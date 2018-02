Stasera in TV: Film di Oggi Giovedì 22 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Before We Go, Taken: La Vendetta, Gigolò per caso, Sognando l'Africa, Un giorno per caso, Elizabeth: the Golden Age.

Before We Go (sentimentale, 2015, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su La5

Un film di Chris Evans con Chris Evans, Alice Eve, Maria Breyman, Scott Evans, Emma Fitzpatrick, Mark Kassen.



Before We Go: Il trailer del film, versione originale



Trama del Film: Grand Central Station di Manhattan, una donna che ha appena perso il treno per Boston conosce un musicista di strada e attraversa la città insieme a lui innamorandosene perdutamente.

Taken: La Vendetta (azione, thriller, 2012, durata: 91 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Olivier Megaton con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Rade Sherbedgia, Luke Grimes, Leland Orser.



Taken: La Vendetta: Il trailer italiano del film di Olivier Megaton



Trama del film: Nel sequel di Io vi troverò, l'ex agente operativo della CIA Bryan Mills è a Istanbul, dove viene raggiunto a sorpresa dall'ex moglie Lenore e dalla figlia Kim, per quella che sembra poter essere una tranquilla vacanza. Ma non lo sarà, perché il padre di uno dei criminali che quattro anni prima avevano rapito la figlia è in cerca di vendetta. Questa volta è Lenore a cadere nelle mani dei sequestratori e Mills, con l'aiuto di Kim, dovrà affrontare una nuova corsa contro il tempo per salvare la sua famiglia e se stesso dalla sete di sangue del suo nuovo nemico.

Gigolò per caso (commedia, 2013, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Turturro con Woody Allen, Vanessa Paradis, Sharon Stone, John Turturro, Sofia Vergara, Max Casella, Jill Scott.



Gigolò per caso: Il trailer italiano - HD



Trama del film: Fioravante e Murray, due amici per la pelle in condizioni economiche precarie, per sbarcare il lunario decidono di cimentarsi con il mestiere più antico del mondo. L'uno nei panni di un gigolò, l'altro nel ruolo di manager. Con il nome d’arte Virgil, Fioravante si destreggia tra un ménage a trois con due avvenenti signore alla ricerca di emozioni forti e gli incontri ben più casti con Avigal, vedova di un rispettato Rabbino, rimasta sola con i figli, i ricordi di una vita vissuta nel mondo chiuso della comunità chassidica e un disperato bisogno di scoprire cose nuove. Mentre Fioravante viene messo in crisi dai sentimenti che quest'ultima suscita in lui, ignaro della gelosia di Dovi, chassidico innamorato di lei fin da quando era ragazzo, Bongo (pseudonimo di Murray) scopre che non è poi così facile essere un protettore...

Sognando l'Africa (drammatico, 2000, durata: 112 Min), in onda alle 21.05 su Cine Sony

Un film di Hugh Hudson con Kim Basinger, Vincent Perez, Liam Aiken, Garrett Strommen, Eva Marie Saint, Lance Reddick.







Trama del Film: Kuki, 25 anni, è divorziata ed ha un figlio piccolo, Emanuele, con cui vive a Venezia. Conosce Paolo Gallmann, uomo vitale e dinamico. Si innamorano, si sposano e insieme decidono di andare in Africa, un viaggio che era da tempo nei sogni di entrambi. Nella pianura di Laipikia, in Kenia, la coppia comincia a gestire un ranch di notevoli dimensioni. Le difficoltà non mancano. Si tratta di cambiare mentalità nei confronti della vita quotidiana : i tempi, i ritmi, il clima, il carattere degli indigeni. Kuki poi deve badare al figlio piccolo, mentre Paolo spesso si allontana con gli amici per alcune battute di caccia che lo tengono lontano per lunghi periodi senza che lui riesca ad avvertire.

Un giorno per caso (sentimentale, 1996, durata: 109 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Michael Hoffman con Aaron Paul, Annabelle Wallis, Enver Gjokaj, Garret Dillahunt, Jordana Largy, Zachary Knighton.







Trama del film: A New York, Melanie è un architetto intenzionato a fare carriera, presentando progetti importanti, Jack è un cronista che cerca di smascherare la corruzione dell'amministrazione comunale. Ma c'è un problema che li accomuna: sono separati ed hanno figli piccoli da accudire, un maschietto lei, una femminuccia lui. Una mattina, i bambini dovrebbero andare in gita scolastica, ma i genitori arrivano tardi e il pullman è già partito. Melanie e Jack si ritrovano così a dovere affrontare una giornata piena di impegni importanti, non sapendo a chi affidare i figli. Di fronte a questa emergenza, i due, sconosciuti per caso, cercano di fare buon viso a cattiva sorte, si scambiano battute pungenti, passano da un taxi all'altro, si inseguono sul telefonino, coinvolgono genitori e amici, fanno accordi per affidarsi i ragazzini in fasce orarie diverse, li perdono, li ritrovano, si lanciano reciproche accuse.

Elizabeth: the Golden Age (storico, 2007, durata: 106 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Shekhar Kapur con Cate Blanchett, Clive Owen, Geoffrey Rush, Tom Hollander, Samantha Morton, Abbie Cornish.







Trama del film: Dopo tre decenni, la regina Elizabeth I continua a fronteggiare le continue minacce di tradimento. Sull'Europa del XVI secolo intanto soffia il vento del cattolicesimo, promulgato da Filippo II di Spagna che, tornato da Roma, è determinato a strappare l'"eretica" protestante dal trono e restituire l'Inghilterra alla gloria della Chiesa Romana. Pronta a partire per la guerra, Elizabeth, deve anche fare i conti con l'inaspettata passione per Raleigh, ma incapace di concedersi all'amore, incoraggia la sua dama di compagnia, Bess, a essere amichevole con lui e tenerlo vicino a sé. Sebbene lontana da casa, Elizabeth gestisce il suo potere a corte attraverso il suo fidato consigliere, Sir Francis Walsingham, che, con una rete di spionaggio, scopre un complotto per far crollare il trono. Ma quando capisce che tra i traditori c'è anche la cugina della regina, Mary Stuart, inavvertitamente indirizza l'Inghilterra sulla strada della distruzione.

Altri film in onda questa sera:

Chissà perché... capitano tutte a me (commedia), in onda alle 21.10 su Italia 2

Mezzogiorno e mezzo di fuoco (comico) alle 21.15 su Spike

Welcome to the Punch (thriller) in onda alle 21 su Rai 4