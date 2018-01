Stasera in TV: Film di Oggi Martedì 9 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'Uomo d'Acciaio, Il quiz dell'amore, Andiamo a quel paese, L'amore non ha prezzo, Marguerite, Dobbiamo Parlare, Premonition, The Punisher, Mr. Brooks.

L'Uomo d'Acciaio (fantascienza, azione, 2013, durata: 143 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Zack Snyder con Henry Cavill, Michael Shannon, Amy Adams, Kevin Costner, Diane Lane, Julia Ormond, Laurence Fishburne.









Trama del Film: Poco prima che il pianeta Krypton venga definitivamente distrutto, lo scienziato Jor-El riesce a spedire il figlio neonato Kal-El sulla Terra, suscitando le ire del Generale Zod. Sul nostro pianeta Kal-El cresce con la consapevolezza di essere diverso e di avere un giorno una missione da portare a termine. Capirà che deve salvare il genere umano poco prima dell'arrivo di Zod, che intende seminare morte e devastazione.

Il quiz dell'amore (commedia, drammatico, sentimentale, 2006, durata: 92 Min), in onda alle 21.15 su Cielo.

Un film di Tom Vaughan, con James McAvoy, Alice Eve, Rebecca Hall, Dominic Cooper, James Corden e Benedict Cumberbatch.









Trama del Film: Ambientato a metà degli anni Ottanta, in piena epoca thatcheriano, il film racconta la storia di Brian Jackson, un ragazzo proveniente dalla classe operaia dell'Essex che decide di iscriversi all'Università di Bristol, spinto da un amore incondizionato per la conoscenza. Qui stringe molte amicizie, in particolare con Rebecca, una studentessa politicamente impegnata di cui si invagisce. Ma la situazione si complica con l'entrata in scena di Alice, bella e frivola, che cerca di sedurre Brian. Memore dell'infanzia trascorsa a guardare in TV il gioco a premi "University Challenge", Brian decide di parteciparvi insieme ad Alice, Rebecca e altri compagni. Diviso in amore e determinato a realizzare il sogno della propria vita di vincere il quiz con cui è cresciuto, Brian si troverà di fronte a situazioni agrodolci e a un bivio ricorrente: per scegliere tra giusto e sbagliato conviene affidarsi al buon senso o alla conoscenza?

Andiamo a quel paese (drammatico, 2014, durata: 90 Min), in onda alle 21.10 su Canale 5.

Un film di Salvatore Ficarra, Valentino Picone con Salvatore Ficarra, Valentino Picone, Tiziana Lodato, Lily Tirinnanzi, Fatima Trotta, Franco Battiato, Nino Frassica.









Trama del Film: All'inizio di Andiamo a quel paese, il film diretto da Ficarra e Picone, Valentino e Salvo - amici di vecchia data, rimasti disoccupati - decidono di cambiare vita e trasferirsi dalla città al piccolo comune siciliano di Monteforte, paese d'origine di Valentino e della moglie di Salvo, Donatella, nella speranza di limitare le spese. L'impatto dei nuovi arrivati con la piccola realtà del paese, però, è abbastanza complicato, specie per Salvo, abituato alla vita di città. A questo si aggiunge il fatto che Salvo, con la sua famiglia, va a vivere in casa con la suocera e che il piccolo centro pare essere abitato solo da anziani. Salvo e Valentino, sempre in cerca di una soluzione per sbarcare il lunario, trovano modo di sfruttare la cosa a loro favore, trasformando la casa in una specie di ospizio improvvisato

L'amore non ha prezzo (drammatico, 2007, durata: 139 Min), in onda alle 21.10 su La5.

Un film di Neill Fearnley con Jessica Tuck, Andrew Airlie, Spencer Rochfort









Trama del Film: Nel drammatico L'amore non ha prezzo, la fortunata Tia McLealand ha un lavoro appagante, un fidanzato devoto e un bambino in arrivo. Con fatica e coraggio riesce a tenere a bada i fantasmi del passato, i traumi dell'adozione e i rimpianti per non aver conosciuto i genitori biologici, facendo però una solenne promessa a se stessa: garantire una vita agiata a suo figlio, un'infanzia serena circondato da affetto e comprensione. Durante una delle solite arrampicate, una terribile valanga travolge il fidanzato Nick portandosi dietro anche la felicità di Tia. Fedele alla promessa di diventare una madre amorevole, la donna accetta la corte del facoltoso John Bleekham, che ritiene possa essere un valido sostituto padre. Come marito invece, l'uomo è sempre più freddo e distaccato, tanto che la moglie comincia a dubitare di lui...

Marguerite (drammatico, 2015, durata: 127 Min), in onda alle 21.15 su Rai 5.

Un film di Xavier Giannoli con Catherine Frot, André Marcon, Michel Fau, Christa Theret.









