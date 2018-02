Stasera in TV: Film di Oggi Mercoledì 21 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Inside Man, Che fine hanno fatto i Morgan?, The life of David Gale, L'ultimo re di Scozia, Air Disaster, Caos, Il giurato.

Inside Man (thriller, 2006, durata: 129 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Spike Lee con Denzel Washington, Clive Owen, Jodie Foster, Christopher Plummer, Willem Dafoe.







Trama del Film: Questa è la storia di uno scontro tra un poliziotto e un ladro. Quest'ultimo e' un rapinatore di banche che da molto tempo ha il poliziotto alle calcagna. Dopo aver tentato una rapina perfetta ad una banca, perde il controllo della situazione, e finisce con l'essere costretto a prendere un ostaggio...

Che fine hanno fatto i Morgan? (commedia, 2009, durata: 100 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Marc Lawrence (II) con Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Kim Shaw, Mary Steenburgen, Sam Elliott, Elisabeth Moss.



Che fine hanno fatto i Morgan?: Il trailer del film con H. Grant e S. Jessica Parker



Trama del film: La commedia Che fine hanno fatto i Morgan? segue le vicende di una coppia di successo di Manhattan, Meryl e Paul Morgan, le cui vite quasi perfette hanno un solo evidente difetto: un matrimonio in via di rottura. Ma il disastro della vita sentimentale è nulla in confronto a quanto dovranno affrontare: trovandosi testimoni di un omicidio, diventano bersaglio di un killer di professione. Per proteggere i testimoni, i Federali sradicano i Morgan dall’amata New York e li nascondono in una piccola cittadina del Wyoming.

The life of David Gale (drammatico, thriller, 2001, durata: 149 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Alan Parker con Kevin Spacey, Chris Warner, Kate Winslet, Gabriel Mann, Rhona Mitra, Leon Rippy, Matt Craven.







Trama del film: Texas, oggi. Mentre in carcere sta aspettando il giorno dell'esecuzione capitale, David Gale, un tempo stimato docente di filosofia e attivista di un movimento contro la pena di morte, ottiene il permesso per rilasciare un'intervista alla giornalista Bitsey. A lei Gale dice di non aver stuprato né ucciso l'amica Costance, di essere anzi vittima di un complotto per denunciare il quale ora intende raccontare come si sono svolti veramente i fatti. Torna così a qualche tempo addietro, quando la falsa accusa di una studentessa per violenza sessuale gli aveva causato la perdita sia del posto all'università sia della moglie trasferitasi in Spagna con il figlioletto.

L'ultimo re di Scozia (drammatico, 2006, durata: 120 Min), in onda alle 21.10 su Cine Sony

Un film di Kevin Macdonald con Forest Whitaker, James McAvoy, Kerry Washington, Gillian Anderson, Simon McBurney, David Oyelowo.







Trama del Film: L’attraente medico scozzese Nicholas Garrigan, fresco di laurea, vola in Uganda in cerca di avventura ed emozioni, ma anche desideroso di aiutare un paese che ha realmente bisogno delle sue competenze professionali. Poco dopo l’arrivo, Garrigan è chiamato sulla scena di un bizzarro incidente: Idi Amin, il nuovo leader del paese, ha fracassato la sua Maserati andando a sbattere contro una sventurata mucca. Prendendo coraggiosamente in mano la situazione caotica, Garrigan fa colpo su Amin con la sua sfacciata schiettezza. Amin, prova un’immediata simpatia per Garrigan e, dopo poco, gli offre l’inverosimile compito di diventare il suo medico personale. È un’offerta talmente incredibile che il dottore non può rifiutare: inizia così la sua odissea nel girone più basso di un inferno di terrore, fra i peggiori del continente africano. Sulle prime, Garrigan è sedotto dalla personalità affascinante di Amin e dai suoi piani ambiziosi per l’Uganda, per non parlare della passione del sanguinario dittatore per le auto veloci, le belle donne e le feste favolose. Con il trascorrere del tempo, spinto dal proprio desiderio di potere, Garrigan diventa confidente, consigliere e braccio destro del dittatore, ed è testimone di eventi sempre più inquietanti: rapimenti, omicidi e atrocità indicibili di cui egli stesso potrebbe essere complice.

Air Disaster (avventura, thriller, 2012, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Liz Adams con Reginald VelJohnson, Jordan Ladd, Gerald Webb, Michael Teh, Darin Cooper, Darren Anthony.



Air Disaster: Il Trailer Ufficiale del Film



Trama del film: Comunicazioni interrotte, panico ad alta quota e impatto imminente sono gli ingredienti di questo disaster movie targato Asylum. Air Disaster muove dalla violenta tempesta elettromagnetica che si abbatte sugli States, recide le comunicazioni e manda in tilt i satelliti che regolano il traffico aereo. Due velivoli in balia della tempesta sono in rotta di collisione: un volo di linea con a bordo centinaia di passeggeri terrorizzati e l'Air Force One che trasporta il Presidente degli Stati Uniti con la sua famiglia. A Bob Abbot, solerte controllore del traffico aereo, spetta il gravoso compito di scongiurare l'impatto. Scavalcando le gerarchie e ribaltando le direttive dei suoi superiori, Abbot proverà a trarre in salvo l'illustre inquilino della Casa Bianca e gli inermi passeggeri che attendono col cuore in gola e le cinture allacciate.

Caos (poliziesco, 2005, durata: 106 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Tony Giglio con Jason Statham, Ryan Phillippe, Wesley Snipes.







Trama del film: A Seattle, cinque uomini con il volto coperto fanno irruzione in una banca e prendono in ostaggio clienti e impiegati. Accerchiato dalla polizia, il capo della banda, chiede di trattare con una sola persona: l'ispettore Quentin Conners, recentemente sospeso in seguito ad un grave errore. Ma Conners accetta di riprendere servizio a malincuore, soprattutto dopo aver saputo che dovrà lavorare in squadra con il giovanissimo ispettore Dekker.

Il giurato (thriller, 1996, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Brian Gibson con Demi Moore, Alec Baldwin, Joseph Gordon-Levitt, Anne Heche, James Gandolfini, Fiona Gallagher.







Trama del film: Nel preparare la composizione della giuria per il processo al boss Louie Boffano, accusato di omicidio, l'autorità giudiziaria vi ha anche incluso una madre single, Annie Laird, che vive insieme al figlio dodicenne Oliver, scolpendo nel legno strane scatole-sorpresa. Proprio per le sue doti determinate che la mafia di New York ha deciso di plagiarla avvalendosi della collaborazione esterna di un individuo chiamato il "Maestro", esperto in mille artifizi tecnici, intelligente e piacente. Se Boffano vuole uscirne libero da ogni accusa, gli occorre in seno alla giuria un elemento persuasore e forte (un altro a lui favorevole è già stato inserito). Annie, costantemente pedinata da Eddie (l'autista del boss mafioso), accattivante quanto infaticabile, è stata a lungo studiata e valutata dal misterioso "Maestro", che comincia con l'acquistare dalla donna alcuni suoi lavori scolpiti. Presto segue il resto (pressioni psicologiche ed amorose) e infine il ricatto odioso: Oliver verrà sequestrato e ucciso se lei per Boffano dovesse votare colpevole.

Altri film in onda questa sera:

Starship Troopers - Fanteria dello Spazio (fantascienza), in onda alle 21.15 su Spike

Garage Sale Mystery: Come in un giallo (giallo) alle 21.10 su Paramount Channel