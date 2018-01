Stasera in TV: Film di Oggi Martedì 2 Gennaio

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Una notte al museo, Tristano e Isotta, I Segreti di Brokeback Mountain, Transcendence, Il ragazzo di campagna, Padri e figlie, Il mio grosso grasso matrimonio greco.

Una notte al museo (commedia, 2006, durata: 108 Min), in onda alle 21.05 su Rai2.

Un film di Shawn Levy con Ben Stiller, Carla Gugino, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs, Robin Williams, Jake Cherry.







Trama del Film: Larry Daley è il guardiano del Museo di Storia Naturale di New York, che per una semplice casualità evoca un' antica maledizione per cui tutte le creature del museo tornano in vita. Per Larry si prospetta una lunga notte di paura e disastri...

Due destini (drammatico, sentimentale, 2014, durata: 81 Min), in onda alle 21.10 su La5.

Un film di Lisa Azuelos, con Sophie Marceau, François Cluzet, Lisa Azuelos, Alexandre Astier, Niels Schneider e Arthur Benzaquen.









Trama del Film: Elsa è una scrittice, Pierre, un avocato. I due s'incrociano durante la serata di chiusura di un Salone del libro: uno scambio di sguardi, un accendino che passa di mano, delle risate forse un po' troppo nervose, il brivido di una possibile storia...Un incontro? Solo che la vita di Pierre è prima di tutto la sua famiglia: i suoi figli e Anne, sua moglie da quindici anni, quella che amerà per sempre, quella che lo amerà per sempre, nonostante la routine quotidiana e il tempo che passa, lui lo sa. Elsa, da parte sua, cerca di ricostruire poco e poco la sua vita dopo un divorzio complicato.

Tristano e Isotta (storico, 2006, durata: 125 Min), in onda alle 21.15 su Rai3.

Un film di Kevin Reynolds con James Franco, Sophia Myles, Rufus Sewell, David O'Hara, Mark Strong, Henry Cavill, Bronagh Gallagher.







Trama del Film: La leggenda medievale dell'amore tra una principessa e un guerriero, una passione che minaccia di sconvolgere la difficile pace tra Inghilterra e Irlanda. Il nobile cavaliere Tristano viene incaricato di scortare la bella figlia del re d'Irlanda, Isolde, presso il suo futuro sposo. Ma l'amore sboccia tra i due ragazzi e la già difficile e instabile pace tra Irlanda e Inghilterra viene messa seriamente in pericolo.

I Segreti di Brokeback Mountain (drammatico, 2005, durata: 134 Min), in onda alle 21.15 su Cielo.

Un film di Ang Lee con Jake Gyllenhaal, Heath Ledger, Michelle Williams, Anne Hathaway, Randy Quaid, Anna Faris, Linda Cardellini.







Trama del Film: Gli anni 60 introducono cambiamenti epocali nel costume e nella società, ma nell'impervio stato del Wyoming le cose sembrano rimaste fuori dal tempo. In questo contesto si incontrano Ennis e Jack, guardiani di greggi. Fra i due si instaura dapprima un rapporto cameratesco, che si trasforma presto in un'intimità inattesa e profonda. Alla fine dell'estate, giunge il momento di separarsi: Ennis sposa la fidanzata Alma, mentre Jack si trasferisce in Texas, dove conosce una ricca reginetta dei rodei, Lureen, e decide di sposarla. Quattro anni dopo Ennis riceve una visita improvvisa di Jack, ed è subito evidente come il tempo e la lontananza abbiano rafforzato il rapporto fra i due uomini...

Transcendence (azione, drammatico, fantascienza, 2014, durata: 119 Min), in onda alle 21.00 su Rai 4.

Un film di Wally Pfister con Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Morgan Freeman, Kate Mara, Cillian Murphy, Clifton Collins Jr.









