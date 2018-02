Stasera in TV: Film di Oggi Mercoledì 14 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: New York, I Love You., Piuma, Troy, Prima o poi mi sposo, Maldamore, Ex, Cinquanta sbavature di Nero, L'amore infedele - Unfaithful,

New York, I Love You (sentimentale, 2008, durata: 89 Min), in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Fatih Akin, Yvan Attal, Allen Hughes, Shunji Iwai, Jiang Wen, Scarlett Johansson, Shekhar Kapur, Joshua Marston, Mira Nair, Natalie Portman, Brett Ratner, Andrey Zvyagintsev, Randall Balsmeyer con Orlando Bloom, Kevin Bacon, Chris Cooper, John Hurt, Ethan Hawke, James Caan, Cloris Leachman, Eli Wallach, Robin Wright, Shu Qi, Drea de Matteo.



New York, I Love You: Clip Ufficiale in italiano - HD



Trama del Film: Il film, suddiviso in episodi, è incentrato sul tema dell'amore e ambientato in differenti quartieri di New York.

Piuma (drammatico, commedia, 2016, durata: 98 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di Roan Johnson con Luigi Fedele, Blu Yoshimi, Michela Cescon, Sergio Pierattini, Francesco Colella, Brando Pacitto.



Piuma: Il trailer finale del film - HD



Trama del film: E' la storia di Ferro e Cate, due ragazzi come tanti, ai giorni nostri. Una gravidanza inattesa e il mondo che inizia ad andare contromano: la famiglia (quella accogliente e "normale" del ribelle Ferro, quella sgangherata e fuori dagli schemi della più assennata Cate), la scuola (i fatidici esami di maturità), gli amici (che sì, li capiscono, ma devono partire per il viaggio organizzato dopo gli esami), il lavoro (che non c'è). Tra tentennamenti e salti nel buio, prese di responsabilità e bagni di incoscienza, i due protagonisti attraverseranno i nove mesi più emozionanti e complicati della loro vita, cercando di non perdere la loro purezza e quello sguardo poetico che li rende così speciali.

Troy (storico, azione, 2004, durata: 161 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Wolfgang Petersen con Brad Pitt, Eric Bana, Orlando Bloom, Diane Kruger, Sean Bean, Brian Cox, Peter O'Toole, Brendan Gleeson.







Trama del film: Nell'antica Grecia, la passione dei due tra i più famosi amanti della letteratura, Paride principe di Troia e Elena regina di Sparta, fece scatenare una guerra che distrusse una intera civiltà. Quando Paride porta via Elena al marito Menelao, re di Sparta, compie un affronto intollerabile verso tutta la famiglia, e quindi anche nei confronti del fratello di questi, Agamennone, il potente sovrano di Micene, il quale rapidamente chiama a raccolta tutti i regnanti della Grecia per lavare l'onta subita. In realtà Agamennone non vuole solo difendere l'onore della famiglia, ma anche soddisfare la sua enorme avidità conquistando Troia per prendere il controllo dell'Egeo e assicurarsi così la supremazia del suo già vasto impero. La città governata da Priamo e difesa dal principe Ettore è circondata da alte mura e non è mai stata espugnata. Il solo uomo che può determinare la vittoria o la sconfitta di Troia è il greco Achille, il guerriero più forte in vita all'epoca....

Prima o poi mi sposo (sentimentale, 2001, durata: 103 Min), in onda alle 21.20 su Rai2.

Un film di Adam Shankman con Jennifer Lopez, Matthew McConaughey, Bridgette Wilson-Sampras, Justin Chambers, Judy Greer.







Trama del Film: Mary Fiore è la più formidabile organizzatrice di matrimoni a San Francisco ma non ha tempo per l'amore che pure sogna. Mentre festeggia il suo accordo commerciale più remunerativo, l'organizazione del matrimonio di un magnate di Internet, viene salvata dalla collisione con un cassonetto della spazzatura da un un uomo meraviglioso con cui passa un'incantevole serata. E' pronta a ricredersi sull'amore quando scopre che è lui lo sposo delle nozze che sta organizzando. Intanto suo padre sta preparandole un matrimonio combinato con Massimo Lanzetta, appena arrivato dalla Sicilia. Mary dovrà scegliere tra ragione e sentimento.

Maldamore (commedia, 2014, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Angelo Longoni con Ambra Angiolini, Luisa Ranieri, Alessio Boni, Luca Zingaretti, Claudia Gerini, Eugenio Franceschini.



Maldamore: Il trailer del film



Trama del film: In una struttura narrativa che unisce comicità e amarezza, in un susseguirsi di accadimenti imprevisti, i personaggi di Maldamore, sono costretti a compiere un percorso che li modificherà radicalmente attraverso la scoperta delle vicende nascoste di tutti gli altri. Tutti prenderanno atto dell'esistenza di compromessi, di segreti, tradimenti e dovranno ricominciare la loro vita imparando a perdonare se stessi e gli altri. Tutti comprenderanno che l'amore è assolutamente ingovernabile e non può essere sottoposto alle ferree regole dell'intransigenza o delle convinzioni assolute.

Ex (commedia, 2009, durata: 120 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Fausto Brizzi con Claudio Bisio, Silvio Orlando, Cristiana Capotondi, Cécile Cassel, Fabio De Luigi, Alessandro Gassmann, Claudia Gerini.







Trama del film: Ex è una commedia corale con episodi intrecciati che ruotano tutti intorno all'argomento degli amori finiti. Gli ex sono come l'Araba Fenice che rinasce dalle ceneri, non muoiono mai, sono lì in agguato, pronti a cambiare la tua vita. Con alcuni il rapporto si è trasformato in odio, con altri in amicizia, con altri ,invece, l'amore è ancora vivo. Alcuni li hai persi di vista per scelta, altri per un gioco del destino, altri per sbaglio, comunque fanno parte della tua vita, se tu oggi sei così come sei, è anche per colpa o per merito dei tuoi EX.

Cinquanta sbavature di Nero (comico, 2016, durata: 92 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Michael Tiddes con Marlon Wayans, Kali Hawk, Mike Epps, Jane Seymour.



Cinquanta sbavature di Nero: Il nuovo trailer italiano del film (2) - HD



Trama del film: La commedia diretta prende di mira la trilogia erotica delle 50 sfumature, in particolare lo "scandaloso" 50 sfumature di grigio, non risparmiando però altri cult di genere come Magic Mike, Django e Nymphomaniac.

L'amore infedele - Unfaithful (drammatico, 2002, durata: 124 Min), in onda alle 21 su Iris

Un film di Adrian Lyne con Diane Lane, Richard Gere, Olivier Martinez, Erik Per Sullivan, Chad Lowe, Kate Burton, Margaret Colin.







Trama del Film: Edward e Connie Sumner sono una splendida coppia non più giovane che vive il classico sogno americano. Con un figlio di otto anni, un cane e una cameriera, conducono una vita invidiabile nei quartieri residenziali della periferia di New York. Ma anche le unioni più salde possono finire e questo matrimonio felice, messo forse già in crisi dalla routine del benessere, viene sconvolto dall'incontro fortuito e fatale tra Connie ed un estraneo nelle vie di Soho. Un incontro foriero di misteri, fascino, spontaneità e rischi, che spingerà Connie verso una relazione che si trasformerà presto in ossessione.

Altri film in onda questa sera:

Lo chiamavano Bulldozer (commedia), in onda alle 21.10 su Italia 2

Minority Report (thriller) alle 21.25 su Nove

Collision Course (drammatico) in onda alle 21.15 su Cielo