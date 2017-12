Stasera in TV Domenica 10 Dicembre: Film e Programmi

Che Film fanno Stasera in TV

Tra quelli in onda oggi in prima serata sui canali TV in chiaro: Saving Mr. Banks, Shutter Island, Oldboy, Yes Man, Rain Man - L'uomo della pioggia, Alvin Superstar 2, The Boondock Saints - Giustizia finale, Dead Man Down - il sapore della vendetta.

Saving Mr. Banks

(drammatico, 2013, durata: 125 Min) in onda alle 21.30 su Rai 3

Un film di John Lee Hancock con Tom Hanks, Emma Thompson, Colin Farrell, Paul Giamatti, Jason Schwartzman, Ruth Wilson, Rachel Griffiths.









Trama del Film: Quando le sue figlie lo pregarono di realizzare un film tratto dal loro libro preferito “Mary Poppins”, dell’autrice P.L. Travers, Walt Disney fece loro una promessa, non immaginando che ci sarebbero voluti 20 anni per riuscire a mantenerla. Nella sua ricerca per ottenerne i diritti, infatti, Walt si trova ad affrontare un’ipocondriaca scrittrice, irremovibile nella sua decisione di non permettere che il personaggio della sua amata e magica tata venga stravolto dalla macchina di Hollywood...Vai alla trama del film Saving Mr. Banks

Shutter Island

(thriller, 2009, durata: 148 Min) in onda alle 21.15 su Rete 4

Un film di Martin Scorsese con Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo, Ben Kingsley, Emily Mortimer, Michelle Williams, Max von Sydow.









Trama del Film: Siamo nel 1954, all'apice della Guerra Fredda, quando il capo della polizia locale Teddy Daniels e il suo nuovo partner Chuck Aule vengono convocati a Shutter Island per indagare sull'inverosimile scomparsa di una pluriomicida che sarebbe riuscita a fuggire da una cella blindata dell'impenetrabile ospedale di Ashecliffe. Circondati da psichiatri inquisitori e da pazienti psicopatici e pericolosi confinati sull'isola remota e battuta dal vento, i due poliziotti si trovano immersi in un'atmosfera imprevedibile dove nulla è come appare...Vai alla trama del film Shutter Island

Oldboy

(drammatico, 2013, durata: 104 Min) in onda alle 21.00 su Iris

Un film di Spike Lee con Josh Brolin, Samuel L. Jackson, Sharlto Copley, Elizabeth Olsen, Michael Imperioli, James Ransone.









Trama del Film:Il film segue la storia di Joe Doucett, un uomo che viene improvvisamente rapito e tenuto prigioniero in isolamento per vent'anni. Quando viene liberato senza spiegazione, si imbarca in una missione per trovare la persona che ha orchestrato la sua prigionia, per poi scoprire che il vero mistero riguarda il perché sia stato reso di nuovo libero...Vai alla trama del film Oldboy

Yes Man

(commedia, 2008, durata: 104 Min) in onda alle 21.00 su Cine Sony

Un film di Peyton Reed con Jim Carrey, Zooey Deschanel, Terence Stamp, Sasha Alexander, Patrick Labyorteaux, Rhys Darby, Sean O'Bryan.







Trama del Film: Carl Allen è un uomo la cui vita si è praticamente fermata - la sua parola d'ordine è "no" - ma arriva il momento in cui aderisce a un programma basato sul semplice impegno di dire sì a tutto e sempre. Il potere del "sì", una volta scatenato, inizia a trasformare la vita di Carl in modo straordinario e inaspettato, facendogli ottenere promozioni sul posto di lavoro e aprendo le porte a una nuova storia d’amore...Vai trama del film Yes Man

Rain Man - L'uomo della pioggia

(drammatico, 1988, durata: 130 Min) in onda alle 21.15 su Paramount Channel

Un film di Barry Levinson con Dustin Hoffman, Tom Cruise, Valeria Golino, Jerry Molen, Jack Murdock, Lucinda Jenney, Bonnie Hunt.







Trama del Film: Frank Farmer, un ex agente della CIA che si è dedicato alla più redditizia professione di guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella rockstar e attrice Rachel Marron, per vigilare sull'incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Dapprima riluttante, Farmer si fa convincere, e cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la principesca villa di Rachel e del figlio Fletcher...Vai alla trama del film Rai Man

Alvin Superstar 2

(animazione, commedia, 2007, durata: 100 Min) in onda alle 21.15 su Nove

Un film di Betty Thomas con le voci italiane di Davide Perino, Simone Crisari, Alessio Puccio, Selvaggia Quattrini.









