Stasera in TV: Film di Oggi Lunedì 1 Gennaio 2018

Rapunzel - l'intreccio della torre (animazione, commedia, family, musicale, 2010, durata: 94 Min), in onda alle 21.20 su Rai2.

Un film di Nathan Greno e Byron Howard, con le voci italiane di Laura Chiatti e Giampaolo Morelli.









Trama del Film: Flynn Rider, il bandito più ricercato e più affascinante del regno, si ritrova costretto a stringere un patto con una ragazza dai lunghissimi capelli d'oro che vive imprigionata all'interno di una torre. L'improbabile coppia intraprende una rocambolesca fuga in compagnia di un cavallo "poliziotto, un camaleonte ultraprotettivo e una burbera banda di balordi.

Il gioiello del Nilo (avventura, 1985, durata: 105 Min), in onda alle 21.15 su Rai3.

Un film di Lewis Teague, con Kathleen Turner, Michael Douglas, Danny De Vito, Spiros Focás, Avner Eisenberg, Samuel Ross Williams e Holland Taylor.







Trama del Film: Sotto i titoli di testa, un sogno romantico: una coppia non ha finito di scambiarsi il fatidico si davanti all'altare, quando un'esplosione seguita dal divampare di un'enorme incendio abbatte le porte del tempio e lo spettatore e catapultato su uno yacht. La stessa coppia ammodernata: lei Joan, scrittrice di romanzi, si annoia davanti alla macchina da scrivere, e finisce col buttarla in mare, vogliosa di tornarsene a New York; lui Jack, emerge da una nuotata, beatamente soddisfatto e deciso a prolungare per altri mesi la crociera...

Buon compleanno Mr. Grape (drammatico, 1993, durata: 116 Min), in onda alle 21.15 su Cielo.

Un film di Lasse Hallström, con Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Juliette Lewis, Mary Steenburgen, Darlene Cates, Laura Harrington, Mary Kate Schellhardt, Kevin Tighe, John C. Reilly e Crispin Glover.







Trama del Film: A Endora, la famiglia Grape è tutta a carico del giovane Gilbert: il padre si è impiccato, la madre, Bonnie, affetta da bulimia nervosa giace inerte in poltrona, mangiando, fumando e guardando la televisione. Gilbert lega con la sorella più grande, Amy, mentre ha un rapporto difficile con la quindicenne Ellen, che mal sopporta il fratello Arnie, che i medici hanno dato per spacciato da anni e che invece è arrivato alla soglia del diciottesimo compleanno.

The Strangers (thriller, horror, 2008, durata: 107 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Bryan Bertino, con Liv Tyler, Scott Speedman, Gemma Ward, Kip Weeks, Laura Margolis e Glenn Howerton.









Trama del Film: Kristen e James sono una coppia felice. Una sera, dopo aver preso parte al ricevimento nuziale di un amico, tornano come sempre nella loro bella casa, immersa nella natura e lontana dal caos cittadino. Ma quella che doveva essere una piacevole serata di festeggiamento si trasforma in un incubo quando nel cuore della notte qualcuno bussa alla porta.

Il rito (horror, drammatico, 2011, durata: 114 Min), in onda alle 21 su Iris.

Un film di Mikael Håfström, con Anthony Hopkins, Colin O'Donoghue, Alice Braga, Ciarán Hinds, Toby Jones, Maria Grazia Cucinotta, Rutger Hauer, Chris Marquette e Franco Nero.









Trama del Film: E' la storia di un giovane seminarista americano che studia per diventare prete. In balia del credere o non credere, trova la sua occasione per dimostrare la propria fede quando dal Vaticano viene incaricato di seguire un presunto caso di possessione...

Independence Day (fantascienza, 1996, durata: 144 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Roland Emmerich, con Will Smith, Jeff Goldblum, Bill Pullman, Randy Quaid, Robert Loggia, Mary McDonnell, Brent Spiner, Judd Hirsh, Harvey Fierstein, Adam Baldwin, Margaret Colin e Vivica A. Fox.







Trama del Film: In America, alla vigilia dei festeggiamenti per il giorno dell'Indipendenza, viene percepito un segnale radio proveniente da fuori lo spazio terreste. Il giovane Presidente Thomas J. Whitmore annuncia in televisione che sono stati avvistati esseri extraterresti in tutto il mondo: il messaggio scatena il panico.

Invictus (biografico, drammatico, 2009, durata: 134 Min), in onda alle 21.10 su Cine Sony.

Un film di Clint Eastwood, con Morgan Freeman, Matt Damon, Robert Hobbs, Langley Kirkwood, Tony Kgoroge, Matt Stern, Patrick Lyster e Penny Downie.









Trama del Film: Sconfitto l'apartheid, Nelson Mandela, capo carismatico della lotta contro le leggi razziali, diventa presidente del Sudafrica grazie alle libere elezioni. Anche il mondo dello sport viene coinvolto dall'evento: il Sudafrica si vede assegnato il mondiale di Rugby del 1995 e sulla scena internazionale ritornano gli Springboks, la nazionale sudafricana dagli anni '80 bandita dai campi di tutto il mondo a causa dell'apartheid.

