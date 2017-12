Stasera in TV: Film di Oggi Giovedì 28 Dicembre

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Herafter, La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera, I sogni segreti di Walter Mitty, Water Horse: la leggenda degli abissi, Gremlins, Spirit - cavallo selvaggio, I 12 desideri di Natale.

Hereafter (drammatico, thriller, 2010, durata: 129 Min), in onda alle 21 su Iris.

Un film di Clint Eastwood, con Matt Damon, Cécile de France, Bryce Dallas Howard, Jay Mohr, Mylène Jampanoï, Thierry Neuvic, Richard Kind, Jenifer Lewis, Steve Schirripa e Lyndsey Marshal.









Trama del Film: George è un operaio americano che ha un rapporto speciale con l'aldilà, Marie una giornalista francese che ha avuto una esperienza tra la vita e la morte che ha sconvolto le sue certezze e Marcus uno studente londinese che ha perso la persona che gli era più vicina e cerca disperatamente delle risposte.

La carica dei 101 - Questa volta la magia è vera (fantasy, 1996, durata: 110 Min) in onda alle 21.20 su Rai2.

Un film di Stephen Herek con Glenn Close, Jeff Daniels, Joely Richardson, Joan Plowright, Hugh Laurie, John Shrapnel e Mark Williams.







Trama del Film: A Londra Rudy, creatore di videogiochi, e Anita, impiegata presso l'azienda di Crudelia De Mon, si incontrano in modo movimentato in un parco, a causa dell'irruenza dei loro cani dalmata, rispettivamente Pongo e Peggy. Rudy e Anita si sposano, vanno in una casa nuova, dove poco dopo Peggy dà alla luce una cucciolata di piccoli dalmati. La perfida Crudelia, grande amante di pellicce, si precipita a casa dei due per acquistare i neonati. Anita si oppone ma Crudelia non rinuncia. Quando i cuccioli sono soli in casa con la domestica, arrivano due ladruncoli e li portano su un camion in un palazzo diroccato fuori Londra, dove si trova già un gran numero di altri dalmata scomparsi negli ultimi tempi.

I sogni segreti di Walter Mitty (commedia, drammatico, 2013, durata: 125 Min) in onda alle 21.00 su Rai 4.

Un film di Ben Stiller con Ben Stiller, Kristen Wiig, Sean Penn, Adam Scott, Kathryn Hahn, Shirley MacLaine, Patton Oswalt.









Trama del Film: Walter Mitty è un uomo gentile e sognatore che lavora all’archivio e sviluppo negativi della rivista Life. A volte, qualunque cosa stia facendo, si incanta e sogna ad occhi aperti imprese eroiche che lo vedono protagonista. È innamorato di una donna che conosce a malapena e anche nei suoi confronti la fantasia lo porta a immaginare di salvarle il cane da un edificio in fiamme o di sedurla come un avventuriero tra i ghiacci. Un giorno i suoi sogni diventano realtà quando un importante negativo scompare e lui è costretto ad inseguire in giro per il mondo il forografo che l'ha scattato.

Water Horse: la leggenda degli abissi (avventura, 2007, durata: 112 Min), in onda alle 21.15 su TV8.

Un film di Jay Russell con Emily Watson, Alex Etel, Ben Chaplin, David Morrissey, Brian Cox, Geraldine Brophy, Marshall Napier.









Trama del Film: Due ragazzini scozzesi trovano un uovo sulla spiaggia che pian piano si schiude facendo venire alla luce un "cavallo acquatico". Ma il "cavallo" cresce fino a diventare il mitico mostro di Loch Ness. Basato sull'omonimo libro per ragazzi di Dick King-Smith, autore di 'Babe maialino coraggioso'.

Gremlins (fantasy, 1984, durata: 105 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Joe Dante con Hoyt Axton, John Louie, Keye Luke, Frances Lee McCain, Zach Gallican, Corey Fedman, Dick Miller.







Trama del Film: Un inventore trova uno strano animaletto in un negozio di cianfrusaglie e decide che sarebbe un perfetto regalo di Natale per il figlio. Viene avvisato della necessità di seguire delle piccole regole: mai bagnarlo e mai dargli da mangiare dopo mezzanotte. Il figlio trasgredisce le regole inavvertitamente, dando vita ad un numero elevatissimo di piccoli mostri che mettono a soqquadro tutta la città.

Spirit - cavallo selvaggio (animazione, 2014, durata: 78 Min), in onda alle 21.10 su La7.

Un film di Kelly Asbury, Lorna Cook sceneggiatura di John Fusco







Trama del Film: Spirit è uno splendido stallone che vive allo stato brado nella sterminata frontiera americana. Un giorno il cavallo si trova per la prima volta a contatto con un uomo e, pur conservando la sua libertà, sviluppa un profondo rapporto di amicizia con Piccolo Fiume, un giovane guerriero della tribù dei Lakota. Seguendo il capo indiano nella parabola che farà di lui uno dei più grandi eroi del west, Spirit incontrerà anche l'amore della bellissima puledra Pioggia.

I 12 desideri di Natale (commedia, 2011, durata: 87 Min), in onda alle 21.10 su La5.

Un film di Terry Zwigoff, con Elisa Donovan, Gabrielle Carteris, Fred Willard.







Trama del Film: Laura decide di cambiare vita. Per farlo, spinta dalla sua migliore amica, si affida ad un "life coach" che le consiglia di fissarsi 12 obiettivi. La donna ottiene dei buoni risultati, ma ben presto si rende conto di quanto la realizzazione dei suoi desideri le abbia stravolto la solita vita di sempre, che già le inizia a mancare.

Altri Film in in onda questa sera:



Dalle 9 alle 5... orario continuato (commedia) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Shanghai Surprise (avventura), in onda alle 21.15 su 7Gold

Minority Report (thriller), in onda alle 21.15 su Spike

Joe contro il vulcano (commedia), in onda alle 21 su Cine Sony

Abbronzatissimi (comico) in onda alle 21.30 su Nove

Tango e Cash (azione), in onda alle 21.15 su Rete 4