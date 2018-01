Stasera in TV: Film di Oggi Lunedì 8 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Bastardi senza gloria, Eyes Wide Shut, Quo Vado?, Battleship, The Signal, Amistad, Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato, La custode di mia sorella.

Bastardi senza gloria (guerra, azione, 2009, durata: 116 Min), in onda alle 21.15 su Italia 1.

Un film di Quentin Tarantino con Brad Pitt, Diane Kruger, Mélanie Laurent, Christoph Waltz, Eli Roth, Michael Fassbender, Julie Dreyfus.







Trama del Film: Nella Francia occupata dai nazisti, Shosanna Dreyfus assiste all’uccisione di tutta la sua famiglia per mano del colonnello nazista Hans Landa. Shosanna risce a sfuggire miracolosamente alla morte e si rifugia a Parigi, dove assume una nuova identità e diviene proprietaria di una sala cinematografica. Altrove in Europa, il tenente Aldo Raine mette assieme una squadra speciale di soldati ebrei : noti come "The Basterds", i soldati vengono incaricati dai loro superiori di agire come cani sciolti sul territorio uccidendo ogni soldato tedesco che incontrano e prendendogli lo scalpo. La squadra di Raine di troverà a collaborare con l'attrice tedesca Bridget Von Hammersmark, una spia degli Alleati, in una missione che mira ad eliminare i leader del Terzo Reich.

Eyes Wide Shut (drammatico, 1999, durata: 159 Min), in onda alle 21 su Iris.

Un film di Stanley Kubrick con Tom Cruise, Nicole Kidman, Sydney Pollack, Todd Field, Sky Dumont, Louise J. Taylor, Marie Richardson.







Trama del Film: La storia di gelosia e ossessione sessuale di una coppia felicemente sposata è alla base del'lultimo capolavoro del leggendario regista Stanley Kubrick. In questo thriller ricco di suspence, Tom Cruisee Nicole Kidman interpretano una coppia di professionisti che si avventurano in un viaggio psicologico allinterno delle loro stesse identità.

Quo Vado? (commedia, 2016, durata: 85 Min), in onda alle 21.10 su Canale 5.

Un film di Gennaro Nunziante con Checco Zalone, Eleonora Giovanardi, Sonia Bergamasco, Maurizio Micheli, Ludovica Modugno.









Trama del Film: Quo vado? racconta la storia di Checco, un ragazzo che ha realizzato tutti i sogni della sua vita. Voleva vivere con i suoi genitori evitando così una costosa indipendenza e c'è riuscito, voleva essere eternamente fidanzato senza mai affrontare le responsabilità di un matrimonio con relativi figli e ce l'ha fatta, ma soprattutto, sognava da sempre un lavoro sicuro ed è riuscito a ottenere il massimo: un posto fisso nell'ufficio provinciale caccia e pesca. Con questa meravigliosa leggerezza Checco affronta una vita che fa invidia a tutti. Un giorno però tutto cambia...

Battleship (azione, fantascienza, 2012, durata: 130 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Peter Berg con Liam Neeson, Taylor Kitsch, Alexander Skarsgård, Brooklyn Decker, Rihanna, Jesse Plemons, Peter MacNicol.









Trama del Film: Ispirato al famoso gioco da tavolo della Hasbro, Battleship, diventa un kolossal action diretto da Peter Berg, che amplifica la battaglia portandola in mezzo al mare e sulle isole Hawaii, contro un attacco alieno di devastante portata. A difendere il mondo, le flotte internazionali della marina militare, riunite nel pacifico per la consueta esercitazione annuale. Sarà la squadra di marines guidata dal testardo e difficile comandante Alex Hopper a bordo della nave da guerra John Paul Jones a tentare l'impossibile per distruggere gli indesiderati ospiti, dotati di armi e tecnologia mai viste prima.

The Signal (fantascienza, 2014, durata: 95 Min), in onda alle 21 su Rai 4.

Un film di William Eubank con Laurence Fishburne, Brenton Thwaites, Olivia Cooke, Sarah Clarke, Lin Shaye, Beau Knapp.









