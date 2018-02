Stasera in TV: Film di Oggi Giovedì 15 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Io vi troverò, Pompei, L'aereo più pazzo del mondo, Serendipity - Quando l'amore è magia, I segreti di Osage County, Sleuth, Twilight, Elizabeth

Pompei (drammatico, avventura, 2014, durata: 102 Min), in onda alle 21.20 su Rai2.

Un film di Paul W.S. Anderson con Emily Browning, Kit Harington, Jessica Lucas, Carrie-Anne Moss, Kiefer Sutherland, Jared Harris.



Pompei: Il trailer italiano del film di Paul W.S. Anderson



Trama del Film: Ambientato nel 79 d.C., Pompei racconta la storia di Milo, uno schiavo diventato un invincibile gladiatore che si ritrova a lottare contro il tempo per salvare la donna che ama, Cassia, la bella figlia di un ricco mercante che è stata però promessa a un corrotto senatore romano. Quando il Vesuvio esplode con un torrente di lava incandescente, Milo deve riuscire ad abbandonare l'arena e salvare la sua amata, mentre quella che un tempo era la splendida città di Pompei gli crolla attorno.

Io vi troverò (azione, thriller, 2008, durata: 93 Min) in onda alle 21.10 su Canale 5

Un film di Pierre Morel con Liam Neeson, Maggie Grace, Famke Janssen, Xander Berkeley, Katie Cassidy, Olivier Rabourdin.



Io vi troverò: Trailer del film con Liam Neeson e Maggie Grace



Trama del film: Cosa c'è di peggio per un padre che assistere al rapimento della figlia mentre le sta parlando al telefono? Questo è l'incubo vissuto da Bryan, ex agente dei servizi segreti americani che ha a disposizione poche ore per strappare la figlia Kim dalle mani di una pericolosa banda specializzata nella tratta delle donne. Primo problema da risolvere: lui è a Los Angeles, il rapimento è avvenuto a Parigi.

L'aereo più pazzo del mondo (comico, 1980, durata: 90 Min) in onda alle 21.15 su Spike

Un film di Jim Abrahams, Jerry Zucker, David Zucker con Robert Hays, Leslie Nielsen, Julie Hagerty, Lloyd Bridges, Kareem Abdul-Jabbar, Peter Graves.







Trama del film: Dopo aver vissuto una traumatizzante esperienza come pilota durante la guerra in Vietnam, Ted Striker odia gli aerei e svolge il lavoro di tassista. Ma un giorno per poter inseguire la sua ex fidanzata, una hostess di cui è ancora innamorato, l'uomo decide di imbarcarsi su un aereo di linea...

Serendipity - Quando l'amore è magia (sentimentale, 2001, durata: 90 Min) in onda alle 21.25 su Nove

Un film di Peter Chelsom con John Cusack, Kate Beckinsale, Molly Shannon, Jeremy Piven, Bridget Moynahan, Eugene Levy.







Trama del film: Nel 1990 Jonathan, in pieno shopping, incontra per caso Sara. Fino ad allora perfetti sconosciuti, i due vengono travolti da una reciproca ed irresistibile attrazione e, nonostante siano impegnati entrambi in altre relazioni, decidono di trascorrere la serata insieme vagando senza mèta per Manhattan senza neppure scambiarsi i nomi. Quando la notte sta per finire Jonathan, oramai innamorato, propone di continuare a vedersi mentre Sarah, titubante, propende per un'altra soluzione: lasciare che sia il destino a decidere del loro futuro. Se sono fatti per stare insieme, finiranno sicuramente per ritrovarsi.

I segreti di Osage County (commedia, drammatico, 2013, durata: 119 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Wells con Julia Roberts, Meryl Streep, Andrea Riseborough, Benedict Cumberbatch, Ewan McGregor, Abigail Breslin.



I segreti di Osage County: Il trailer italiano del film con Julia Roberts



Trama del film: I segreti di Osage County è l'oscura, esilarante, e profondamente commovente, storia delle caparbie donne della famiglia Weston. La vita di ciascuna di loro ha preso una direzione diversa, ma una crisi familiare le riporta ancora una volta nella casa in cui sono cresciute nel Midwest, dove ritrovano la donna che le ha cresciute

Sleuth (thriller, 2004, durata: 84 Min), in onda alle 21 su Rai 4

Un film di Kenneth Branagh con Michael Caine, Harold Pinter, Jude Law







Trama del Film: Un ricco scrittore di libri gialli affronta un attore disoccupato che ha conquistato il cuore di sua moglie, in quello che diventerà un gioco contorto, mortale e dalle conseguenze pericolose. Remake del film candidato a 4 Oscar diretto da Joseph L. Mankiewicz nel 1972 con Laurence Olivier e lo stesso Michael Caine.

Twilight (azione, horror, 2008, durata: 89 Min), in onda alle 21.10 su La5

Un film di Catherine Hardwicke con Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Michael Welch, Justin Chon, Peter Facinelli.



Twilight: Trailer italiano del film



Trama del Film: Bella Swan è sempre stata diversa dai suoi compagni, non le è mai importato di fare amicizia con le ragazze più alla moda del suo liceo di Phoenix. Quando la mamma di Bella si risposa e manda a vivere la figlia con il padre, nella piovosa cittadina di Forks, a Washington, Bella non prevede affatto che la sua vita possa subire grandi cambiamenti. Almeno fino a quando non incontra il misterioso e bellissimo Edward Cullen, un ragazzo diverso da chiunque altro abbia mai conosciuto. Edward è intelligente e arguto ed è capace di leggere nella sua anima. Presto, Bella ed Edward si lasciano trascinare in una storia d’amore appassionata e decisamente poco convenzionale. Edward riesce a correre più veloce di un leone di montagna, può fermare a mani nude una macchina in movimento e non invecchia dal 1918, perchè come tutti i vampiri è immortale.

Elizabeth (biografico, 1998, durata: 118 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Shekhar Kapur con Cate Blanchett, Geoffrey Rush, Christopher Eccleston, Joseph Fiennes, Richard Attenborough,







Trama del film: Inghilterra, 1554. La nazione è tormentata dall'instabilità finanziaria e religiosa e la cattolica regina Maria I, sentendosi vicina alla morte, intensifica la lotta al protestantesimo. Anche la principessa Elizabeth, sorella minore e legittima erede al trono, viene perseguitata perché considerata poco ortodossa. Tuttavia, il tentativo di condannare a morte Elizabeth per tradimento fallisce e, alla morte di Maria, lei viene incoronata regina...

Altri film in onda questa sera:

La mia terra (drammatico), in onda alle 21.05 su Tv 2000

Jerry Maguire (commedia) alle 21 su Cine Sony

Bomber (commedia) in onda alle 21.10 su Italia 2