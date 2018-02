Stasera in TV: Film di Oggi Domenica 18 Febbraio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: 007 Spectre, Melancholia, City of Angels - La città degli angeli, The Forgotten, A Royal Weekend, Nudi e felici, Chocolat.

007 Spectre (azione, thriller, 2015, durata: 150 Min) in onda alle 21.15 su TV8

Un film di Sam Mendes con Daniel Craig, Monica Bellucci, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Naomie Harris.



007 Spectre: Nuovo Trailer ufficiale italiano - HD



Trama del film: Spectre è il 24esimo film di James Bond. Un misterioso messaggio riguardante il proprio passato convince James Bond a partire verso una nuova missione in Messico, per poi raggiungere Roma, dove incontra Lucia Sciarra, la splendida e intoccabile vedova di un noto criminale. Bond si infiltra in una riunione segreto e scopre l'esistenza di una sinistra organizzazione nota col nome di SPECTRE. Nel frattempo, a Londra, Max Denbigh, il nuovo capo del Centro per la Sicurezza Nazionale, indaga sulla missione di Bond e mette in dubbio il valore della sezione MI6 guidato da M. Bond di nascosto coinvolge Moneypenny e Q per aiutarlo a trovare Madeleine Swann, la figlia del suo vecchio nemico Mr White, che potrebbe avere la soluzione per risolvere la trama di SPECTRE. Da figlia di un assassino, la ragazza riesce a comprendere Bond meglio di chiunque altro. Mentre Bond si inoltra nel cuore di SPECTRE, scopre l'esistenza di un legame raccapricciante tra se stesso e il nemico da lui inseguito, interpretato da Christoph Waltz.

Melancholia (drammatico, 2011, durata: 136 Min), in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Lars von Trier con Charlotte Gainsbourg, Kiefer Sutherland, Kirsten Dunst, Charlotte Rampling, Udo Kier, Stellan Skarsgård.



Melancholia: Il trailer italiano del fim di Lars von Trier



Trama del Film: Justine e Michael stanno per sposarsi, il ricevimento si terrà nella casa della sorella di Justine, ma proprio in quei giorni un evento catastrofico minaccia la terra ed i suoi abitanti...

City of Angels - La città degli angeli (drammatico, 1998, durata: 112 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Brad Silberling con Nicolas Cage, Meg Ryan, Andre Braugher, Dennis Franz, Colm Feore, Robin Bartlett, Joanna Merlin.







Trama del film: Seth, un angelo inquieto in servizio a Los Angeles, incontra la dottoressa Maggie Rice, cardiochirurgo affermato, la cui sicurezza professionale, sempre molto forte, vacilla dopo la morte di un paziente sul tavolo operatorio per cause all'apparenza inspiegabili. Seth era lì per aiutare l'uomo ma è attratto da Maggie e vuole aiutarla a superare la crisi in cui è caduta. Nel fare questo finisce per innamorarsi di lei, pur sapendo che tutto quanto è legato a questo sentimento è a lui precluso. Stando vicino a Maggie, Seth però sente aumentare il desiderio di provare quelle emozioni e quelle sensazioni.

The Forgotten (thriller, 2004, durata: 91 Min), in onda alle 21 su Rai 4.

Un film di Joseph Ruben con Julianne Moore, Christopher Kovaleski, Matthew Pleszewicz, Anthony Edwards, Jessica Hecht, Linus Roache.







Trama del Film: Telly Paretta, è tormentata dal ricordo del figlioletto Sam di otto anni, morto in un incidente aereo avvenuto sei mesi prima. Mentre tenta di affrontare questo dolore e il conseguente allontanamento dal marito Jim, il suo psichiatra, il dott. Munce, le comunica la sua diagnosi: Telly soffre di allucinazioni, suo figlio non è mai esistito e lei sta fabbricando i propri ricordi. Sbalordita, la donna cerca di trovare prove dell'esistenza di Sam: foto, video, album. Ma tutto è sparito...

A Royal Weekend (drammatico, 2012, durata: 95 Min) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Un film di Roger Michell con Bill Murray, Laura Linney, Olivia Williams, Olivia Colman, Elizabeth Marvel, Samuel West.



A Royal Weekend: Il trailer italiano del film



Trama del film: Nel giugno 1939 il Presidente Franklin Delano Roosevelt e sua moglie Eleanor ospitano il re e la regina di Inghilterra per un weekend nella loro casa di Hyde Park on Hudson. La prima visita di un monarca inglese in America sarà l’occasione per una speciale relazione tra i due Paesi, ma anche per una profonda comprensione dei misteri dell’amore e dell'amicizia.

Nudi e felici (commedia, 2012, durata: 98 Min) in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di David Wain con Jennifer Aniston, Paul Rudd, Malin Akerman, Ray Liotta, Kathryn Hahn, Lauren Ambrose, Justin Theroux.



Nudi e felici: Il trailer italiano del film



Trama del film: George e Linda sono una coppia di vecchia data di newyorkesi stressati. Nel momento in cui George perde il lavoro, si ritrovano con un'unica opzione: andare a stare dal terribile fratello di George ad Atlanta. Nel tragitto George e Linda incappano in Elysium, una comunità idilliaca popolata da personaggi colorati che affrontano la vita secondo una prospettiva diversa. Soldi? Non comprano la felicità. Successo? Non ce n'è bisogno. Vestiti? Solo chi ne ha voglia. Che possa essere Elysium ciò di cui George e Linda hanno bisogno per ripartire? O cambiare prospettive creerà più problemi di quanti sarà in grado di risolverne?

Chocolat (sentimentale, 2000, durata: 121 Min) in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Lasse Hallström con Juliette Binoche, Judi Dench, Alfred Molina, Lena Olin, Johnny Depp, Ron Cook, Peter Stormare







Trama del film: Tutto comincia nel minuscolo villaggio di Lansquenet, in Francia, dove il tempo sembra essersi fermato a cento anni fa. Un giorno come tanti altri, il vento da nord porta con sè anche Vianne Rocher e sua figlia Anouk. La giovane estranea appena giunta in città apre un peccaminoso negozio di cioccolata dove mette in mostra confezioni irresistibili che risvegliano gli appetiti nascosti e repressi degli abitanti della cittadina. I poteri magici di cui è dotata - che le fanno capire al volo i desideri dei suoi nuovi concittadini per i quali prepara confezioni su misura - persuadono alcuni a cedere piano piano alle tentazioni... In breve tempo, Vianne si fa una reputazione...

Altri film in onda questa sera:

Matilda (commedia), in onda alle 21.25 su Nove

Die Hard - Duri a morire (azione) alle 21.15 su Rete 4

Austin Powers: La Spia Che Ci Provava (comico) in onda alle 21.10 su Cine Sony

Grand Hotel Excelsior (commedia) in onda alle 21 su Iris

L'onore dei Prizzi (drammatico) in onda alle 21.30 su LA7D