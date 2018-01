Stasera in TV: Film di Oggi Mercoledì 10 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Spy, Batman v Superman: Dawn of Justice, Salt, Un'ottima annata, Ted, Sleepers, Caccia a Ottobre Rosso, Storia di noi due.

Spy (commedia, 2009, durata: 120 Min), in onda alle 21.20 su Rai2.

Un film di Paul Feig con Melissa McCarthy, Jason Statham, Jude Law, Rose Byrne, Morena Baccarin, Allison Janney, Bobby Cannavale.









Trama del Film: Susan Cooper è una normale analista della CIA e lavora duramente dietro le missioni più pericolose condotte dall'Agenzia. Quando il suo partner è disperso e un altro agente è compromesso, si offre volontaria per infiltrarsi sotto copertura nel mondo di un commerciante di armi di contrabbando per prevenire un disastro globale.

Batman v Superman: Dawn of Justice (fantascienza, azione, 2016, durata: 151 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Zack Snyder con Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane, Laurence Fishburne, Gal Gadot, Jesse Eisenberg.









Trama del Film: Mettete contro i due più grandi eroi del mondo e l'impensabile diventa inevitabile, assumendo la forma di un vero scontro sismico: Batman, il giustiziere mascherato, cavaliere delle tenebre e Superman, l'imbattibile alieno dello spazio, chi pensate possa vincere in un simile duello?

Salt (thriller, 2010, durata: 100 Min), in onda alle 21.20 su TV8.

Un film di Phillip Noyce con Angelina Jolie, Liev Schreiber, Chiwetel Ejiofor, Andre Braugher, Yara Shahidi, Zoe Lister Jones, Gaius Charles.









Trama del Film: Per diventare agente della CIA, Evelyn Salt ha fatto giuramento sul suo onore di servire la patria. Quando un disertore la accusa di essere una spia russa sotto mentite spoglie, Evelyn dovrà dimostrare di essere fedele ai principi su cui ha giurato. Inizia così la sua fuga, forte dell'esperienza e dei contatti creati in tanti anni di lavoro come agente segreto. Dovrà dimostrarsi più furba dei suoi colleghi per evitare la cattura e proteggere il marito.

Un'ottima annata (sentimentale, 2006, durata: 118 Min), in onda alle 21.10 su La5.

Un film di Ridley Scott con Russell Crowe, Albert Finney, Freddie Highmore, Rafe Spall, Archie Panjabi, Richard Coyle, Daniel Mays.







Trama del Film: L'impegnatissimo uomo d'affari inglese Max Skinner, nell'apice del successo nella sua carriera, riceve una convocazione da un notaio provenzale che lo invita ad esaminare la situazione testamentaria del vecchio zio Henry, appena morto. Max era cresciuto con l'anziano, imparando da lui la vita e molto altro, ma tanti anni sono passati...Ora torna in Provenza e trova, oltre a tanti ricordi, persone del suo passato e nuove figure. Su tutte una figlia illegittima dello zio Henry venuta a cercare le proprie radici, ma che lui teme voglia avanzare pretese sul terreno e la vigna, e una affascinante locandiera del paese.

Ted (commedia, 2012, durata: 106 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Seth MacFarlane con Mark Wahlberg, Mila Kunis, Giovanni Ribisi, Seth MacFarlane, Laura Vandervoort, Patrick Warburton.









Trama del Film: John è un ragazzino senza amici, che nel giorno di Natale esprime il desiderio che l'orso di peluche che i suoi gli hanno regalato diventi vero. La magia avviene, e nel corso degli anni John e Ted restano inseparabili. Ma quando quest'ultimo inizia a diventare un problema nei rapporti tra John e l'amatissima fidanzata Lori, si renderà necessaria una scelta.

Sleepers (drammatico, 1996, durata: 140 Min), in onda alle 21.05 su Iris.

Un film di Barry Levinson con Kevin Bacon, Billy Crudup, Robert De Niro, Vittorio Gassman, Minnie Driver, Dustin Hoffman, Ron Eldard, Joseph Perrino, Jason Patric.







Trama del Film: Nell'estate del 1966 ad Hell's Kitchen, nell'East Side di Manhattan, quattro ragazzi - Lorenzo, soprannominato Shakes, Michael, John e Tommy - compiono una bravata ai danni di un venditore greco di hot dog causando quasi la morte di un anziano all'uscita della metropolitana. Condannati a 18 mesi da scontare in riformatorio, i ragazzi subiscono atroci violenze psichiche e fisiche da parte di alcuni agenti di custodia, tra cui spiccano il sadico Nokes e Ferguson. Una partita di rugby, vinta a sorpresa dai ragazzi, causa l'inasprirsi delle violenze delle guardie e la morte del nero Rizzi, capo carismatico dei prigionieri. Un sacerdote, padre Bobby Carrillo, in visita, tenta di dare coraggio a Leonardo, che prima di uscire viene sottoposto con i suoi amici ad un ultima atroce notte di sevizie. Dopo molti anni, nel 1981, nel pub di Hell's Kitchen, Tommy e John, divenuti gangster e killer, scoprono Nokes che sta pranzando...

Caccia a Ottobre Rosso (thriller, 1990, durata: 138 Min), in onda alle 21.10 su La7.

Un film di John McTiernan con Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, Sam Neill, James Earl Jones, Jeffrey Jones, Richard Jordan, Daniel David.







Trama del Film: Nel 1984, da una base sovietica non lontana da Murmansk parte "Ottobre Rosso", sommergibile nucleare agli ordini del Comandante Marko Alexandrovich Ramius, un lituano un po' chiuso, ma umano e rispettato da un equipaggio che è stato scelto con estrema cura. La partenza non sfugge alla Cia, che incarica uno dei propri agenti, di indagare su di una missione che appare subito misteriosa.

Storia di noi due (commedia, 1999, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su Cine Sony.

Un film di Rob Reiner con Bruce Willis, Michelle Pfeiffer, Colleen Rennison, Paul Reiser, Rita Wilson, Betty White, Red Buttons.







Trama del Film: Dopo quindici anni di matrimonio, Ben e Katie capiscono di attraversare una fase estremamente delicata del loro rapporto. Litigi, scontri, incomprensioni scandiscono i momenti della giornata in cui si ritrovano insieme. All'inizio dell'estate i due figli (Josh, dodici anni e Erin, dieci) partono per le vacanze. E' la situazione giusta per cominciare a vivere separati: lei rimane a casa, lui si trasferisce in un appartamentino. Mentre a turno lui e lei rievocano episodi del passato...

Altri film in onda questa sera:



Io ti salverò (drammatico), in onda alle 21.05 su Giallo

Un'estate ai Caraibi (commedia), in onda alle 21.15 su Rete 4

Altitude - Paura ad alta quota (azione), in onda alle 21.15 su Cielo

Gone (thriller), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Ancora 48 ore (azione), in onda alle 21.15 su Spike.