Stasera in TV: Film di Oggi Domenica 7 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Hunger Games, Free State of Jones, Shame, Three Kings, Il fuggitivo, Gladiatori di Roma, L'incredibile storia di Winter il delfino, Code Name: Geronimo.

Hunger Games (drammatico, azione, fantascienza, 2012, durata: 142 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Gary Ross con Jennifer Lawrence, Liam Hemsworth, Josh Hutcherson, Elizabeth Banks, Stanley Tucci, Woody Harrelson, Donald Sutherland.









Trama del Film: Ogni anno tra le rovine di quello che fu il Nord America, lo stato di Panem obbliga ognuno dei suoi dodici distretti a mandare un ragazzo e una ragazza a competere agli Hunger Games. In parte bizzarro spettacolo, in parte stratagemma intimidatorio del Governo, gli Hunger Games sono un evento televisivo nazionale nel quale i "Tributi" devono combattere gli uni con gli altri per la sopravvivenza. Contrapposta ai Tributi ben allenati che si sono preparati agli Hunger Games per tutta la vita, Katniss è costretta a contare sul suo brillante istinto oltre che sull'addestramento di un precedente vincitore dei giochi, l'alcolizzato Haymitch Abernathy. Per tornare a casa al Distretto 12, Katniss deve fare scelte impossibili nell'arena, che metteranno sulla bilancia la sopravvivenza contro l'umanità e la vita e contro l'amore.

Free State of Jones (drammatico, storico, 2016, durata: 139 Min), in onda alle 21.20 su Rai3.

Un film di Gary Ross con Matthew McConaughey, Gugu Mbatha-Raw, Mahershala Ali, Keri Russell, Brian Lee Franklin, Donald Watkins.









Trama del Film: Free State of Jones racconta gli straordinari eventi di un piccolo episodio della Storia Americana. Protagonista della vicenda è Newt Knight, un coraggioso contadino del Mississipi, figura guida di un'improbabile banda di contadini bianchi poveri e schiavi fuggiaschi che danno vita a una storica rivolta armata contro la Confederazione nel periodo culmine della Guerra Civile. Affianca e completa la narrazione, attraverso l'uso di flash-forwards intermittenti, il processo del 1948 dello Stato del Mississipi contro Davis Knight, imputato chiave in un processo, unico per l'epoca, sul matrimonio misto, e pronipote di Newt Knight e della sua compagna di vita, una contadina schiava di nome Rachel. I coraggiosi seguaci di Knight presero le armi contro la Confederazione formando un indomito reggimento ribelle tra le paludi impenetrabili del profondo Mississipi, riuscendo a strappare numerosi vantaggi tattici nonostante l'esercito fosse più numeroso e meglio armato. Knight ne fu il visionario leader, strenue oppositore dello sfruttamento e del pregiudizio e fondatore della prima comunità mista della regione; una figura influente molto a lungo dopo la guerra, alternativamente celebrata o vilipesa.

Shame (drammatico, 2011, durata: 101 Min), in onda alle 21.15 su Cielo.

Un film di Steve McQueen con Michael Fassbender, Carey Mulligan, James Badge Dale, Nicole Beharie, Hannah Ware, Elizabeth Masucci.









Trama del Film: Brandon è un uomo di circa trent'anni che vive a New York e che non è in grado di gestire la propria vita sessuale. Quando la ribelle sorella minore si trasferisce a vivere nel suo appartamento, gli equilibri del mondo di Brandon vanno fuori controllo.

Three Kings (drammatico, 1999, durata: 114 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Un film di David O. Russell con George Clooney, Mark Wahlberg, Ice Cube, Spike Jonze, Cliff Curtis, Nora Dunn, Jamie Kennedy, Judy Greer.







Trama del Film: Un piccolo gruppo di avventurosi soldati americani in Iraq, alla fine della Guerra del Golfo, decide di impossessarsi di una enorme quantità di oro nascosta da qualche parte vicino alla loro base nel deserto. Hanno trovato una mappa e, convinti che li porterà al tesoro, si imbarcano in un viaggio che farà loro scoprire cose inaspettate e li costringerà ad affrontare una eroica sfida. Appena si scontreranno con la realtà della guerra che alcuni di loro avevano così tanto desiderato di conoscere, essi capiranno che il lato umano della politica può cambiare ogni cosa.

Il fuggitivo (thriller, 1993, durata: 137 Min), in onda alle 21.15 su Rete 4.

