Stasera in TV: Film di Oggi Martedì 20 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Gomorra, Harry Potter e l'Ordine della Fenice, Michou d'Auber, Come eravamo, Lara Croft: Tomb Raider, Special Forces - liberate l'ostaggio, Bar Sport.

Gomorra (drammatico, 2008, durata: 135 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Matteo Garrone con Salvatore Abruzzese, Simone Sacchettino, Salvatore Ruocco, Vincenzo Fabricino, Gaetano Altamura.







Trama del film: Potere, soldi e sangue. In un mondo apparentemente lontano dalla realtà, ma ben radicato nella nostra terra, questi sono i “valori” con i quali gli abitanti della provincia di Caserta, tra Aversa e Casal di Principe, devono scontrarsi ogni giorno. Quasi sempre non puoi scegliere, quasi sempre sei costretto a obbedire alle regole del Sistema, la Camorra, e solo i più fortunati possono pensare di condurre una vita “normale”. Gomorra è un viaggio nel mondo affaristico e criminale della camorra si apre e si chiude nel segno delle merci, del loro ciclo di vita. Le merci "fresche", appena nate, che sotto le forme più svariate - pezzi di plastica, abiti griffati, videogiochi, orologi - arrivano al porto di Napoli e, per essere stoccate e occultate. E le merci ormai morte che, da tutta Italia e da mezza Europa, sotto forma di scorie chimiche, morchie tossiche, fanghi, addirittura scheletri umani, vengono abusivamente "sversate" nelle campagne campane, dove avvelenano, tra gli altri, gli stessi boss che su quei terreni edificano le loro dimore fastose e assurde - dacie russe, ville hollywoodiane, cattedrali di cemento e marmi preziosi - che non servono soltanto a certificare un raggiunto potere, ma testimoniano utopie farneticanti.

Harry Potter e l'Ordine della Fenice (fantasy, 2007, durata: 138 Min), in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di David Yates con Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, Imelda Staunton, Michael Gambon, Gary Oldman.







Trama del Film: Il quinto episodio della saga campione di incassi creata da J.K. Rowling. In “Harry Potter e l'ordine della Fenice”, Harry torna a Hogwarts per il quinto anno di corso e scopre che gran parte della comunità dei maghi si rifiuta di accettare il suo incontro con il malvagio Lord Voldemort. Mentre l'autorità del preside Albus Silente viene messa in discussione dal ministero della magia Harry deve organizzarsi: con l'aiuto degli amici Hermione e Ron, organizza una riunione segreta e fonda l'Esercito di Silente, preparando così i coraggiosi giovani maghi per la battaglia che li aspetta...

Michou d'Auber (drammatico, commedia, 2006, durata: 124 Min) in onda alle 21.15 su Rai 5

Un film di Thomas Gilou con Gérard Depardieu, Nathalie Baye, Mathieu Amalric, Christian Bouillette, Samy Seghir, Mohamed Fellag.







Trama del film: Messaoud ha 9 anni. A causa della malattia della madre che non si può occupare di lui, viene dato dal padre in affido a un'altra famiglia. Siamo nel 1960, nel pieno degli eventi algerini. Gisèle, la madre affidataria, decide così di celare le origini maghrebine di Messaoud, non solo agli occhi degli abitanti del suo villaggio ma anche - e soprattutto - del marito Geroges, ex militare. Messaoud diventa così Michel, anzi Michou, ed è con questa nuova identià e circondato dall'affetto sincero di Gisèle e Georges che il bambino inizia la sua nuova vita nella Francia più profonda. Ma la bugia di Gisèle, che viene ben presto a galla, metterà in pericolo questa nuova famiglia.

Come eravamo (commedia, 1973, durata: 120 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Un film di Sydney Pollack con Barbra Streisand, Robert Redford, Bradford Dillman, Lois Chiles, Patrick O'Neal, Allyn Ann McLerie.







Trama del Film: La vicenda del film si svolge al tempo dell'ultima presidenza di Roosvelt, negli Stati Uniti. Non sono tuttavia i fatti che interessano ma la psicologia dei due protagonisti: Katie, una giovane propagandista, convinta delle sue idee politiche, all'inizio del film in favore del comunismo e alla fine contro la bomba atomica; Hubbel, un giovane americano, benestante, che si è arruolato in marina ed è uno scrittore promettente, sicuro del successo, anche per gli incoraggiamenti di Katie. I due giovani, che si sono innamorati, convivono insieme, hanno una bambina e poi... si separano, avendo riconosciuto la loro incompatibilità psicologica.

Lara Croft: Tomb Raider (azione, 2001, durata: 100 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Simon West con Angelina Jolie, Daniel Craig, Leslie Phillips, Mark Collie, Jon Voight, Chris Barrie, Richard Johnson.







Trama del film: Lara Croft è nata negli agi ed è stata educata nelle più prestigiose scuole. Viaggia nei più pericolosi e misteriosi luoghi del mondo alla ricerca di rarità, tombe nascoste e imperi dimenticati da secoli. Parla alla perfezione molte lingue, è addestrata al combattimento e deve solo assecondare il suo desiderio di avventura. Ma ora l'aspetta una sfida d'eccezione: trovare le due metà di un antico manufatto perduto nello spazio e nel tempo, possederlo significa aver poteri illimitati ma prima di arrivare a questo deve sconfiggere una potente e pericolosa società segreta. Il destino dell'umanità è nelle sue mani.

Special Forces - liberate l'ostaggio (azione, drammatico, 2011, durata: 107 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Stéphane Rybojad con Diane Kruger, Djimon Hounsou, Benoît Magimel, Denis Ménochet, Raphael Personnaz.



Special Forces - liberate l'ostaggio: Il trailer italiano del film in esclusiva



Trama del film: Afghanistan: la corrispondente di guerra Elsa Casanova viene presa in ostaggio dai talebani. Per evitare la sua imminente esecuzione, viene inviata un'unità delle forze speciali per liberarla. In alcuni dei paesaggi più mozzafiato del mondo ma ancora pieni di ostilità, si dà inizio a una ricerca incessante tra i rapitori che non hanno alcuna intenzione di lasciarsi sfuggire la loro preda e un gruppo di soldati che rischiano la vita per raggiungere il loro unico scopo: portarla a casa viva. Una donna forte, indipendente e un gruppo di uomini d'onore messi insieme e costretti ad affrontare situazioni di grande pericolo, legati indissolubilmente in modo emotivo, violento e intimo...

Bar Sport (commedia, 2011, durata: 93 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Massimo Martelli con Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Angela Finocchiaro, Antonio Catania, Bob Messini.



Bar Sport: Il trailer del film con Claudio Bisio e Giuseppe Battiston



Trama del film: Amori, sfide, cappuccini, avventure, trasferte, grappini, campioni, bambini, nonni, sesso e meringhe. Al Bar Sport. Il telefono a gettoni, il biliardo, il flipper, le foto in bianco e nero della squadra del cuore, la pesca col boero, le cartoline di tutto il mondo sullo specchio, il juke box, la bacheca con gli annunci delle trasferte, il tabellone del Totocalcio, la ricevitoria. Al Bar Sport, sempre con le porte sulla piazza principale. Più che un punto di ritrovo, un punto di riferimento, un luogo dell'anima che accomuna e fonde in un solo spazio, un universo di situazioni e personaggi che almeno una volta abbiamo incontrato o che ci piacerebbe conoscere

Altri film in onda questa sera:

Nuclear Target - The Marksman (azione), in onda alle 21.15 su Spike

La sposa sognata (commedia) alle 21.05 su Tv 2000

Il pistolero (western) in onda alle 21 su Iris