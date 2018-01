Stasera in TV: Film di Oggi Giovedì 11 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: P.S. I Love You, San Andreas, Cani sciolti, Catwoman, La casa sul lago del tempo, La fiera della vanità, Un weekend da bamboccioni, Spiderwick - le cronache, Chiedimi se sono felice.

P.S. I Love You (commedia, 2007, durata: 126 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Richard LaGravenese con Hilary Swank, Gerard Butler, Lisa Kudrow, Harry Connick Jr., Gina Gershon, Kathy Bates.









Trama del Film: Holly Kennedy è una donna bella e intelligente sposata con Gerry, l'amore della sua vita. Quando una malattia le porta via suo marito, la vita di Holly le sembra ormai senza senso. Ma Gerry, prima di andarsene ha pianificato tutto sapendo di essere l'unica persona che può aiutare Holly. Prima di morire le ha scritto una serie di lettere che l'avrebbero guidata e aiutata a superare il dolore. Il primo messaggio arriva a Holly il giorno del suo 30mo compleanno sotto forma di torta accompagnata da un cassetta registrata da Gerry. Nelle settimane e mesi successivi altre lettere di Gerry continuano ad arrivarle nei modi più sorprendenti, ognuna facendola partire per una nuova avventura e tutte firmate nello stesso modo "P.S I Love You"...

San Andreas (azione, drammatico, 2015, durata: 104 Min), in onda alle 21.10 su Canale 5.

Un film di Brad Peyton con Dwayne Johnson, Alexandra Daddario, Carla Gugino, Colton Haynes, Archie Panjabi, Ioan Gruffudd.









Trama del Film: San Andreas racconta il terremoto di maggiore magnitudo mai successo nella storia conosciuta. Uno sciame sismico lungo una faglia mai rilevata in precedenza, nei pressi della diga di Hoover del Nevada, attraversa il confine per attivare la famosa Faglia di Sant'Andrea in California, che deflagra in una enorme scossa scuotendo Los Angeles fino alle sue fondamenta. Ma non si ferma lì. L'onda d'urto viaggia lungo tutta la sua linea, innescando un effetto a catena di caos e distruzione fino ad arrivare a San Francisco. Dwayne Johnson interpreta Ray, il personaggio intorno al quale ruota tutta la storia, pilota di elicottero della squadra di soccorso dei pompieri di Los Angeles, il quale si imbarca in una missione altamente personale quando il disastro ha inizio, ripromettendosi di portare in salvo la sua ex moglie e la loro figlia nel bel mezzo dell'escalation di eventi disastrosi.

Cani sciolti (poliziesco, 2013, durata: 106 Min), in onda alle 21 su Rai 4.

Un film di Baltasar Kormákur con Mark Wahlberg, Denzel Washington, James Marsden, Bill Paxton, Paula Patton, Edward James Olmos.









Trama del Film: Durante gli ultimi 12 mesi, l'agente della DEA Bobby Trench e l'ufficiale dell'Intelligence della Marina degli Stati Uniti, Marcus Stigman hanno lavorato fianco a fianco. Lavorando in incognito come membri di una gang di trafficanti di droga, sono diffidenti l'uno verso l'altro proprio come lo sono nei confronti dei criminali che sono tenuti a smascherare ed arrestare. Quando il loro tentativo di infiltrarsi in un cartello di droga messicano con il conseguente recupero di milioni di dollari va in fumo, Trench e Stigman vengono immediatamente sconfessati dai loro superiori. Ora ognuno li vorrebbe in carcere o morti, l'unica persona su cui possono contare è il proprio compagno. Sfortunatamente per i loro persecutori, quando per anni i bravi ragazzi si fingono cattivi, imparano diversi trucchi lungo il loro cammino.

Catwoman (fantasy, 2004, durata: 104 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Pitof con Halle Berry, Sharon Stone, Benjamin Bratt, Lambert Wilson, Frances Conroy, Aaron Douglas, John Cassini.







Trama del Film: Patience Philips è un'artista bella e sensibile che lavora come designer per la Hedare Beauty, una società di prodotti cosmetici. I suoi capi sono il dispotico George Hedare e sua moglie, la bellissima Laurel, una top model. Un giorno, inavvertitamente, viene a conoscenza di un segreto sinistro riguardante il nuovo prodotto rivoluzionario contro l'invecchiamento e si ritrova intrappolata nel centro di una pericolosa cospirazione.

La casa sul lago del tempo (sentimentale, 2006, durata: 100 Min), in onda alle 21.10 su Cine Sony.

