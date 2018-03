Stasera in TV: Film di Oggi Domenica 11 Marzo 2018

Film Stasera in TV. Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Il Sapore del Successo, Bianco, rosso e Verdone, Scary Movie 5, Vizi di Famiglia, Man on fire - Il fuoco della vendetta, Chiamata da uno sconosciuto, Alta fedeltà.

Il Sapore del Successo (drammatico, commedia, 2015, durata: 101 Min) in onda alle 21.10 su Rai Movie

Un film di John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander.



Il Sapore del Successo: Il Trailer Ufficiale Italiano del Film - HD



Trama del film: Lo chef Adam Jones aveva tutto, ma lo ha perso. L’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina aveva conquistato due stelle Michelin e il suo unico obiettivo era creare delle "esplosioni di gusto". Per avere un ristorante tutto suo e l'agognata terza stella Michelin, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini e tirar fuori il meglio da quello che ha a disposizione. Per farlo gli servirà l'aiuto di altre persone. Così, quando Adam inizia a mettere assieme la sua brigata, un amico gli consiglia uno chef interessante che si trova al Delauney. Si tratta della bellissima Helene, madre single, con una vita molto complicata. Lui assaggia il suo piatto, una cacio e pepe, una portata semplice ma difficile da realizzare in maniera perfetta. È delizioso, così le chiede di lavorare con lui. All'inizio, lei non è molto convinta, ma poi diventa un membro importante della sua brigata.

Bianco, rosso e Verdone (commedia, 1980, durata: 116 Min) in onda alle 21 su Iris

Un film di Carlo Verdone con Carlo Verdone, Lella Fabrizi, Mario Brega, Irina Sanpiter, Angelo Infanti, Milena Vukotic.







Trama del film: Il film segue le vicende di tre italiani-tipo che si spostano da una città all'altra per andare a votare nel loro comune di residenza. Pasquale, ad esempio, vive a Monaco di Baviera con una moglie tedesca che cucina in modo ignobile, e non vede l'ora di ritornare in Italia,a nche solo per qualche giorno. Furio, invece è di Torino e deve andare a Roma: parte con moglie e due figli piccoli e per il viaggio non c'è una sola cosa che abbia lasciato al caso, Furio è talmente pignolo ed asfissiante che per sua moglie Magda il viaggio sarà un vero incubo. Mimmo invece è un ragazzone buono e timido che accompagna sua nonna da Verona sino alla capitale, ma i tanti acciacchi della vecchietta saranno fonte continua di preoccupazione.

Scary Movie 5 (commedia, parodia, 2013, durata: 82 Min), in onda alle 21.10 su Italia 2

Un film di Malcolm D. Lee con Lindsay Lohan, Charlie Sheen, Ashley Tisdale, Sarah Hyland, Kate Walsh, Molly Shannon, Anthony Anderson.



Scary Movie 5: il nuovo trailer italiano in HD



Trama del Film: Quinto episodio di uno dei franchise di maggior successo degli ultimi anni. Il nuovo capitolo della saga punterà stavolta i fari della parodia su Paranormal Activity, Il Cigno Nero, 127 ore, L'Alba del Pianeta delle Scimmie e molti altri.

Vizi di Famiglia (commedia, 2005, durata: 97 Min) in onda alle 21.10 su La5

Un film di Rob Reiner con Jennifer Aniston, Kevin Costner, Shirley MacLaine, Mark Ruffalo, Richard Jenkins, Mena Suvari.







Trama del film: Rob Reiner dirige questa commedia romantica che racconta la storia di Sarah, una giovane donna che in procinto di sposarsi, decide di tornare nella sua casa di origine a Pasadena in cerca di risposte sulla sua esistenza. Le sue ricerche la condurranno al milionario Beau Burroughs che, imprevedibilmente, la aiuterà a scoprire la sua vera identità.

Man on fire - Il fuoco della vendetta (azione, 2004, durata: 146 Min), in onda alle 21.10 su Paramount Channel

Un film di Tony Scott con Denzel Washington, Christopher Walken, Dakota Fanning, Radha Mitchell, Marc Anthony, Rachel Ticotin.







Trama del Film: John Creasy, un ex-agente della CIA semi alcolizzato e divorato dalla solitudine e dai sensi di colpa, viene ingaggiato per diventare la guardia del corpo della figlia di un industriale messicano. Dopo un primo momento di diffidenza reciproca, John inizia ad affezionarsi alla bambina e quando viene rapita la sua rabbia è tale che decide di trovarla ad ogni costo....

Chiamata da uno sconosciuto (horror, thriller, 2006, durata: 100 Min), in onda alle 21 su Rai4

Un film di Simon West con Camilla Belle, Tommy Flanagan, Katie Cassidy, Tessa Thompson, Brian Geraghty, Clark Gregg.







Trama del film: Una studentessa del liceo che sta facendo la baby-sitter per una famiglia molto ricca, riceve delle strane telefonate che minacciano i bambini. Spaventata, la ragazza, decide di chiamare la polizia, scoprendo così che le chiamate arrivano dall'interno della casa stessa..

Alta fedeltà (commedia, 2000, durata: 109 Min) in onda alle 21.30 su LA7D

Un film di Stephen Frears con John Cusack, Iben Hjejle, Todd Louiso, Jack Black, Tim Robbins, Joan Cusack, Lisa Bonet, Lili Taylor.







Trama del film: Rob Gordon è il proprietario di un fallimentare negozio di dischi su vinile a Chicago. In compagnia dei suoi due dipendenti, che hanno come lui una conoscenza musicale enciclopedica, stila classifiche "Top-five" su qualunque tema. Quando Laura, la sua ragazza di vecchia data, lo lascia è costretto ad esaminare la sua vita e ad entrare, suo malgrado, nell'età adulta attraverso una vera e propria autocoscienza maschile.

Altri film in onda questa sera:

Il ritorno di Don Camillo (commedia), in onda alle 21.15 su Rete 4

Io la conoscevo bene (drammatico) in onda alle 21.10 su Rai Storia

Il momento di uccidere (thriller) in onda alle 21.05 su Cine Sony