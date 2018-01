Stasera in TV: Film di Oggi Domenica 14 Gennaio 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: L'uomo senza sonno, Hunger Games - La ragazza di fuoco, Alta fedeltà, The Beach, Un Fantastico via vai, Men in Black 3, Premonitions.

L'uomo senza sonno (drammatico, thriller, 2004, durata: 90 Min), in onda alle 21.15 su Cielo.

Un film di Brad Anderson con Christian Bale, Jennifer Jason Leigh, Aitana Sánchez-Gijón, John Sharian, Michael Ironside, Larry Gilliard Jr.







Trama del Film: Trevor Reznik non riesce più a dormire da un anno. Il suo aspetto diventa sempre più spettrale e anche mentalmente egli peggiora giorno dopo giorno. I colleghi, che già lo guardano con sospetto, dopo un incidente sul lavoro in cui Trevor rischia di uccidere uno di loro, iniziano a fare di tutto perché se ne vada. Trevor, che già si sente in colpa per l'incidente, comincia a sviluppare un forte senso di persecuzione: crede che intorno a lui si stia sviluppando una congiura per punirlo del suo errore. Nel suo appartamento compaiono misteriosamente dei foglietti per appunti, quasi degli indovinelli e l'unico collega con cui l'uomo aveva legato sparisce nel nulla e gli viene detto che non è mai esistito. E' tutta una manovra contro di lui, o è impazzito? Trevor cerca di comporre i pezzi del puzzle e davanti ai suoi occhi si va delineando una realtà agghiacciante...

Hunger Games - La ragazza di fuoco (azione, fantascienza, 2013, durata: 92 Min), in onda alle 21.20 su Italia 1.

Un film di Francis Lawrence con Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth, Philip Seymour Hoffman, Woody Harrelson.









Trama del Film: Katniss Everdeen torna a casa incolume dopo aver vinto la 74ª edizione degli Hunger Games, insieme al suo amico, il "tributo" Peeta Mellark. La vittoria però vuol dire cambiare vita e abbandonare familiari e amici, per intraprendere il giro dei distretti, il cosiddetto "Tour di Victor". Lungo la strada Katniss percepisce che la ribellione sta montando, ma che il Capitol cerca ancora a tutti i costi di mantenere il controllo proprio mentre il Presidente Snow sta preparando la 75ª edizione dei giochi (The Quarter Quell), una gara che potrebbe cambiare per sempre le sorti della nazione di Panem.

Alta fedeltà (commedia, 2000, durata: 109 Min), in onda alle 21.30 su LA7D.

Un film di Stephen Frears con John Cusack, Iben Hjejle, Todd Louiso, Jack Black, Tim Robbins, Joan Cusack, Lisa Bonet, Lili Taylor.







Trama del Film: Rob Gordon è il proprietario di un fallimentare negozio di dischi su vinile a Chicago. In compagnia dei suoi due dipendenti, che hanno come lui una conoscenza musicale enciclopedica, stila classifiche "Top-five" su qualunque tema. Quando Laura, la sua ragazza di vecchia data, lo lascia è costretto ad esaminare la sua vita e ad entrare, suo malgrado, nell'età adulta attraverso una vera e propria autocoscienza maschile.

The Beach (drammatico, 2000, durata: 119 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel.

Un film di Danny Boyle con Leonardo DiCaprio, Robert Carlyle, Virginie Ledoyen, Guillaume Canet, Daniel York, Somboon Phutaroth.







Trama del Film: Richard, un giovane americano come tanti di oggi, arriva, zaino in spalla, a Bangkok con pochi soldi e parecchi interrogativi. Prende alloggio in un albergo di terza categoria, e qui conosce una coppia di francesi, Françoise e il suo compagno Etienne. Nella stanza accanto alla sua incontra anche un altro uomo, un certo Daffy, che si definisce un viaggiatore segnato dal sole e dalle droghe. Su un foglio Richard vede disegnata una mappa: indica un'isola incontaminata che Daffy dice di voler raggiungere. Richard rimane colpito e, dopo averci pensato, capisce che deve unirsi a lui. Va per dirglielo ma lo trova riverso per terra con le vene tagliate. Più che mai Richard si convince di dover proseguire. Coinvolge i due francesi e insieme partono per un viaggio verso l'ignoto.

