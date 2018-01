Stasera in TV: Film di Oggi Sabato 13 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Mister Felicità, L'era glaciale, The Impossible, Phenomenon, Mio cugino Vincenzo, La promessa, Spiriti nelle tenebre, World Invasion.

Mister Felicità (commedia, 2017, durata: 90 Min), in onda alle 21.25 su Rai1.

Un film di Alessandro Siani con Alessandro Siani, Diego Abatantuono, Carla Signoris, Elena Cucci, Cristiana Dell'Anna, Yari Gugliucci.









Trama del Film: Martino è un giovane napoletano indolente e disilluso, che vive in svizzera dalla sorella Caterina. Un imprevisto costringe all'immobilità la giovane sorella che ha bisogno di costose cure. A Martino non resta che lavorare al posto di Caterina come uomo delle pulizie presso il dottor Dott. Guglielmo Gioia, un mental coach specializzato nello spronare le persone attraverso il pensiero positivo e l'azione. Durante un'assenza del Dottor Gioia, Martino ne approfitta per fingersi il suo assistente. Uno dei suoi primi pazienti sarà la famosissima campionessa di pattinaggio Arianna Croft che, dopo una brutta caduta sul ghiaccio, ha perso completamente fiducia in se stessa e amore per il proprio sport. I campionati europei di pattinaggio, però, sono alle porte: ce la farà Martino, nell'insolito ruolo di Mister Felicità, tra equivoci e rivelazioni inaspettate, a far tornare Arianna la campionessa che era?

L'era glaciale (animazione, 2002, durata: 151 Min), in onda alle 21.10 su Italia 1.

Un film di Chris Wedge, Carlos Saldanha con le voci italiane di Leo Gullotta, Claudio Bisio, Pino Insegno, Ennio Coltorti.







Trama del Film: L'era Glaciale è una commedia ampia, basata sui personaggi, che ci porta indietro nel tempo di ventimila anni, in un mondo meraviglioso abitato da creature grandi e maestose. E' la storia di quattro personaggi disfunzionali: Manny, un acerbo e lanuginoso mammuth, Sid, un irriverente e forastico bradipo, e Diego, una scaltra tigre dai denti a sciabola. Questo improbabile trio è costretto a collaborare per riportare un cucciolo d'uomo alla sua famiglia. Quel che il mammuth e il bradipo non sanno, è che la tigre li sta conducendo ad una trappola, che potrebbe rivelarsi per loro letale. Mentre i tre s'avventurano nel paesaggio immenso e coperto dai ghiacci, un'altra creatura, uno scoiattolo preistorico di nome Scrat, sta disperatamente cercando di portare a termine la sua missione di vita - seppellire una ghianda - una missione che, questa pure, innescherà una serie di calamità. Al primo incontro, Manny usa tutto il suo sarcasmo per proteggere se stesso e i propri sentimenti. Ma il viaggio di Manny nel film gli consentirà infine di abbracciare quel mondo cui ha voltato le spalle. Sid è un bradipo dalla lingua svelta e dall'incendere lento, che cerca sempre di vivere a sbafo. Soprattutto, è bravissimo nel cacciarsi nei guai. Gli va bene di imbattersi in Manny, che senza volerlo gli salva la pelle. Incapace di scrollarsi di dosso questo nuovo bagaglio, Manny diventa suo malgrado il "protettore" di Sid, e si ritrova impelagato ad aiutare Sid a riportare il cucciolo d'uomo che si è smarrito alla sua famiglia.

The Impossible (drammatico, 2012, durata: 107 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Juan Antonio Bayona con Ewan McGregor, Naomi Watts, Geraldine Chaplin, Marta Etura, Tom Holland.









Trama del Film: Maria, Henry e i loro tre figli cominciano le vacanze invernali in Thailandia, per trascorrere alcuni giorni in un paradiso tropicale. Ma la mattina del 26 dicembre, mentre la famiglia si rilassa in piscina dopo una notte trascorsa a festeggiare il Natale, un terrificante boato si solleva dal centro della terra e un'enorme parete di acqua nera si scaglia contro l'hotel. E' uno tsunami, che travolge edifici e persone, distruggendo tutto ciò che incontra e mietendo migliaia di vittime…

Phenomenon (drammatico, 1996, durata: 123 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Un film di Jon Turteltaub con John Travolta, Kyra Sedgwick, Forest Whitaker, Robert Duvall, Jeffrey DeMunn, Richard Kiley, Brent Spiner.







Trama del Film: Ad Harmon, una tranquilla cittadina della California, in una modesta ma linda casetta, circondata da un piccolo orto, vive George Malley, meccanico d'automobili. Nella cittadina si conoscono tutti: il bar è il punto d'incontro per le quotidiane chiacchiere, per la partita a carte, per tessere e rinsaldare amicizie. Attualmente, George, terminato il lavoro, si reca da Lace Pennamin, una giovane artigiana che si guadagna da vivere fabbricando sedie: costei, abbandonata dal marito, è decisa a non farsi più coinvolgere sentimentalmente; vive con i suoi due figli e vuole dedicarsi solo a loro. Il giorno del suo trentasettesimo compleanno George lo festeggia al bar, con tutti gli amici, ma durante la festa un evento improvviso lo scuote e lo getta a terra.L'evento misterioso lascia tracce nel suo animo: George scopre in sé qualità straordinarie e le mette a profitto.

