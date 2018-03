Stasera in TV: Film di Oggi Martedì 13 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Harry Potter e i doni della morte - parte 2, Aspirante vedovo, Hanna, Planet of the Apes - Il Pianeta delle Scimmie, Non essere cattivo, Mia moglie per finta, The Next Three Days, Il buongiorno del mattino.

Harry Potter e i doni della morte - parte 2 (avventura, fantasy, 2011, durata: 130 Min) in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di David Yates con Daniel Radcliffe, Emma Watson, Rupert Grint, Helena Bonham Carter, Gary Oldman, Alan Rickman, Ralph Fiennes.



Harry Potter e i doni della morte - parte 2: Il nuovo trailer italiano



Trama del film: Harry, Ron ed Hermione organizzano un furto alla Gringott, la banca dei maghi, dove è nascosto uno degli Horcrux rimasti. Benché lo recuperino sono costretti a fuggire, e lo fanno in grande stile, liberando un drago dalle segrete della banca. Ed è in groppa a lui che si dirigono ad Hogwarts, pronti a distruggere gli ultimi due Horcrux rimasti e sconfiggere definitivamente Lord Voldemort che radunerà nella scuola tutto il suo esercito scontrandosi contro gli studenti e l'Ordine della Fenice. La battaglia finale ha così inizio, portando con se i caduti e le straordinarie rivelazioni conclusive.

Aspirante vedovo (commedia, 2013, durata: 84 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Massimo Venier con Fabio De Luigi, Luciana Littizzetto, Ale, Francesco Brandi, Roberto Citran, Bebo Storti.



Aspirante vedovo: Il trailer del film in HD



Trama del film: Alberto Nardi si dà arie da imprenditore giovane e dinamico ma per adesso è riuscito solo a collezionare un fallimento dopo l’altro. L’unico suo vero affare, sulla carta, è stato quello di sposare Susanna Almiraghi, grande industriale del Nord, una della donne più ricche e potenti del paese. Susanna, però, non ne può più di quel marito cialtrone e inconcludente e ha deciso di lasciarlo affogare nei suoi debiti. Per Alberto è la fine, ma il destino sembra volergli dare una mano: Susanna rimane vittima di un incidente aereo. Di colpo Alberto si ritrova miliardario, l’impero di sua moglie adesso è suo e già si atteggia a grande capitano d’industria. Purtroppo per lui il sogno dura poco: Susanna su quell’aereo non è mai salita, nel giro di ventiquattrore l’equivoco si risolve ed eccola di nuovo in sella, più dura e risoluta di prima mentre Alberto torna ad essere solo e soltanto il marito dell’Almiraghi. Ma quelle poche ore hanno lasciato il segno, Alberto ci ha preso gusto e inizia a pensare al modo per liberar i di sua moglie e tornare a recitare il ruolo a lui più congeniale: Aspirante vedovo.

Hanna (thriller, azione, 2011, durata: 102 Min), in onda alle 21.20 su Cielo

Un film di Joe Wright con Saoirse Ronan, Eric Bana, Cate Blanchett, Niels Arestrup, Jason Flemyng, Tom Hollander.



Hanna: Il trailer italiano del film



Trama del Film: Hanna è solo un'adolescente, ma ha la forza, le energie e le capacità di un soldato. E' stata cresciuta così dal padre, un ex agente della CIA, nei luoghi più estremi della Svezia. Vivendo come nessun altra coetanea, la sua educazione e il suo addestramento sono stati una cosa sola, mirati al trasformarla in un'assassina perfetta. Mandata in missione dal padre, Hanna dovrà attraversare l'Europa come una fuggiasca, cercando di seminare degli agenti speciali messi sulle sue tracce da un'altra agente CIA senza scrupoli e dal passato misterioso. Avvicinandosi al suo obiettivo, Hanna dovrà fronteggiare delle rivelazioni sulla sua vita e delle domande inaspettate sulla sua umanità.

Planet of the Apes - Il Pianeta delle Scimmie (fantascienza, 2001, durata: 97 Min) in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Tim Burton con Mark Wahlberg, Tim Roth, Helena Bonham Carter, Michael Clarke Duncan, Paul Giamatti, Estella Warren.







Trama del film: Un pilota compie un atterraggio di emergenza su uno strano pianeta, e si trova immerso in un luogo brutale e primordiale, dove a comandare sono le scimmie, mentre gli esseri umani sono perseguitati e ridotti in schiavitù dai tirannici primati.