Un Fantastico via vai (commedia, 2013, durata: 95 Min), in onda alle 21.10 su Rai Movie.

Un film di Leonardo Pieraccioni con Leonardo Pieraccioni, Serena Autieri, Maurizio Battista, Marco Marzocca, Marianna Di Martino









Trama del Film: Arnaldo, Anita e le due gemelle Martina e Federica, ecco la famiglia Nardi. Una tranquilla e normalissima famiglia medio borghese. Lui impiegato, lei insegnante e le figlie studentesse con l'esame di terza media alle porte. Arnaldo ha 45 anni, la tipica età in cui tiri le somme e fai i bilanci per rispondere alla fatidica domanda: sono felice? Ma Arnaldo questa risposta non se la dà, anzi evita proprio di farsi la domanda. L'uomo è in quella fase della sua vita dove la nostalgia per il periodo da studente si fa forte. Sarebbe bello poter tornare indietro. Sarebbe bello riassaporare quei momenti. Sarebbe bello anche raccontare a qualcuno che ha poco più di vent'anni che nella vita bisogna credere ai proprio sogni e non avere paura. Magari arrivando anche a rubare una caravella, come ha fatto lui e spiegare le vele al vento per poi fermarsi solo quando...rubare una caravella?

Men in Black 3 (commedia, fantascienza, 2012, durata: 105 Min), in onda alle 21.15 su TV8.

Un film di Barry Sonnenfeld con Will Smith, Tommy Lee Jones, Josh Brolin, Emma Thompson, Jemaine Clement, Rip Torn, Alice Eve.









Trama del Film: In Men in Black 3, gli agenti J e K sono tornati indietro nel tempo. Nel corso dei suoi 15 anni fra i Men in Black, J ha visto delle cose inimmaginabili, ma nulla, nemmeno gli alieni, è riuscito a sorprenderlo tanto quanto il suo enigmatico e reticente partner. Ma quando la vita di K e il destino del pianeta sono messi a rischio, l'agente J dovrà tornare indietro nel tempo per sistemare le cose. J scoprirà che ci sono segreti nell’universo che K non gli ha mai rivelato - segreti che verranno alla luce nel momento in cui si unirà in squadra con un giovane agente K per salvare il suo partner, l'agenzia e il futuro dell'umanità.

Premonitions (thriller, 2015, durata: 101 Min), in onda alle 21 su Rai 4.

Un film di Afonso Poyart con Anthony Hopkins, Colin Farrell, Abbie Cornish, Jeffrey Dean Morgan, Angela Kerecz, Marley Shelton.









Trama del Film: Quando l'Agente Speciale dell'FBI Joe Merriwether si ritrova perplesso di fronte ad una serie di omicidi, decide di chiedere aiuto ad un suo ex collega in pensione, medico psicanalista e sensitivo, il dottor John Clancy. Il solitario Clancy, che ha smesso di praticare e si è appartato dal mondo dopo la morte di sua figlia e la successiva fine del suo matrimonio, non vuole avere niente a che fare con il caso, né usare le sue capacità. Ma, quando ha delle visioni molto violente della giovane collega di Joe, l'agente speciale dell'FBI Katherine Cowles, cambia idea, pensando che queste possano essere anche una sorta di messaggio personale. Quando gli eccezionali poteri intuitivi di Clancy lo conducono sulle tracce di un sospettato, Charles Ambrose, ben presto, il medico si rende conto che il suo "dono" è nulla rispetto agli straordinari poteri di questo assassino in missione.

Altri film in onda questa sera:



I nuovi mostri (grottesco), in onda alle 21.15 su Rai Storia

Sotto il segno del pericolo (azione), in onda alle 21.15 su Rete 4

Le riserve (commedia), in onda alle 21.10 su Cine Sony

Asterix alle Olimpiadi (commedia), in onda alle 21.10 su Italia 2

Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni (commedia) alle 21 su Iris