Mio cugino Vincenzo (commedia, 1992, durata: 115 Min), in onda alle 21.10 su Cine Sony.

Un film di Jonathan Lynn con Joe Pesci, Ralph Macchio, Marisa Tomei, Mitchell Whitfield, Fred Gwynne, Bruce McGill, Austin Pendleton.







Trama del Film: Prima di arrivare alla cassa di un supermercato, dove si è fermato per acquisti con l'amico Stan Rothenstein, un ragazzo - Bill Gambini - ha la cattiva idea di cacciarsi in tasca una scatoletta di tonno. Pochi minuti dopo, su di una strada in Alabama, la polizia ferma, armi alla mano, i due amici: nel supermercato una coppia di giovani ha derubato e ucciso il cassiere, ed ora Bill e Stan vengono indiziati per il delitto. La madre di Bill spedisce loro il cugino Vincenzo Gambini, che è avvocato (ma non ha mai superato gli esami di procuratore). Vincenzo però (per tutti è Vinny) non si perde d'animo anche se ha da fare con un giudice pignolo, che tiene molto non solo al rispetto della procedura vigente in Alabama ma anche alla forma e perfino all'abbigliamento in udienza (e Vinny si presenta maluccio). Dapprima egli prende una ammenda e dovrà passare qualche giorno in prigione come i suoi clienti; poi si dà da fare, la faccia tosta non gli manca e d'altra parte lo aiuta una spavalda compagna, Mona Lisa Vito, che ha una mente assai fertile di idee...

La promessa (thriller, 1996, durata: 124 Min), in onda alle 21.25 su Nove.

Un film di Sean Penn con Jack Nicholson, Dale Dickey, Benicio Del Toro, Aaron Eckhart, Robin Wright, Mickey Rourke, Helen Mirren







Trama del Film: I colleghi hanno preparato una festa d'addio per l'ultimo giorno di lavoro dell'ispettore Jerry Black e gli hanno regalato un biglietto aereo perchè realizzi un suo vecchio sogno: andare a pesca in Messico. Ma viene ritrovato il corpo di una bambina di otto anni e sarà lui ad andare a casa della bambina a portare l'orribile notizia. "The pledge", cioè "la promessa", è quella che l'ispettore fa alla madre sconvolta: sarà capace di scovare il colpevole, costi quel che costi.

Spiriti nelle tenebre (avventura, azione 1990, durata: 138 Min), in onda alle 21.30 su LA7D.

Un film di Stephen Hopkins con Michael Douglas, Val Kilmer, Tom Wilkinson, John Kani, Bernard Hill, Emily Mortimer, Om Puri, Henry Cele.







Trama del Film: Nel 1898, John Patterson, ingegnere e progettista, viene inviato in Africa per seguire da vicino e concludere entro breve tempo la costruzione di strade e ponti di collegamento per permettere il trasporto di merci. Nella zona in cui arriva, capisce dopo qualche tempo che incombe un grave pericolo: due feroci leoni in preda ad una furia incontrollabile ogni tanto si avvicinano ai luoghi di lavoro e fanno alcune vittime. I nativi sono spaventati e ben presto si diffonde la leggenda sulla invincibilità dei due animali. Per cercare di cambiare la situazione, Patterson capisce che i leoni devono venire eliminati, ma non ha gli aiuti necessari e allora chiama in soccorso Remington, noto cacciatore di animali selvaggi. Comincia allora uno scontro basato soprattutto sulla saldezza dei nervi e sulla precisione delle mosse da affrontare.

World Invasion (fantascienza, azione 2011, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su TV8.

Un film di Jonathan Liebesman con Michelle Rodriguez, Aaron Eckhart, Bridget Moynahan, Lucas Till, Joey King, Jim Parrack, Michael Peña.









Trama del Film: Nella base militare Camp Pendleton, vicino Los Angeles, un gruppo di marines, capitanati dal Sergente Michael Nantz, è chiamato a rispondere immediatamente ad uno dei numerosi attacchi lungo la costa. Il Sergente Nantz e i suoi uomini intraprendono una feroce battaglia contro un nemico straniero, determinato ad impadronirsi delle riserve d'acqua e distruggere tutto ciò che incontra sul suo cammino.

Altri film in onda questa sera:



I 4 figli di Katie Elder (western), in onda alle 21.15 su Spike

Skin Trade: Merce umana (thriller), in onda alle 21.15 su Rete 4

Amici come noi (comico), in onda alle 21.10 su Italia 2

La nona porta in onda alle 21 su Iris.