Trama del Film: Il dottor Will Caster è il più importante ricercatore nel campo dell'intelligenza artificiale e lavora alla creazione di una macchina senziente che combini l'intelligenza collettiva di tutto ciò che è conosciuto con l'intera gamma delle emozioni umane. I suoi controversi esperimenti lo hanno reso famoso, ma lo hanno fatto diventare anche il bersaglio principale di un gruppo di terroristi contrari alla tecnologia, pronti a tutto pur di fermarlo. Ma nel loro tentativo di annientare Will, gli estremisti stessi diventano involontariamente coloro che lo spingeranno al successo - diventare parte della sua stessa trascendenza. Per sua moglie Evelyn e il suo migliore amico Max Waters , entrambi ricercatori, il problema non è se possono andare avanti. ma se sia giusto farlo. Le loro peggiori paure diventano realtà quando la sete di conoscenza di Will sembra trasformarsi in una ossessiva ricerca di potere, di cui non si conosce la fine. L'unica cosa che è terribilmente chiara è che forse non c'è modo di fermarlo.

Il ragazzo di campagna (commedia, 1984, durata: 92 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4.

Un film di Castellano, Pipolo con Donna Osterbuhr, Renato Pozzetto, Massimo Serato, Massimo Boldi, Enzo Cannavale, Renato D'Amore, Clara Colosimo.







Trama del Film: Artemio contadinotto scapolo, è svegliato dal gallo di buon mattino e inizia svogliato il solito lavoro in una campagna brulla e smisurata. Il paese - ai margini di una ferrovia secondaria - quasi non esiste e l'unico svago dei pochi paesani è assistere al passaggio del treno. Inutilmente la madre propone all'indolente e maturo "ragazzo" il matrimonio con Maria Rosa, una ragazzotta del paese sgraziata bruttina e con la faccia cosparsa di brufoli. Artemio, stufo di quelle giornate monotone decide di andare in città a cercarsi un'occupazione più gratificante. Non riuscendo nei vari goffi tentativi di impegnarsi in un qualsiasi lavoro e deluso da Angela, la disinvolta e disinibita ragazza di cui si è innamorato, torna al paese e sposa Maria Rosa, che, per l'occasione, si è perfino rimbelloccita.

Padri e figlie (drammatico, 2015, durata: 116 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Gabriele Muccino con Russell Crowe, Amanda Seyfried, Aaron Paul, Ryan Eggold, Quvenzhané Wallis, Diane Kruger, Jane Fonda.









Trama del Film: Padri e figlie è una storia d'amore tra un padre e una figlia che vivono a New York City. E' un racconto originale che si svolge su due piani paralleli ma lontani nel tempo. La trama infatti si sposta avanti e indietro tra gli anni 80, il periodo in cui Jake Davis, romanziere premio Pulitzer rimasto vedovo, lotta contro un serio disturbo mentale mentre cerca di crescere nel miglior modo possibile la figlioletta Katie di 5 anni. 25 anni dopo, Katie è una splendida ragazza che vive a Manhattan, da anni lontana dal padre, combatte ancora i demoni della sua infanzia tormentata e l'incapacità di abbandonarsi ad una storia d'amore...

Il mio grosso grasso matrimonio greco (commedia, 2002, durata: 95 Min), in onda alle 21.15 su TV8.

Un film di Joel Zwick con Nia Vardalos, John Corbett, Michael Constantine, Lainie Kazan, Bess Meisler, Andrea Martin, Louis Mandylor.







Trama del Film: Tutti quanti nella famiglia Portokalos sono preoccupati per Toula. Ancora nubile a 30 anni, lavora al Dancing Zorba, il ristorante greco di cui sono proprietari i genitori, Gus e Maria, e odora sempre di pane all'aglio. Le sue giornate sono noiose e scialbe, proprio come i suoi capelli, i suoi vestiti e il suo modo di fare. Toula subisce pazientemente tutta la disapprovazione della famiglia sulla sua triste situazione, ma rifiuta l'offerta del padre di essere spedita in Grecia per trovare marito. E' come se in realtà non volesse sposarsi e il solo pensiero fa letteralmente impazzire la famiglia, prostrata in continue genuflessioni.

Altri film in onda questa sera:



Terra lontana (avventura), in onda alle 21 su Iris

Michael (commedia), in onda alle 21.05 su Cine Sony

Ace Ventura: missione Africa (commedia), in onda alle 21.15 su Spike

L'amore ha due facce (commedia), in onda alle 21.30 su Nove

Osterman Weekend (giallo), in onda alle 21.15 su 7Gold

Una promessa è una promessa (commedia), in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Guardia, guardia scelta, brigadiere e maresciallo (commedia), in onda alle 21.15 su Rai 5