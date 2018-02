Stasera in TV: Film di Oggi Lunedì 19 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: La grande bellezza, Edward mani di forbice, L'amore bugiardo - Gone Girl, Safe, Io ti troverò, Il 13° guerriero, Come ammazzare il capo ...e vivere felici.

La grande bellezza (drammatico, 2013, durata: 142 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Paolo Sorrentino con Toni Servillo, Carlo Verdone, Sabrina Ferilli, Roberto Herlitzka, Isabella Ferrari, Giorgio Pasotti.



La grande bellezza: Il trailer ufficiale del film di Paolo Sorrentino



Trama del film: Il nuovo film di Paolo Sorrentino, interpretato da un cast di grandi attori italiani. Roma si offre indifferente e seducente agli occhi meravigliati dei turisti, è estate e la città splende di una bellezza inafferrabile e definitiva. Jep Gambardella ha sessantacinque anni e la sua persona sprigiona un fascino che il tempo non ha potuto scalfire. È un giornalista affermato che si muove tra cultura alta e mondanità in una Roma che non smette di essere un santuario di meraviglia e grandezza.

Edward mani di forbice (fantasy, 1990, durata: 103 Min), in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Tim Burton con Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall, Vincent Price, Kathy Baker, Robert Oliveri.



Edward mani di forbice: Il trailer italiano del film di Tim Burton



Trama del Film: Peggy Boggs, rappresentante di cosmetici in cerca di clienti, si reca nel sinistro castello in stile gotico situato ai margini del centro residenziale in cui vive, e vi trova uno strano giovane, pallido e spaurito, che al posto delle mani ha delle cesoie. Questi vive solo, dopo la morte improvvisa del suo inventore-padre, avvenuta prima che potesse applicargli le mani e la sua imperfezione gli causa gravi difficoltà. Peggy, impietosita, lo porta nella sua casa, per farlo vivere con la sua famiglia, composta dal marito Bill, dal figlio adolescente Kevin, e dalla figlia Kim. Lo strano ospite desta subito la curlosità delle pettegole amiche di Peggy, che se lo disputano, attratte morbosamente dalla sua "diversità", e entusiaste dei mirabili lavori che Edward è capace di fare con le sue forbici: tagliare gli alberi e i cespugli in originali forme di creature umane o di animali, tosare i cani e realizzare per le signore eleganti pettinature.

L'amore bugiardo - Gone Girl (drammatico, thriller, 2014, durata: 149 Min) in onda alle 21.25 su TV8

Un film di David Fincher con Ben Affleck, Rosamund Pike, Missi Pyle, Neil Patrick Harris, Tyler Perry, Kim Dickens, Casey Wilson.



L'amore bugiardo - Gone Girl: Il nuovo trailer italiano del film - HD



Trama del film: Tratto dal bestseller di Gillian Flynn, il thriller vede protagonista Nick Dunne un uomo che decide di tornare nella sua città natale per aprire un bar. Poco dopo, nel giorno del quinto anniversario del loro matrimonio, sua moglie scompare misteriosamente e Nick diventa il sospettato numero uno della sua sparizione.

Safe (azione, 2012, durata: 94 Min), in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Boaz Yakin con Jason Statham, Anson Mount, Chris Sarandon, Reggie Lee, James Hong.







Trama del Film: Luke Wright è un combattente di second’ordine che lotta nel circuito delle mixed martial arts, che vive una monotona routine di incontri senza stimoli o speranze. Ma le cose cambiano quando fa saltare il risultato di un match combinato. La mafia russa, per farne un esempio, uccide tutta la sua famiglia e lo esclude da ogni circuito di combattimento, facendone un barbone che vaga per le strade di New York tormentato dal senso di colpa e dalla paranoia di essere costantemente sotto controllo, e dalla consapevolezza che chiunque diventi per lui una persona cara è destinato a morire. Quando però si trova di fronte l’assassino della moglie che tormenta una ragazzina cinese di 12 anni, Mei, Luke non esita a intervenire, prendendo così parte ad una guerra più grande di lui. Mei, infatti, non è una ragazzina qualsiasi, ma un genio della matematica che le Triadi hanno utilizzato per memorizzare dei codici numerici per cui sia loro che i loro rivali russi, e persino la polizia, sono disposti a uccidere. Rendendosi conto di essere l’unico di cui Mei si può fidare, Luke dovrà combattere duramente per salvare la vita di una giovane innocente e per riscattare la sua stessa esistenza.

Io ti troverò (drammatico, thriller, 2016, durata: 112 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Zack Whedon con Aaron Paul, Annabelle Wallis, Enver Gjokaj, Garret Dillahunt, Jordana Largy, Zachary Knighton.



Io ti troverò: Il Trailer Ufficiale del Film - HD



Trama del film: Claire e David sembrano una coppia perfetta. I due vivono un'intensa storia d'amore finché un giorno Claire scompare improvvisamente, senza lasciare tracce. David parte alla sua ricerca. Le sue indagini lo portano a scoprire, poco a poco, che la ragazza non è quello che pretendeva di essere. Continuando a frugare nel passato oscuro della sua fidanzata finisce per attirare l'attenzione di persone poco raccomandabili, mettendo in pericolo la sua stessa vita.

Il 13° guerriero (avventura, 1999, durata: 102 Min) in onda alle 21.15 su Rai 3

Un film di John McTiernan con Antonio Banderas, Vladimir Kulich, Dennis Storhoi, Daniel Southern, Neil Maffin, John DeSanti.







Trama del film: Alle soglie dell'anno Mille, nella raffinata Baghdad, il giovane Ahmed Ibn Fahdlan vive in una posizione sociale di alto rango, ma questi privilegi finiscono quando viene scoperta la sua relazione proibita con una donna. Per punizione viene inviato come ambasciatore in una terra lontana. Mentre è in viaggio con il consigliere e servitore Melchisidek, la carovana si imbatte in un manipolo di guerrieri vichinghi. I due gruppi cercano di fare conoscenza. Melchisidek traduce frasi e parole ma non riesce a far cambiare idea a Ibn: per lui, quei vichinghi sono zotici e non vale perdere tempo ad ascoltare i loro racconti sulle misteriose e terrificanti creature che affliggerebbero il loro paese. Ibn quindi vorrebbe ripartire, quando interviene all'improvviso una vecchia indovina che lancia un ammonimento: tredici guerrieri dovranno essere utilizzati per sconfiggere il nemico che perseguita il popolo vichingo, ma il tredicesimo dovrà essere uno straniero di stirpe diversa.

Come ammazzare il capo ...e vivere felici (commedia, 2011, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Seth Gordon con Jason Bateman, Charlie Day, Jason Sudeikis, Jennifer Aniston, Colin Farrell, Jamie Foxx, Kevin Spacey.



Come ammazzare il capo ...e vivere felici: Il trailer italiano del film



Trama del film: Tre amici per la pelle, frustrati nel lavoro, giungono alla conclusione che l'unica soluzione ai loro problemi è uccidere i rispettivi capi. Ovviamente ognuno di loro ucciderà il capo di un altro.

Altri film in onda questa sera:

Ace Ventura: missione Africa (comico), in onda alle 21.30 su Nove

Terremoto nel Bronx (commedia) alle 21.15 su Spike

Poliziotto superpiù (avventura) in onda alle 21.15 su Rete 4

El Condor (avventura) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Elysium (fantascienza) in onda alle 21 su Rai 4