Trama del Film: 1921, l'inizio dell'Epoca d'Oro degli anni Venti. Non lontano da Parigi. E' un giorno di festa al castello di Marguerite Dumont. Come ogni anno, diversi amanti della musica si riuniscono in casa della proprietaria per una grande causa. Nessuno sa molto di questa donna eccetto che è ricca e che ha dedicato tutta la sua vita alla sua passione: la musica. Marguerite canta con tutto il cuore, ma in modo terribilmente stonato. Alla stessa stregua di Castafiore, Marguerite ha vissuto la propria passione isolata in una bolla, e il pubblico ipocrita, che arriva al castello per prendersi gioco di lei, si comporta facendole credere che la diva sia lei. Quando un giovane giornalista, in modo provocatorio, decide di scrivere un articolo sulla sua ultima performance, Marguerite comincia a credere ancora di più nel suo talento. Ciò le infonde il coraggio di cui ha bisogno per perseguire il suo sogno. Nonostante la riluttanza del marito e con l'aiuto di un cantante che era stato un divo nel passato, decide di esercitarsi per esibirsi nel suo primo recital di fronte ad un pubblico di sconosciuti.

Dobbiamo Parlare (commedia, 2015, durata: 98 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Sergio Rubini con Fabrizio Bentivoglio, Maria Pia Calzone, Isabella Ragonese, Sergio Rubini.









Trama del Film: Dobbiamo parlare: è questo l'incipit più temuto nei discorsi di ogni coppia... Vanni, cinquant'anni, è uno scrittore affermato. Linda, trenta, collabora nell'ombra ai suoi romanzi. Hanno un attico in affitto, nel centro di Roma. Forti del loro amore, al matrimonio hanno preferito la convivenza. I loro migliori amici, invece, Costanza e Alfredo detto il Prof (un famoso cardiochirurgo) sono sposati, benestanti, e gestiscono il loro matrimonio come una SpA. Una sera, il Prof e Costanza irrompono in casa di Vanni e Linda. Costanza ha scoperto che Alfredo ha un’amante. Parte così una lunga fila di recriminazioni che durerà per tutta la notte, e farà emergere rancori inattesi in entrambe le coppie. Quale delle due, l'indomani mattina, in quell’attico divenuto un campo di battaglia, resterà in piedi?

Premonition (thriller, 2007, durata: 110 Min), in onda alle 21.20 su TV8.

Un film di Mennan Yapo con Sandra Bullock, Julian McMahon, Nia Long, Kate Nelligan, Amber Valletta, Peter Stormare, Shyann McClure.







Trama del Film: Linda Hanson ha una bella casa, un marito che la ama e due adorabili figlie. La sua vita è perfetta fino al giorno in cui non riceve la terribile notizia che suo marito Jim è morto in un incidente d’auto. Per lei, madre e moglie devota, è la cosa peggiore che potesse accadere. Ma ha immaginato tutto? Quando si sveglia il giorno dopo suo marito è ancora vivo.Sulle prime Linda crede che l’incidente sia stato solo un incubo. Ma poi succede ancora: alcuni giorni si sveglia e Jim è accanto a lei vivo e vegeto, mentre altri giorni si sveglia ed è vedova. Inspiegabilmente vive i giorni in maniera disordinata. La traumatizzante premonizione di Linda dà il via ad una serie di eventi ad incastro e mutevoli.

The Punisher (azione, thriller, 2011, durata: 124 Min), in onda alle 21.05 su Cine Sony.

Un film di Jonathan Hensleigh con Thomas Jane, John Travolta, Rebecca Romijn, Laura Harring, Will Patton, Samantha Mathis, Kevin Nash.







Trama del Film: Frank Castle è un uomo che ha visto la morte in faccia troppe volte nel corso della propria vita, prima come membro delle squadre d'assalto e successivamente come agente speciale dell'FBI. Dopo aver superato indicibili difficoltà, sta finalmente riuscendo a rifarsi una vita normale accanto alla moglie Maria e al figlioletto Will. Durante lo svolgimento dell'ultimo incarico prima del congedo, Castle agisce in incognito ma qualcosa va storto e un ragazzo di nome Bobby Saint rimane ucciso. La disgrazia fa entrare l'FBI nel mirino di Howard Saint, potente uomo d'affari di Tampa, e dell'affascinante moglie di questi, Livia...

Mr. Brooks (thriller, 2007, durata: 120 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Un film di John Stockwell con Kevin Costner, Demi Moore, Dane Cook, William Hurt, Marg Helgenberger, Ruben Santiago-Hudson.







Trama del film: Un filantropo con famiglia felice nasconde in realtà un alter ego serial killer. Quando vorrà dare un freno alla sua doppia personalità, deciderà di uccidere un'ultima vittima, ma purtroppo sarà sorpreso da un fotografo dilettante. La detective Tracy Atwood si occuperà del caso e metterà a repentaglio la vita apparentemente serena del sig. Brooks.

Altri film in onda questa sera:



Money train (poliziesco), in onda alle 21.15 su Spike

Sorvegliato speciale (drammatico), in onda alle 21.15 su Rete 4

Il destino di un cavaliere (avventura), in onda alle 21.30 su Nove

Killer Elite (thriller), in onda alle 21.00 su Rai 4

Il cavaliere pallido (western) alle 21.00 su Iris