Trama del Film: Tre studenti di college in viaggio attraverso il sud-ovest degli Stati Uniti sono costretti ad una deviazione per andare sulle tracce di un misterioso e geniale hacker che è entrato nei sistemi del MIT ed ha evidenzato falle nel sistema di sicurezza. Nella loro ricerca, i tre amici finiscono in un'area strana e isolata del Nevada, dove all'improvviso tutto diventa scuro. Quando uno di loro, Nic, riprende conoscenza, si ritrova dentro un incubo ad occhi aperti...

Amistad (drammatico, 1997, durata: 116 Min), in onda alle 21.10 su La7.

Un film di Steven Spielberg con Morgan Freeman, Nigel Hawthorne, Anthony Hopkins, Djimon Hounsou, Matthew McConaughey, David Paymer.







Trama del Film: Nell'estate del 1839, in una notte di tempesta, nel mare a largo di Cuba 53 schiavi africani imbarcati sulla nave spagnola "la Amistad" riescono a liberarsi e, guidati da Cinque, assumono il comando con l'intenzione di fare rotta verso l'Africa. Non essendo tuttavia esperti navigatori, si affidano ai due componenti dell'equipaggio sopravvissuti e restano vittime di un inganno. Dopo due mesi, una nave americana li cattura al largo del Connecticut, quindi gli africani vengono incarcerati e processati per l'assassinio dell'equipaggio spagnolo. Il processo comincia in sordina, gli abolizionisti Theodore Joadson e Lewis Tappan affidano la difesa degli schiavi al giovane avvocato Roger Baldwin. A poco a poco però, il caso, nel quale entra in gioco il problema della schiavitù, diventa il simbolo della divisione della Nazione.

Lo Hobbit: Un viaggio inaspettato (fantasy, avventura, 2012, durata: 166 Min), in onda alle 21.15 su TV8.

Un film di Peter Jackson con Martin Freeman, Cate Blanchett, Elijah Wood, Lee Pace, Andy Serkis, Orlando Bloom, Ian McKellen.









Trama del Film: La storia racconta il viaggio del protagonista Bilbo Baggins, coinvolto in un'epica ricerca per reclamare il Regno Nanico di Erebor governato dal terribile drago Smaug. Avvicinato dal mago Gandalf il Grigio, Bilbo si ritrova al seguito di tredici nani capeggiati dal leggendario guerriero Thorin Oakenshield. Il viaggio li conduce per terre piene di pericoli e avventure, abitate da Goblin e Orchi e implacabili Wargs. La loro meta principale è raggiungere l'Est e le aride Montagne Nebbiose, ma prima dovranno sottrarsi ai tunnel dei Goblin, dove Bilbo incontra una creatura che gli cambierà la vita per sempre... Gollum. Qui, da solo con Gollum, sulle rive del lago seminterrato, l'ignaro Bilbo Baggins non solo si scoprirà così ingenuo e coraggioso al punto da sorprendere persino se stesso, ma riuscirà a impossessarsi del “prezioso” anello di Gollum che possiede qualità inaspettate ed utili... un semplice anello d'oro, legato alle sorti della Terra di Mezzo in modo così stretto che Bilbo non può neanche immaginare.

La custode di mia sorella (drammatico, 2009, durata: 109 Min), in onda alle 21.10 su La5.

Un film di Nick Cassavetes con Cameron Diaz, Alec Baldwin, Joan Cusack, Abigail Breslin, Jason Patric, Thomas Dekker, Sofia Vassilieva.







Trama del Film: Una ex avvocato torna ad esercitare la professione per difendere sé stessa e il marito. La coppia è stata infatti citata in giudizio dalla figlia tredicenne che vuole ottenere l'emancipazione. La ragazzina accusa i genitori di averla concepita con il solo scopo di avere un donatore di midollo compatibile con l'altra figlia malata di cancro.

Altri film in onda questa sera:



Nella morsa del ragno (thriller), in onda alle 21.15 su Rete 4

Shaolin Soccer (azione), in onda alle 21.15 su Spike

Laurel Canyon - dritto in fondo al cuore (drammatico), in onda alle 21.15 su Cielo

La Legge del Signore (drammatico), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Stealth - Arma suprema (fantascienza), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Piccolo, grande Aaron (drammatico) in onda alle 21.05 su Tv 2000 .

Il volo della Fenice - Flight of the Phoenix (avventura) alle 21.10 su Cine Sony.