Un film di Andrew Davis con Harrison Ford, Tommy Lee Jones, Sela Ward, Julianne Moore, Joe Pantoliano, Tom Wood.







Trama del Film: A Chicago, il noto chirurgo Richard Kimble, felicemente coniugato con la bella e amata Helen, dopo un'operazione d'emergenza in ospedale, torna a casa e vi scopre un intruso con un braccio artificiale, che lo aggredisce e riesce a fuggire, e trova poi la moglie col cranio fracassato, che gli muore fra le braccia. Poichè sulla porta di casa non ci sono segni di effrazione, nè si trova traccia del monco, e Richard è l'unico erede della ricchissima Helen, al processo viene giudicato colpevole dell'assassinio della moglie, e condannato a morte, nonostante sia stata registrata una chiamata alla polizia della donna morente, che parlava di un aggressore. Durante il trasporto al penitenziario, Kimble si trova con altri detenuti, i quali, per fuggire, fanno sbandare il furgone cellulare, che si scontra sui binari con un treno in arrivo. Salvatosi miracolosamente nel pauroso incidente, Richard scappa, mettendosi alla ricerca del vero assassino...

Gladiatori di Roma (animazione, 2012, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2.

Un film di Iginio Straffi con le voci di Luca Argentero, Laura Chiatti, Belen Rodriguez.









Trama del Film: Roma Imperiale. Rimasto orfano in seguito alla terribile eruzione di Pompei, il piccolo Timo viene adottato dal generale Chirone e cresciuto nell'Accademia di Gladiatori più famosa di Roma. Inizia così la storia di un grande eroe? Nemmeno per sogno, la vita da gladiatore non fa proprio per Timo, la cui unica aspirazione è spassarsela con gli amici Ciccius e Mauritius, sfuggendo alle bizzarre sessioni di allenamento del suo patrigno! Ma quando incontra la dolcissima Lucilla, Timo vuole dare una svolta alla propria vita per dimostrare tutto il valore che finora non ha mai avuto.

L'incredibile storia di Winter il delfino (family, 2011, durata: 113 Min), in onda alle 21.10 su La5.

Un film di Charles Martin Smith con Morgan Freeman, Ashley Judd, Kris Kristofferson, Harry Connick Jr., Ray McKinnon, Nathan Gamble.









Trama del Film: Il film è ispirato alla storia vera del delfino Winter e della comunità che si unisce per salvargli la vita: mentre nuota libero, un giovane delfino rimane impigliato in una trappola per granchi e riporta gravi ferite alla coda, viene soccorso e trasportato al Clearwater Marine Hospital, dove gli viene dato il nome Winter. Ma la sua lotta per sopravvivere è solo all'inizio. La perdita della coda può costargli la vita e saranno necessarie l'esperienza di un appassionato biologo marino, l'ingegno di un brillante medico esperto di prostetica e l'incrollabile devozione di un ragazzo per portare a compimento un miracolo - un miracolo che non solo ha salvato Winter, ma è riuscito ad aiutare migliaia di persone in tutto il mondo.

Code Name: Geronimo (azione, guerra, 2012, durata: 100 Min), in onda alle 21.10 su Rai Storia.

Un film di John Stockwell con Cam Gigandet, Kathleen Robertson, Xzibit, Anson Mount.









Trama del Film: Sono passati 10 anni dagli attacchi dell'11 settembre 2001: da allora, l'intelligence americana ha scatenato la più grande caccia all'uomo di tutti i tempi. Nel 2011 però, la CIA decide di selezionare un'unità speciale di Navy Seals, per una missione segreta in Afghanistan. Il nome in codice dell'obiettivo finale è Geronimo, lo stesso del temibile capo Apache capace di sfuggire per anni alle truppe americane dell'800. Nemmeno i membri del team conoscono il reale obiettivo di questa operazione, direttamente coordinata dalla Casa Bianca: trovare e uccidere Osama Bin Laden. Il gruppo si troverà ad affrontare e gestire una crescente tensione, che porterà ogni componente a riflettere sulle proprie vite, sui propri sogni e sul senso ultimo della missione, fino a trovare la forza e il coraggio per portare a termine il proprio compito.

Altri film in onda questa sera:



Mani di velluto (commedia), in onda alle 21 su Iris

Marigold Hotel (commedia), in onda alle 21.10 su Rai Movie

Piume di struzzo (commedia), in onda alle 21.30 su LAD

Solomon Kane (fantasy), in onda alle 21.15 su TV8.