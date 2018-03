Stasera in TV: Film di Oggi Lunedì 12 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'ultimo lupo, Full Metal Jacket, The Island, Il Dittatore, Il codice Da Vinci, Red 2, L'uomo bicentenario, Zohan.

L'ultimo lupo (drammatico, avventura, 2015, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su Rai3

Un film di Jean-Jacques Annaud con Feng Shaofeng, Shawn Dou, Ankhanyam Racchaam, Yin Zhusheng.



L'ultimo lupo: Il trailer italiano - HD



Trama del film: Chen Zhen, un giovane studente di Pechino, viene inviato nelle zone interne della Mongolia per insegnare a una tribù nomade di pastori. A contatto con una realtà diversa dalla sua, Chen scopre di esser lui quello che ha molto da imparare: sulla comunità, sulla libertà, ma, specialmente, sul lupo, la creatura più riverita delle steppe.Sedotto dal legame che i patori hanno con il lupo e affascinato dall'astuzia e dalla forza dell'animale, Chen un giorno trova un cucciolo e deciderà di addomesticarlo. Il forte rapporto che si crea tra i due sarà minacciato dalla decisione di un ufficiale del governo di eliminare a qualunque costo tutti i lupi della regione.

Full Metal Jacket (guerra, 1987, durata: 116 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Stanley Kubrick con Matthew Modine, Adam Baldwin, Vincent D'Onofrio, R. Lee Ermey, Dorian Harewood.



Full Metal Jacket: Il trailer italiano del film di Stanley Kubrick



Trama del film: Un gruppo di marines americani, reclute normali presto trasformate in macchine per uccidere dall'intenso e implacabile addestramento del feroce sergente Hartman, parte per il Vietnam e sperimenta nella cruda offensiva del Tet, che ha per teatro la città vietnamita di Hue, gli orrori di una guerra micidiale per entrambi gli schieramenti, da cui i superstiti non usciranno vincitori, né vinti, ma disumani e cinici professionisti di morte.

The Island (azione, thriller, fantascienza, 2005, durata: 127 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Michael Bay con Ewan McGregor, Scarlett Johansson, Djimon Hounsou, Steve Buscemi, Sean Bean, Michael Clarke.



The Island: il trailer del film



Trama del Film: Siamo nell'anno 2019. Lincoln 6 Echo e la sua amica Jordan 2 Delta sono tra le centinaia di abitanti di un gigantesco complesso chiuso, totalmente asettico, ma considerato come un luogo idilliaco. A detta del Dottor Merrick e ai suoi agenti, una terribile contaminazione avrebbe devastato la Terra pochi anni prima. Fortunatamente, dei sopravvissuti sono regolarmente ritrovati e portati nel complesso il cui scopo è proteggere i residenti dalla contaminazione esterna. La loro vita quotidiana è inquadrata e costantemente sotto stretta sorveglianza. L'unica luce in questo triste universo sterile e totalitario, è la speranza che ognuno pone nella "Lotteria", un generatore casuale di numeri che regolarmente alcuni nomi. I fortunati vincitori guadagnano il privilegio di lasciare il complesso per trasferirsi su "L'isola", considerato l'unico territorio ad essere sfuggito alla contaminazione, allo scopo di diventare gli Adamo ed Eva di una nuova umanità.

Il Dittatore (commedia, 2012, durata: 83 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Larry Charles con Sacha Baron Cohen, Ben Kingsley, Anna Faris, Fred Melamed, Jason Mantzoukas, Rock Kohli.



Il Dittatore: Il nuovo trailer italiano del film con Sacha Baron Cohen



Trama del film: Il Dittatore è liberamente ispirato al romanzo best seller Zabibah and The King di Saddam Hussein. Il film racconta l’eroica storia di un dittatore che ha rischiato la sua vita per fare in modo che la democrazia non prenda piede nel Paese che sta amorevolmente opprimendo.

Il codice Da Vinci (thriller, 2006, durata: 148 Min), in onda alle 21.30 su TV8

Un film di Ron Howard con Tom Hanks, Audrey Tautou, Ian McKellen, Paul Bettany, Jean Reno, Étienne Chicot, Alfred Molina.







Trama del Film: Per proteggere un segreto, a volte basta chiedere a chi lo custodisce di non rivelarlo. Ma se il segreto può far crollare 2.000 anni di dogmi consolidati, bisogna mettere a tacere i suoi depositari. Costasse anche la loro vita. Nel Museo del Louvre ha avuto luogo uno spettacolare omicidio. Tutti gli indizi fanno pensare ad una setta religiosa che non si ferma davanti a niente, pur di difendere una verità. Solo che la verità non può essere nascosta ancora a lungo e il mistero rischia di essere decodificato.

Red 2 (thriller, commedia, 2013, durata: 116 Min), in onda alle 21.25 su Italia 1

Un film di Dean Parisot con Bruce Willis, Anthony Hopkins, Helen Mirren, John Malkovich, Catherine Zeta-Jones, Mary-Louise Parker



Red 2: Il trailer italiano in HD



Trama del film: L'ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti in una ricerca a livello globale per rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire, dovranno sopravvivere ad un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi e incontrollati ufficiali governativi, desiderosi di accaparrarsi quest'arma di ultima generazione. La missione porterà Frank e la sua eterogenea squadra a Parigi, Londra e Mosca. Senza armi e senza equipaggiamento, possono contare solo sulla loro astuzia, il loro spirito, la loro esperienza e la fiducia in loro stessi mentre cercano di salvare il mondo – provando a rimanere vivi.

L'uomo bicentenario (fantascienza, 1999, durata: 130 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Chris Columbus con Robin Williams, Sam Neill, Wendy Crewson, Oliver Platt, Embeth Davidtz, Hallie Kate Eisenberg.







Trama del film: NDR 114 è un robot tuttofare dell'ultima generazione. Richard Martin lo acquista quale uomo di fatica in casa e lo presenta prima alla moglie e poi alle figlie Grace e Amanda. Quest'ultima gli dà il nome Andrew e lui a sua volta chiama lei 'piccola Miss', mentre i genitori sono il 'signore' e la 'signora'. Mentre le bambine lo trattano senza rispetto e si divertono alle sue spalle, Richard invece intravede in Andrew alcuni atteggiamenti umani e segni di inattesa creatività. Lo sollecita allora su questo versante e il robot comincia disegnare, a costruire oggetti, in particolare orologi. Ma intanto si rende conto che, mentre lui resta sempre uguale a se stesso, la famiglia Martin cresce e invecchia: capisce allora che a lui manca la possibilità di scegliere, ossia il libero arbitrio.

Zohan (commedia, 2008, durata: 113 Min) in onda alle 21 su Cine Sony

Un film di Dennis Dugan con Adam Sandler, Rob Schneider, John Turturro, Emmanuelle Chriqui, Nick Swardson.



Zohan: Trailer del film con Adam Sandler e Rob Schneider



Trama del film: Zohan è un agente israeliano del Mossad, stanco della vita che conduce. Così fingerà di essere morto per potersi trasferire a New York e coronare finalmente il suo sogno: diventare un parrucchiere. Tuttavia, non tutto andrà secondo i suoi piani.

Altri film in onda questa sera:

I quattro del Texas (western), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Chi trova un amico trova un tesoro (commedia) in onda alle 21.15 su Rete 4

A testa alta (azione) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Assassinio al galoppatoio (poliziesco) in onda alle 21.05 su Tv 2000