Stasera in TV: Film di Oggi Giovedì 4 Gennaio 2018

Gli Intoccabili (drammatico, 1987, durata: 116 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4.

Un film di Brian De Palma con Kevin Costner, Sean Connery, Charles Martin Smith, Andy Garcia, Robert De Niro, Richard Bradford, Jack Kehoe.







Trama del Film: A Chicago nel 1930, durante il Proibizionismo, Al Capone domina ormai incontrastato la malavita, avendo sterminato senza pietà le bande rivali e seminando il terrore nella città con le sue crudeli vendette. Il commercio clandestino degli alcolici, sua principale attività, è per lui una fonte di guadagno enorme e, per mantenerne l'esclusiva, egli non solo usa ogni sorta di violenze, ma si serve della corruzione su vasta scala, che gli consente di avere complici e spie perfino fra le autorità cittadine e la stessa polizia. Eliot Ness, un giovane agente del Dipartimento del tesoro, viene incaricato di stroncare la sua illecita attività. Egli, diffidando di tutti, si sceglie come aiuto soltanto tre uomini sicuri, incorruttibili, determinati: Jimmy Malone, un anziano poliziotto irlandese duro ed esperto; George Stone, un giovane oriundo italiano, e Oscar Wallace, un contabile incaricato di indagare nei conti di Capone.

La famiglia Bélier (commedia, drammatico, 2014, durata: 106 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Eric Lartigau con Karin Viard, François Damiens, Eric Elmosnino, Roxane Duran, Louane Emera, Ilian Bergala, Mar Sodupe.









Trama del Film: Tutti i componenti della famiglia Belier sono sordomuti tranne Paula, la primogenita di 16 anni. Paula è un'interprete indispensabile per i suoi genitori e il fratello minore, preziosa per il funzionamento della loro fattoria. Un giorno, spinta dal suo insegnante di musica che ha scoperto il suo dono per il canto, decide di fare le selezioni per una nota scuola di canto parigina. Una scelta di vita che significherebbe la distanza dalla sua famiglia e un passaggio inevitabile all'età adulta.

My Soul to Take (horror, 2010, durata: 81 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Wes Craven con Max Thieriot, Nick Lashaway, Denzel Whitaker, Jessica Hecht, Zena Grey, Frank Grillo, Dennis Boutsikaris.







Trama del Film: Nella silenziosa cittadina di Riverton esiste una leggenda: un serial killer tornerà in vita per uccidere i 7 bambini che sono nati il giorno in cui lui è stato ucciso. Sedici anni dopo, alcune persone iniziano a scomparire. E' il killer che si è reincarnato in uno dei 7 bambini, o è sopravvissuto la notte in cui si pensava fosse morto? Solo uno dei 7 ragazzi conosce la risposta.

I Fratelli Grimm e l'incantevole strega (azione, avventura, 2005, durata: 120 Min), in onda alle 21.25 su Nove.

Un film di Terry Gilliam con Matt Damon, Heath Ledger, Jonathan Pryce, Lena Headey, Peter Stormare, Roger Ashton-Griffiths.







Trama del Film: Germania, primo Ottocento. I fratelli Will e Jake attraversano le terre dell'Impero Napoleonico in cerca di soldi facili con la promessa di cacciare demoni e mostri. Quando le autorità francesi scoprono la loro truffa, i due fratelli si rifugiano in una foresta incantata, dove dovranno affrontare un vero maleficio riguardo la misteriosa scomparsa di giovani vergini. In un epico scontro tra fantasia e realtà, i Grimm vedranno materializzarsi una ad una le loro fantasie

Quel pazzo venerdì (commedia, fantasy, 2003, durata: 93 Min), in onda alle 21.20 su Rai2.

Un film di Mark Waters con Jamie Lee Curtis, Lindsay Lohan, Mark Harmon, Harold Gould, Chad Michael Murray, Stephen Tobolowsky.