Un film di Alejandro Agresti con Keanu Reeves, Sandra Bullock, Christopher Plummer, Willeke van Ammelrooy, Dylan Walsh.







Trama del Film: Sandra Bullock è un medico che attraversa un periodo di solitudine e inizia un rapporto sentimentale epistolare con un architetto frustrato tramite una misteriosa cassetta delle lettere. Solo più tardi scopriranno di non vivere nello stesso spazio temporale.

La fiera della vanità (drammatico, 2004, durata: 110 Min), in onda alle 21 su Iris.

Un film di Mira Nair con Reese Witherspoon, James Purefoy, Romola Garai, Jonathan Rhys Meyers, Gabriel Byrne, Jim Broadbent.







Trama del Film: Nata povera, Becky Sharp può contare solo sulla sua astuzia e la sua sensualità per superare gli ostacoli che la società le impone e per iniziare una scalata sociale. Il suo piano avrà però drammatiche conseguenze in campo affettivo.

Un weekend da bamboccioni (commedia, 2010, durata: 102 Min), in onda alle 21.15 su TV8.

Un film di Dennis Dugan con Adam Sandler, Kevin James, Rob Schneider, Chris Rock, David Spade, Salma Hayek, Steve Buscemi, Maria Bello.









Trama del Film: Trent'anni dopo il diploma, cinque amici, vecchi compagni di squadra, si riuniscono per onorare la scomparsa dell'allenatore di basket d'infanzia. Con mogli e figli, trascorrono insieme il weekend del 4 luglio nella casa sul lago dove anni prima avevano festeggiato la vittoria della squadra. Ricreando atmosfere del passato, scoprono che crescere non significa necessariamente diventare adulti.

Spiderwick - le cronache (avventura, fantasy, 2008, durata: 96 Min), in onda alle 21.25 su Nove.

Un film di Mark Waters con Freddie Highmore, Sarah Bolger, Nick Nolte, Mary-Louise Parker, David Strathairn, Jordy Benattar









Trama del Film: Basato sulla serie di libri best-seller scritti da Tony DiTerlizzi e Holly Black. Cose strane iniziano ad accadere quando la famiglia Grace (composta dalla mamma, Jared, suo fratello gemello Simon, e la sorella Mallory) lasciano New York e si trasferiscono in una grande casa malandata che apparteneva al loro pro-pro-zio Arthur Spiderwick. Incapaci di spiegare le misteriose sparizioni e incidenti che accadono con sempre più frequenza la famiglia incolpa Jared. Quando lui, Simon e Mallory cercano di scoprire quello che sta veramente accadendo saranno travolti dal fantastico mondo della casa Spiderwick e delle creature che ci vivono

Chiedimi se sono felice (commedia, 2000, durata: 110 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Massimo Venier, Aldo, Giacomo, Giovanni con Aldo, Giovanni, Giacomo, Marina Massironi, Silvana Fallisi, Paola Cortellesi, Daniela Cristofori, Max Pisu.









Trama del film: A Milano, di notte, Giacomo suona a casa di Giovanni. Questi va ad aprire, lo vede e gli sbatte la porta in faccia. E' Aldo ad intervenire, dicendo che per conoscere i fatti bisogna tornare indietro. Tre anni prima. Il terzetto vive in grande amicizia. Li accomuna il sogno di mettere in scena il Cyrano di Bergerac. Ma intanto, per vivere, Aldo fa la comparsa al teatro dell'Opera; Giovanni ha il ruolo di statua vivente in un centro commerciale; Giacomo fa il doppiatore di serial e telefilm. Anche la vita sentimentale non li lascia tranquilli. Aldo proclama di non avere legami, ma in realtà ne ha uno molto intenso con Silvana che lo tiene ben stretto. Giacomo fantastica di favolose storie d'amore, mentre Giovanni pensa a come cambiare la propria vita e lasciare il suo lavoro insopportabile. Grazie ad un equivoco (uno scambio di portoni), Giovanni conosce un giorno una ragazza, Marina, di cui subito si innamora. Lei fa la hostess, e Giovanni, per frequentarla, cerca di organizzare una cena nella nuova casa dove i tre sono andati ad abitare. Ma le cose non vanno per il verso giusto.

Altri film in onda questa sera:



Appuntamento a San Valentino (commedia, sentimentale), in onda alle 21.10 su La5.

Killing Salazar (azione), in onda alle 21.15 su Cielo

Top Gun (drammatico), in onda alle 21.15 su Spike