Stasera in TV: Film di Oggi Sabato 20 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Si accettano miracoli, L'ultima legione, L'era glaciale 2 - Il disgelo, L'alba della libertà, In mezzo scorre il fiume, Quel che resta del giorno, Il tocco del male.

Si accettano miracoli (commedia, 2015, durata: 110 Min), in onda alle 21.25 su Rai1.

Un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Fabio De Luigi, Serena Autieri, Ana Caterina Morariu, Giovanni Esposito, Giacomo Rizzo.









Trama del Film: C'era una volta Fulvio, tagliatore di teste senza scrupoli di una nota multinazionale, che dopo aver fatto piazza pulita dei rami secchi dell’azienda viene a sua volta licenziato. La sua reazione non esattamente composta gli costa cara: un mese di servizi sociali da scontare nella casa famiglia di suo fratello Don Germano, parroco di un piccolo borgo del sud d'Italia. Da manager consumato e scaltro qual è, Fulvio non ci mette molto a capire che per aiutare suo fratello, i bambini e il paese c'è bisogno di un vero e proprio "miracolo". E quindi, all'insaputa di tutti, se ne inventa uno...

L'ultima legione (storico, 2007, durata: 110 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Doug Lefler con Colin Firth, Ben Kingsley, Aishwarya Rai, Peter Mullan, Kevin McKidd, John Hannah, Thomas Sangster.







Trama del Film: Nel 476, l'Impero Romano d'Occidente sta per crollare sotto l’attacco dei barbari di Odoacre. Il giovanissimo imperatore Romolo Augusto, dopo essere stato deposto ed imprigionato, viene liberato da una eroica legione capitanata da Aureliano Ambrosio Ventidio. I superstiti della legione, l’imperatore 13enne e la bella guerriera Livia Prisca partono alla volta della Britannia, terra natale del saggio Ambrosinus, precettore dell’imperatore. Tratto dall'omonimo best seller di Valerio Massimo Manfredi.

L'era glaciale 2 - Il disgelo (animazione, 2006, durata: 100 Min), in onda alle 21.10 su Italia 1.

Un film di Carlos Saldanha con le voci italiane di Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Roberta Lanfranchi.







Trama del Film: L’era glaciale sta per concludersi e gli animali prosperano in un paradiso in via di scioglimento. Ma quando scoprono che tutto il ghiaccio sciolto inonderà la loro vallata, la tigre, il bradipo e il mammut più famosi del mondo devono lanciare l’allarme e trovare il modo di sfuggire all’inondazione. Nuovi divertenti personaggi si uniscono ai nostri eroi nel sequel di uno dei film d’animazione più geniali dal Pleistocene a oggi!

L'alba della libertà (drammatico, guerra, 2006, durata: 125 Min), in onda alle 21.25 su Nove.

Un film di Werner Herzog con Christian Bale, Steve Zahn, Jeremy Davies, Marshall Bell.









Trama del Film: Durante la guerra del Vietnam, il tenente dell'aviazione americana Dieter Dengler, pilota statunitense di origine tedesca, nel emse di gebbraio del 1966 è inviato in una missione segreta di sorvolo sul Laos con lo scopo di bombardare e distruggere le vie di approvvigionamento dell'esercito nemico nord-vietnamita. Abbattuto e catturato dalle milizie del Pathet Lao, venne detenuto in un campo di prigionia dove subì le peggiori torture e umiliazioni. Tra i suoi sventurati compagni di prigionia si trovano altri due americani, il tenente Duane W. Martin e il sergente Eugene DeBruin, insieme a loro Dengler decide di organizzare una fuga.

In mezzo scorre il fiume (drammatico, 1992, durata: 118 Min), in onda alle 21.30 su LA7D.

Un film diRobert Redford con Craig Sheffer, Brad Pitt, Tom Skerritt, Brenda Blethyn, Emily Ann Lloyd, Edie McClurg, Stephen Shellen.







Trama del Film: La storia di due fratelli, del loro padre - un ministro di culto - e del fiume che in qualche modo forgia le loro vite. Nel film, ambientato nello stato americano del Montana tra il 1910 e il 1935, la pesca con la mosca diventa al tempo stesso una metafora e un luogo di incontro, giacché riunisce in sé la scienza, lo sport, la religione, l'arte, nonché, a tratti, una comune ricerca della misteriosa grazia.

Quel che resta del giorno (drammatico, 1993, durata: 134 Min), in onda alle 21.05 su Cine Sony.

Un film di James Ivory con Christopher Reeve, Anthony Hopkins, Emma Thompson, James Fox, Peter Vaughan, Paula Jacobs, Hugh Grant, Caroline Hunt.







Trama del Film: Nel 1958, quando la tenuta di Darligton Hill, viene acquistata da un ricco americano, il maggiordomo Stevens, ripensa alla storia della casa dove ha servito per quarantanni..

Il tocco del male (drammatico, 1998, durata: 120 Min), in onda alle 21 su Iris.

Un film di Gregory Hoblit con Gabriel Casseus, Tara Carnes, Embeth Davidtz, James Gandolfini, John Goodman, Elias Koteas, Robert Joy.







Trama del Film: John Hobbes, detective molto stimato della squadra omicidi, e il suo collega Jonesy, dopo aver catturato un serial killer satanico ed aver presenziato al suo processo, assistono alla sua esecuzione. Subito dopo, però, una nuova serie di omicidi commessi con la stessa tecnica del killer mette in difficoltà i due poliziotti. Il tenente Stanton, loro superiore, pensa che questi delitti potrebbero essere opera di un imitatore ma anche di un poliziotto corrotto. Vengono alla luce prove che coinvolgono Hobbes negli omicidi. Ricercato, il detective cerca di capire che cosa sta succedendo: entra in contatto con Gretta, docente di Teologia e figlia di un poliziotto morto anni prima, che, dopo molte reticenze, rivela ad Hobbes i principi attraverso i quali le forze della luce e delle tenebre si insinuano nella vita quotidiana degli uomini, fino a condizionare i loro comportamenti: il Male passa di persona in persona, creando continui sospetti e mettendo l'uno contro l'altro.

Altri film in onda questa sera:



Bagnomaria (commedia), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Tamburi lontani (avventura), in onda alle 21.15 su Spike

Inga Lindstrom - Una scintilla d'amore (sentimentale), in onda alle 21.10 su La5

Il castello (azione), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Le malizie di Venere (erotico), in onda alle 21.15 su Cielo