Trama del Film: Tra la madre, Tess e la figlia adolescente Anna i rapporti sono tesi e difficili, soprattutto ora che, dopo qualche tempo dalla morte del padre, Tess ha deciso di sposarsi con Ryan. Mentre le due litigano in un ristorante cinese, la proprietaria fa assaggiare loro due biscottini "speciali". Succede allora che i ruoli si invertono: Tess entra nel corpo della figlia Anna e viceversa. Per l'imminente venerdì sera sono in programma sia la cena di prova del matrimonio, sia un concerto cui Anna vuole partecipare con il gruppo musicale costituito con le sue amiche. Equivoci e imbarazzi a non finire, prima che un'improvvisa scossa tellurica durante la cena non avverta che tutto è tornato in ordine. Ma ora Tess e Anna hanno imparato a volersi bene, a rispettarsi, a svolgere ciascuna il proprio ruolo.

Il coraggio della verità (drammatico, 1996, durata: 116 Min), in onda alle 21.15 su Rai3.

Un film di Edward Zwick con Denzel Washington, Meg Ryan, Lou Diamond Phillips, Michael Moriarty, Matt Damon, Bronson Peinchot.







Trama del Film: Nel gennaio 1991, durante la guerra del Golfo, in Iran, il colonnello Serling ordina per errore di aprire il fuoco contro uno dei suoi carri armati, uccidendo alcuni uomini. In seguito a quest'incidente, Serling viene rispedito a casa e assegnato a Washington all'ufficio preposto all'assegnazione di decorazioni e onorificenze militari. Il generale Hershberg cerca di minimizzare le conseguenze del tragico errore e affida a Serling l'incarico di valutare la candidatura del capitano pilota Karen Walden alla medaglia d'oro alla memoria per l'eroismo mostrato in battaglia. Sarebbe la prima assegnazione per una donna, e il Dipartimento di Washington giudica opportuna la cosa e aspetta dall'ufficiale una rapida approvazione della proposta. Al contrario, interrogando i partecipanti a quell'azione bellica, Serling riscontra numerose contraddizi

La papessa (drammatico, storico, 2009, durata: 149 Min), in onda alle 21 su Iris.

Un film di Sönke Wortmann con Johanna Wokalek, David Wenham, John Goodman, Iain Glen, Edward Petherbridge, Anatole Taubman.









Trama del Film: 814 d.c.: Johanna sembra condannata a vivere una vita che non le piace, con un destino già scritto, tipico delle ragazze di quell'epoca: lavoro, figli e una morte prematura. Ma Johanna, spinta dalla fede e dalla convinzione che il destino abbia in serbo per lei qualcosa di diverso e che Dio le stia mostrando la via da seguire, si oppone al severo padre e alle regole della Chiesa, anche a costo di pagare un prezzo molto alto. Johanna frequenta la scuola nella cattedrale di Dorstadt, dove conosce il Conte Gerold, nobiluomo alla corte del vescovo. La loro amicizia si trasforma presto in amore, ma quando Gerold parte per la guerra, Johanna ricomincia a pensare al suo futuro e ben presto capisce che non riuscirà ad ottenere ciò che vuole proprio perché è una donna. Ed è allora che prende una decisione che avrà conseguenze enormi...

Una vita esagerata (commedia, 1997, durata: 103 Min), in onda alle 21 su Cine Sony.

Un film di Danny Boyle con Cameron Diaz, Holly Hunter, Ian Holm, Delroy Lindo, Ewan McGregor, Ian McNeice, Tony Shalhoub, Stanley Tucci.







Trama del Film: Il giovane Robert lavora come custode in una grande azienda ma si diletta a scrivere e sogna di diventare famoso. Celine, viziata, cinica e annoiata, è la figlia di Naville, proprietario dell'azienda dove è impiegato Robert. Entrambi sono in attesa di qualche cambiamento, ma tra loro sono sconosciuti e lontanissimi. Dal Cielo gli angeli O'Reilly e Jackson vengono incaricati della missione più difficile della loro carriera: fare in modo che Robert e Celine si incontrino e si innamorino. Quando viene licenziato, Robert va da Naville per protestare, vede la figlia, la sequestra, la porta in un casolare isolato. Ma il mestiere del bandito non gli si addice e allora Celine prende in mano la situazione nell'organizzare la richiesta di riscatto.

Altri film in onda questa sera:



Uno strano scherzo del destino (commedia), in onda alle 21.10 su La7

Il socio (thriller), in onda alle 21.15 su Spike

Laguna Blu (sentimentale), in onda alle 21.15 su TV8

Natale, è sempre Natale! (commedia, sentimentale), in onda alle 21.10 su La5.

Sniper: Forze Speciali (azione, guerra), in onda alle 21.15 su Cielo.