Non essere cattivo (drammatico, 2015, durata: 100 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di Claudio Caligari con Luca Marinelli, Alessandro Borghi, Silvia D'amico, Roberta Mattei, Alessandro Bernardini, Valentino Campitelli



Non essere cattivo: Il trailer ufficiale del film - HD



Trama del Film: 1995, Ostia. Vittorio e Cesare hanno poco più di vent'anni e non sono solo amici da sempre: sono "fratelli di vita". Una vita di eccessi: notti in discoteca, macchine potenti, alcool, droghe sintetiche e spaccio di cocaina. Vivono in simbiosi ma hanno anime diverse, entrambi alla ricerca di una loro affermazione. L'iniziazione all'esistenza per loro ha un costo altissimo e Vittorio col tempo inizia a desiderare una vita diversa: incontra Linda e per salvarsi prende le distanze da Cesare, che invece sprofonda inesorabilmente. Si ritrovano qualche tempo dopo e Vittorio cerca di coinvolgere l'amico nel lavoro. Cesare, dopo qualche resistenza, accetta: sembra finalmente intenzionato a cambiare vita, frequenta Viviana (una ex di Vittorio) e sogna di costruire una famiglia insieme a lei. Ancora una volta però il richiamo della strada avrà la meglio sui suoi propositi...

Mia moglie per finta (commedia, 2011, durata: 116 Min), in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Dennis Dugan con Jennifer Aniston, Adam Sandler, Nicole Kidman, Jessica Andres, Bailee Madison, Nick Swardson.



Mia moglie per finta: Il trailer del film con Jennifer Aniston e Adam Sandler



Trama del film: Per anni Patrick ha finto di essere sposato per non impegnarsi con le donne. Un giorno finalmente incontra la ragazza dei suoi sogni e si toglie la fede ma, quando lei nota il segno dell'abbronzatura che gli è rimasto sul dito, vuole incontrare l'ex moglie prima di andare avanti nella relazione. Chi lo conosce meglio della sua assistente Katherine per impersonare il ruolo di moglie?

The Next Three Days (drammatico, thriller, 2010, durata: 122 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Paul Haggis con Russell Crowe, Elizabeth Banks, Ty Simpkins, Olivia Wilde, Brian Dennehy, Jonathan Tucker, RZA, Liam Neeson.



The Next Three Days: Il trailer del film di Paul Haggis con Russell Crowe



Trama del film: La vita di John Brennan sembra perfetta fino a quando sua moglie, Lara, viene arrestata e condannata per un omicidio che sostiene di non aver commesso. A tre anni dalla condanna, John continua a battersi per tenere unita la famiglia, a crescere il loro unico figlio, Luke e a svolgere il suo lavoro di insegnante in un college pubblico, tentando sempre di dimostrare l'innocenza della moglie con ogni mezzo a disposizione. Quando la Corte Suprema respinge il loro ultimo appello, Lara tenta il suicidio e John decide che è rimasta solamente una soluzione possibile: organizzare l'evasione della moglie dalla prigione.

Il buongiorno del mattino (commedia, 2010, durata: 102 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Roger Michell con Harrison Ford, Diane Keaton, Rachel McAdams, Patrick Wilson, 50 Cent, Jeff Goldblum, Liam Ferguson.



Il buongiorno del mattino: Il trailer del film



Trama del film: La produttrice di piccoli telegiornali locali Becky Fuller sta finalmente per realizzare il suo sogno: un lavoro nella grande città, assumendo le redini del programma d'informazione nazionale mattutino "Daybreak", a New York. Ma già dal primo giorno il sogno minaccia di trasformarsi in un incubo. La giovane Becky possiede il coraggio, la determinazione e le capacità per arrivare al successo ma tra lei e la sua ascesa si contrappone un grande ostacolo: il leggendario Mike Pomeroy, l'eccentrico, presuntuoso e per nulla collaborativo conduttore del programma che rischia di diventare la sua maledizione o la sua unica speranza di capovolgere il destino del TG del mattino meno seguito d'America.

Altri film in onda questa sera:

La mia spia di mezzanotte (commedia), in onda alle 21.05 su Tv 2000

Two Lovers (drammatico) in onda alle 21.15 su Rai 5

È una sporca faccenda, tenente Parker! (poliziesco) in onda alle 21 su Iris

Blown Away - Follia esplosiva (azione) in onda alle 21.15 su Spike