale del film - HD



Trama del film: Una piccola isola del Mediterraneo e un presepe vivente da realizzare come ogni anno per celebrare il Natale. Purtroppo quest'anno il Gesù Bambino titolare è cresciuto: ha barba e brufoli da adolescente e nella culla non ci sta proprio. A Porto Buio però non nascono più bambini da un pezzo ma bisogna trovarne un altro a tutti i costi: la tradizione del presepe è infatti l'unica "resistenza per non scomparire". Il sindaco Cecco, fresco di nomina, vorrebbe chiederne uno in prestito ai tunisini che vivono sull'isola: peccato che fra le due comunità non corra buon sangue. Ad aiutarlo nell'impresa due amici di vecchia data: Bilal, al secolo Marietto, italiano convertito all'Islam e guida dei tunisini, e Suor Marta, che non ne vuole sapere di "profanare" la culla di Gesù. I tre si ritroveranno uno contro l'altro, usando la scusa della religione per saldare i conti con il proprio passato. Un lama al posto del bue, un Gesù musulmano e un ramadan cristiano, una chiesa divisa in due e una madonna buddista: un presepe vivente così non si vedeva da 2000 anni nella piccola isola di Porto Buio.

L'esorcista (horror, 1973, durata: 121 Min), in onda alle 21 su Iris

Un film di William Friedkin con Ellen Burstyn, Max von Sydow, Jason Miller, Lee J. Cobb, Kitty Winn, William O'Malley.







Trama del Film: Regan, dodicenne figlia dell'attrice MacNeil, in occasione di un ricevimento in casa propria inesplicabilmente dimostra segni di squilibrio mentale. La madre, preoccupata, ricorre a luminari che sottopongono la fanciulla sventurata a molteplici indagini e dolorose terapie, finendo con il confessare l'incapacità della scienza. Rumori inesplicabili e altri fenomeni, le indagini di Kinderman sulla strana morte di un regista amico di famiglia, tutto induce la madre atea a ricorrere al padre gesuita Karras. Questi, laureato in medicina e specializzato in psichiatria, tende a spiegare il caso di Regan come un fenomeno naturale; tuttavia, indotto da numerosi elementi, è costretto ad ammettere la "possessione" diabolica e a ricorrere al vescovo per l'esecuzione dell'esorcismo.

Kung Fu Panda (animazione, 2009, durata: 90 Min) in onda alle 21.10 su Italia 1

Un film di Mark Osborne, John Stevenson con le voci italiane di Fabio Volo, Eros Pagni, Francesca Fiorentini, Angelo Maggi.







Trama del film: Po è un Panda che lavora come cameriere in un ristorante cinese. Nonostante la sua grande passione per il Kung fu, dal punto di vista fisico Po non è esattamente adatto all’arte del combattimento marziale. E questo è un problema, dal momento che un’antica profezia indica proprio lui come il “Prescelto” che dovrà affrontare e sconfiggere dei terribili nemici pronti a misurarsi con lui. A quel punto, un gruppo di maestri di arti marziali entreranno in azione e cercheranno di trasformare il panda ciccione e scansafatiche in un temibile Maestro Shaolin.

Donnie Brasco (drammatico, thriller, 1997, durata: 126 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Mike Newell con Al Pacino, Johnny Depp, Michael Madsen, Bruno Kirby, James Russo, Zeljko Ivanek, Robert Miano.







Trama del film: Negli anni Settanta, l'agente dell'FBI Joe Pistone lascia la famiglia e si infiltra nella mafia col nome di Donnie Brasco. Diventa un gangster che deve provare la sua assoluta lealtà e la disponibilità a commettere crimini per essere accettato nella banda. Donnie entra in confidenza con Lefty Ruggiero, anziano killer piuttosto cinico che non è mai arrivato ai vertici e ora vede nel rapporto col giovane la possibilità di un futuro diverso. Lefty garantisce per Donnie nei confronti dei grandi capi, e tutto sembra andare per il meglio, ma alla lunga l'amicizia diventa tale, che Donnie non riesce più ad essere distaccato emotivamente dal compito che sta svolgendo.

L'ultimo dei mohicani (avventura, 1992, durata: 112 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Michael Mann con Daniel Day-Lewis, Madeleine Stowe, Russell Means, Eric Schweig, Jodhi May, Steven Waddington.







Trama del Film: Nel 1757, durante la sanguinosa guerra anglo-francese nelle colonie americane dove alcune tribù indiane sono alleate degli inglesi e altre dei francesi, in una impenetrabile foresta, prossima alla zona del conflitto, tre uomini danno la caccia ad un cervo: Chingachgook, ex capo tribù, suo figlio Uncas, ultimi superstiti dei mohicani, e un giovane bianco, Hawheye, adottato dal capo quando da bambino la sua famiglia viene sterminata. Questi vive e veste come gli indiani, ai quali serve da interprete con i coloni inglesi, perché parla la loro lingua. L'incontro fortuito con il maggiore Duncan Heyward, tradito dalla feroce guida indiana Urone Magua e sorpreso dai Mohwk, e le giovani Cora e Alice, figlie del colonnello Munro segna la sua sorte...

The Keeper (drammatico, thriller, 2004, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Paul Lynch con Dennis Hopper, Asia Argento, Helen Shaver, Lochlyn Munro, Alex Zahara.







Trama del film: Un poliziotto, apparentemente inappuntabile, rapisce una bella ballerina e la tiene segregata. Tra i due inizia una battaglia psicologica.

Nascosto nel buio (drammatico, thriller, 2005, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di John Polson con Robert De Niro, Dakota Fanning, Famke Janssen, Elisabeth Shue, Amy Irving, Dylan Baker, Melissa Leo.







Trama del film: Il dottor David Calloway, dopo l'improvviso suicidio della moglie, decide di rimettere insieme i pezzi della sua vita, lascia Manhattan e si trasferisce in una cittadina rurale insieme alla figlia Emily, traumatizzata dalla morte della mamma cui era profondamente legata. Emily trova conforto in Charlie, un amico immaginario e il papà all'inizio ritiene la cosa terapeutica. Dopo una serie di strani e inquietanti avvenimenti, però, il dottor Calloway, con l'aiuto di Katherine, una psicologa che in passato è stata sua alunna e vuole molto bene ad Emily, tenterà di scoprire se Charlie sia solo frutto della fantasia di Emily...

Altri film in onda questa sera:

Il giuramento dei Sioux (western), in onda alle 21.15 su Spike

Questo pazzo, pazzo, pazzo, pazzo mondo (commedia) in ondaalle 21.30 su LA7D

Interno berlinese (drammatico) in onda alle 21.15 su Cielo

Rosamunde Pilcher: Il castello incantato (sentimentale) in onda alle 21.10 su La5

Glory - Uomini di gloria (guerra) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Qui dove batte il cuore (drammatico) in onda alle 21 su Cine Sony