Trama del Film: Le famose popstar Alvin, Simon e Theodore vengono affidate alle cure di Toby il nipote ventenne di Dave Seville. I ragazzi, per il momento, devono mettere da parte i sogni di successo per tornare a studiare, e hanno il compito di salvare il programma di musica della scuola vincendo il premio di $25.000 messo in palio in un concorso per band musicali. Ma, inaspettatamente, i Chipmunk si troveranno a doversi confrontare con le "Chipette", una band tutta al femminile...Vai alla trama del film Alvin Superstar 2

The Boondock Saints - Giustizia finale

(azione, commedia, 1999, durata: 110 Min) in onda alle 21.15 su Cielo

Un film di Troy Duffy con Willem Dafoe, Sean Patrick Flanery, Norman Reedus, David Della Rocco, Billy Connolly, David Ferry.







Trama del Film: Il giorno di San Patrizio. Una chiesa di Boston. La Messa della mattina. Mentre il prete dispensa la benedizione, i due fratelli irlandesi, Connor e Murphy Mc Manus, si incamminano verso l'altare per baciare i piedi del Redentore. Più tardi sono al lavoro, in una fabbrica di confezionamento di carne fresca, la sera stessa si rilassano con un pò di birra al solito pub. Il mattino seguente, il detective dell'FBI Paul Smeker è chiamato sul luogo dell'omicidio di due mafiosi russi, Vladdy e Checov. Si trova di fronte gli agenti del Dipartimento di Polizia di Boston del tutto disorientati, valuta la scena del crimine e deduce rapidamente la situazione...Vai alla trama del film The Boondock Saints - Giustizia finale

Dead Man Down - il sapore della vendetta

(thriller, 2013, durata: 110 Min) in onda alle 21.10 su Rai 4

Un film di Niels Arden Oplev con Noomi Rapace, Colin Farrell, Dominic Cooper, Terrence Howard, Armand Assante, Isabelle Huppert.









Trama del Film: Victor è il braccio destro di un capomafia di New York in cerca di vendetta. Sulla sua strada incontra Beatrice, una donna misteriosa che nasconde un segreto inconfessabile e che conosce a fondo il passato di Victor. Un thriller ad alta tensione sui pericolosi incroci del destino di due persone accecate dalla sete di vendetta...Vai alla trama del film di Dead Man Down - il sapore della vendetta

Che Programmi fanno Stasera in TV

Che tempo che fa

(Talk Show) in onda stasera alle 20.35 su Rai 1







Annunciati da Fabio Fazio in settimana, gli U2 torneranno a Che Tempo Che Fa stasera domenica 10 dicembre per presentare per la prima volta in Italia il loro nuovo album Songs Of Experience, il quattordicesimo album in studio del gruppo.

Rosy Abate

(Miniserie) in onda alle 21.11 su Canale 5

Cast: Giulia Michelini, Mario Sgueglia, Franco Branciaroli, Paola Michelini.







Rosy ha scoperto che i Mainetti hanno un losco legame con il boss Nuzzo Santagata. Le indagini svolte insieme a Luca hanno costretto il boss a fuggire in Sicilia per evitare l’arresto. Con sé però ha portato sia Regina che Leonardo. La Abate sfruttando le sue conoscenze sul territorio si avvicina quindi a Leo, decisa a fargli tornare la memoria. Una volta per tutte si scoprirà cosa è successo cinque anni prima sulla spiaggia di Catania.

Le Iene

(Show) in onda alle 21.20 su Italia 1

Cast: Ilary Blasi, Teo Mammuccari







Programma di approfondimento ed inchiesta che si concentra sull'attualità italiana e internazionale, condito con provocazioni satiriche, servizi-denuncia e dissacranti interviste.

Non è l'arena

(Attualità) in onda alle 20.35 su La7

Conduce: Massimo Giletti







Il programma de La 7 condotto da Massimo Giletti, al timone per tanti anni de L'Arena, prende spunto appunto dallo show di Rai1 proponendo fatti di cronaca legati al mondo della politica. Questa domenica sera si tornerà a parlare della vicenda Fini e della sua casa di Monte Carlo. Ospite Michele Sarno, avvocato di Gianfranco Fini, che ha portato la versione dei fatti dell'ex presidente della Camera.

